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Franciaország
tűzvész
Bordeaux
Macron

Pusztító tűzvész Franciaországban: veszélyben a történelmi nagyváros, Macron drámai üzenetet küldött a franciáknak – "Újjáépítjük, megjavítjuk, és ott leszünk, ameddig kell"

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Egyre reménytelenebb harcot vívnak a tűzoltók a lángokkal. A tűzvész Franciaországban július 22. óta tart, a legfrisebb becslések szerint 32 ezer hektár erdő égett le. A leginkább veszélyeztetett nagyváros, a történelmi Bordeaux, ahonnan több tízezer embert kellett már kimenekíteni. Emmanuel Macron francia államfő összefogásra buzdította a franciákat szombat esti közleményében.
Járdi Roland
2026.07.25, 19:20
Frissítve: 2026.07.25, 19:34

Tovább tart a küzdelem az erdőtüzek ellen Franciaországban, a legveszélyeztetebb város, Bordeaux, ahonnan több tízezer embert kellett evakuálni. A tűzsvész Franciaországban napok óta súlyos próbatétel elé állítja az egész országot.

tűzvész Franciaországban
Pusztító tűzvész Franciaországban: veszélyben a történelmi nagyváros, Macron drámai üzenetet küldött a franciáknak – "Újjáépítjük, megjavítjuk, és ott leszünk, ameddig kell" Fotó: Reuters

Pusztító tűzvész Franciaországban: veszélyben a történelmi nagyváros, Macron drámai üzenetet küldött a franciáknak – "Újjáépítjük, megjavítjuk, és ott leszünk, ameddig kell"

Szombat este az X-en szólalt meg Emmanuel Macron francia államfő, aki drámai üzenetben ígérte meg, hogy, amit elpusztít a tűz, azt helyreállítják.

„Ezekben az órákban, amikor a lángok komoly próbára teszik hazánkat, Franciaország megmutatja, mi is valójában: egy egységes nép, amely vállvetve áll. Köszönet a tűzoltóinknak, a katonáinknak, a polgári biztonsági erőknek, a csendőreinknek és a rendőreinknek, valamint a gazdálkodóknak és a vállalkozóknak, akik elkötelezettségükkel és bátorságukkal fáradhatatlanul küzdenek a tüzekkel (...). Újjáépítjük, helyreállítjuk a dolgokat, és jelen leszünk, ameddig szükséges” – írta a  köztársasági elnök az X-en, amiről a Le Figaro számolt be.

„A lakosok, az összes érintett család és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek mellett, akiknek jólétére gondolunk, a nemzet teljes mértékben elkötelezett. A polgármesterek, a helyi választott tisztségviselők, az állami szolgálatok, a prefektusok és a prefektúra alkalmazottai az első vonalban állnak, hogy megvédjék, támogassák és felkészítsék őket a jövőre. Számíthatnak a Köztársaság rendíthetetlen támogatására. Köszönet Romániának, Horvátországnak, Németországnak, Portugáliának, Svédországnak, Svájcnak, a Cseh Köztársaságnak és Szlovákiának felbecsülhetetlen értékű támogatásukért. Ez Európa. A nehézségek idején megmutatja az alapját képező szolidaritást ” – tette hozzá.

A francia lap azt írja, hogy szombaton délben végzett földi felderítések szerint a Bordeaux-tól harminc kilométerre, Saumosban július 22-én kitört tűzvész már közel 32 700 hektárt égett le. 

Délnyugat-Franciaországban közel 200 000 embert evakuáltak, köztük 167 000-et Gironde megyében – az éjszaka folyamán 57 000 új evakuálással – és 30 000-et Landes megyében. A hőmérséklet csökkenése és a páratartalom emelkedése lehetővé tette a 18 repülőgép támogatásával mozgósított 750 tűzoltó számára, hogy folytassák offenzívájukat: a tűz már nem konvektív jellegű,  de továbbra is nagyon veszélyes. 

A szél azonban délután ismét megfordult, és a hatóságok azt mondják, hogy minden forgatókönyvet mérlegelnek, beleértve Bordeaux esetleges evakuálását is.

A BBC azt írja, hogy szombat reggelre a tűz körülbelül 40-50 km-re volt Bordeaux-tól. A szél ennek ellenére füstöt fújt a város felé, és az emberek csípős szagról számoltak be a levegőben.  Egy turista, aki családjával elmenekült egy közeledő bozóttűz elől Bordeaux közelében, „ijesztőnek” nevezte a tűz mértékét. Egy Bordeaux-ban nyaraló brit pár elmondta, hogy péntek este vették észre, hogy a lángok egyre súlyosbodnak, ahogy a tűz közeledett. „Hét óra körül füstszag lehetett érezni. Azt hittük, valaki grillezik” – mondta Maisie a BBC-nek a nyaralójukból.

A gazdák segítségét kérik

„A fenyegetés továbbra is nagyon komoly” – figyelmeztet Gironde prefektusa, és felszólítja a gazdákat, hogy segítsenek a tűzoltóknak. „ A fenyegetés továbbra is nagyon komoly; továbbra is résen kell lennünk ” – figyelmeztetett Sophie Brocas, Gironde prefektusa, és felszólította a gazdákat, hogy segítsék a tűzoltókat „ vízszállító tartálykocsijaikkal ”. „ A cél az, hogy a tűzoltók járművei a lehető legközelebb kerüljenek a tüzekhez, de a megfelelő sorrendben. A gazdálkodók nem mehetnek bárhová, és nem tehetik ki magukat veszélynek ” – tette hozzá Brocas, és arra kérte a gazdákat, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Gironde Mezőgazdasági Kamarával. Beszámolója szerint idáig 140 ház semmisült meg.


 


 

 

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