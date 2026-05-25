Fontos üzenetet küldött Leó pápa a kormányoknak a mesterséges intelligencia használatáról – A rabszolgaság új formái

Felszólította Leó pápa első enciklikájában a kormányokat, hogy lassítsák le a mesterségesintelligencia-rendszerek fejlesztését, figyelmeztetve, hogy azok félretájékoztatást terjesztenek, előtérbe helyezik a konfliktusokat, és azzal fenyegetnek, hogy a világot a végtelen háború útjára sodorják.

Fontos üzenetet küldött Leó pápa a kormányoknak a mesterséges intelligencia használatáról

Az Egyesült Államok első pápája felszólított arra, hogy a mesterséges intelligencia adatainak tulajdonjoga ne maradjon kizárólag magánkézben, és a politikai döntéshozók védjék a munkavállalók jogait és a gyermekeket ettől a technológiától, valamint a mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatok közötti verseny csillapítására szólított fel.

„Aktívabb politikai szerepvállalásra van szükségünk, amely képes lelassítani a dolgokat, amikor minden felgyorsul

– mondta a pápa, aki „szilárd jogi keretekre, független felügyeletre, tájékozott felhasználókra és egy olyan politikai rendszerre” szólított fel, amely nem bújik ki a felelőssége alól.

Az enciklikák a pápák által az egyház 1,4 milliárd tagjához intézett tanítások egyik legmagasabb szintű formáját jelentik. A régóta várt, közel 43 000 szavas, hétfőn közzétett szövegen már Leó pápává választása óta, valamivel több mint egy évvel ezelőtt dolgoztak.

A rabszolgaság új formái

A pápa hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia bármilyen hadviselésben történő alkalmazását „a legszigorúbb etikai korlátok betartása mellett kell végezni”, és „elfogadhatatlannak” nevezte a halálos döntések mesterséges intelligencia rendszerekre bízását.

Leó a mesterségesintelligencia-rendszerek etikájának tárgyalása előtt évszázadok óta a pápa a társadalmi igazságosság kérdéseivel kapcsolatos tanításait idézte.

Konkrétan elődjére, XIII. Leóra hivatkozott, aki 1891-ben adta ki híres enciklikáját, a Rerum novarumot, amelyben jobb béreket és munkakörülményeket szorgalmazott a munkások számára az ipari forradalom idején. XIV. Leó elítélte a „rabszolgaság új formáit”, amelyeket a mesterségesintelligencia-rendszereket fenntartó emberek és a mesterséges intelligenciát használó technológiai eszközöket, például számítógépeket és okostelefonokat gyártó gyári munkások szenvednek el.



