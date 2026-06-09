Éjszaka jelent meg a Magyar Közlönyben az a miniszterelnöki határozat, amely szerint Magyar Péter felmentette tisztségéből a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) elnökét, dr. Gaál Szabolcs Barnát. A döntés különösen azért figyelemre méltó, mert a Kehi néhány évvel ezelőtt éppen azt a Diákhitel Központot vizsgálta, amelynek vezérigazgatója akkor Magyar Péter volt, és amely ellenőrzést a jelenlegi miniszterelnök később nyilvánosan is bírálta.

Éjszaka derült ki: nyomoztak a Magyar Péter által vezetett cég ellen, most eltávolítja a 16 éve regnáló hivatalvezetőt a miniszterelnök / Fotó: APA-Images via AFP

A Magyar Közlönyben közzétett határozat szerint Magyar Péter a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára 2026. június 9-i hatállyal mentette fel a Kehi elnökét.

Gaál Szabolcs Barna ezzel több mint másfél évtized után távozik a hivatal éléről.

Gaál Szabolcs Barna 2010 óta vezette a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt, de pályafutása jóval korábban összefonódott az intézménnyel. Már az első Orbán-kormány idején is a szervezetnél dolgozott, majd a Medgyessy- és a Gyurcsány-kormány alatt jogi osztályvezetőként folytatta munkáját. A nyilvánosság előtt ritkán szerepelt, neve azonban 2024-ben országosan ismertté vált Magyar Péter nyilatkozatai nyomán.

A jelenlegi miniszterelnök akkor egy interjúban arról beszélt, hogy a Kehi 2021-ben rendkívüli ellenőrzést folytatott a Diákhitel Központnál. A hivatal jelentése több szerződést is túlárazottnak és gyanúsnak minősített, Magyar Péter azonban azt állította, hogy a vizsgálat mögött politikai szándék húzódott meg. Elmondása szerint az ellenőrzést egy felülről irányított nyomásgyakorlási kísérletnek tekintette, amely összefüggésben állhatott az akkori igazságügyi miniszterrel, Varga Judittal való megromlott kapcsolatával.

Magyar Péter később arról is beszélt, hogy amikor a Kehi munkatársai megjelentek a Diákhitel Központnál, telefonon felhívta Gaál Szabolcs Barnát, és számon kérte a vizsgálat miatt.

Az ellenőrzés végül nem vezetett olyan eljáráshoz vagy jogkövetkezményhez, amely érdemben érintette volna a Diákhitel Központ működését.

A Kehi feladata a közpénzek felhasználásának ellenőrzése, valamint a költségvetési forrásokkal kapcsolatos vizsgálatok lefolytatása. A hivatal az elmúlt években több nagy horderejű ügyben is végzett ellenőrzéseket, jelentései pedig rendszeresen szolgáltattak alapot további hatósági vagy kormányzati intézkedésekhez.