Ez már nem játék: Oroszországból megüzenték, brutális energiaválság elé néz Európa – öldöklő harc lehet télen a földgázért Ázsiával
Július 23-án jelentős pszichológiai küszöbértéket léptek át az európai piacokon folytatott kereskedés során. A holland TTF határidős ára március 19. óta először haladta meg a 750 dollárt 1000 köbméterenként. A nyarat történelmileg az alacsony árak és a szisztematikus tartalékfelhalmozás időszakának tekintették, de most a tendencia megfordult – írja elemzésében az Izvesztyija.
Ez már nem játék: Oroszországból megüzenték, brutális energiaválság elé néz Európa – öldöklő harc lehet télen a földgázért Ázsiával
Az orosz lap szerint a földalatti gáztárolókkal kapcsolatos problémák mélységét különösen a norvég Equinor vállalat vezetőségének nyilatkozata hozta felszínre, amely jelenleg az Európai Unió legnagyobb gázszállítója.
A vállalat vezérigazgatója, Anders Opedal elismerte, hogy Európa valószínűleg kudarcot vall a fűtési szezonra való felkészülésre vonatkozó saját tervei megvalósításában. Egy uniós irányelv előírja, hogy a földalatti gáztárolókat november 1-jéig 80 százalékban fel kell tölteni. Jelenleg ez a szám hetek óta 54 százalék körül mozog.
A Európai Gázinfrastruktúra Szövetsége iparági szövetség adatai szerint a tárolási kapacitás görbéje idén az ötéves átlag alá esett, és közeledik a 2021-es történelmi mélypontokhoz.
Márpedig az alacsony tartalékok komoly kockázatokat jelentenek, ugyanis minél kevesebb földgázt tárolnak egy földalatti tározóban, annál alacsonyabb a nyomás. A tél közepén, amikor súlyos fagyok vannak, egy alacsony töltöttségű rendszer esetleg nem képes biztosítani a magas napi üzemanyag-termelést, hogy fedezze a kereslet hirtelen megugrását. Ez azt jelenti, hogy az EU nélkülözheti a januári és februári hőmérsékleti mélypontok kiegyenlítésére alkalmas kulcsfontosságú technológiai tartalékát.
Norvégia, amely Oroszország csővezeték-piacról való kivonulása után az energiabiztonság kulcsfontosságú garantálójának szerepét vette át, termelési és szállítási kapacitásának határán működik. A Gassled csővezeték-rendszer teljes kapacitással működik. Az Equinornak azonban nincs elegendő szabad kapacitása a szivattyúzás gyors növelésére és a tengeri szállítás hiányának kompenzálására. A norvég tengeri platformokon tervezett őszi karbantartás, amely hagyományosan a szállítmányok lokális csökkenését okozza, további áremelkedéseket fog okozni a szinte üres tárolólétesítmények miatt.
Az iráni háború is felelős Európa gondjaiért
Az orosz lap emlékeztet rá, hogy az Európai Unió részben a cseppfolyósított földgáz (LNG)-ra helyezte a hangsúlyt az Oroszország elleni szankciókat követően, emiatt a régió importszükségletének körülbelül 30 százalékát fedezi. Ez a mechanizmus addig működött, amíg ezek a szállítmányok szabadon elérhetőek voltak.
Az iráni katonai hadjárat és a Hormuzi-szoros folyamatos blokádja azonban megfosztotta a globális piacot az LNG-készletek egyötödétől
A hagyományosan az ázsiai-csendes-óceáni térség fogyasztóinak szállított katari készletek vagy teljesen elvesztek az infrastrukturális károk miatt, vagy az Öbölben rekedtek. Ennek eredményeként
- Japán,
- Dél-Korea, és
- Kína kénytelen volt sürgősen pótolni az elveszett mennyiségeket az Egyesült Államokból és Afrikából érkező szállítmányok elfogásával, amelyeket eredetileg európai terminálok kötöttek le.
Az LNG áramlási mechanizmusa az árkülönbségektől függ. Az ázsiai JKM (Japan Korea Marker) index az európai TTF fő versenytársa. A csúcsfogyasztási időszakokban a spread eléri azt a szintet, amelyen a kereskedő számára jövedelmezőbb büntetést fizetni egy európai kikötőnek a kirakodási ütemterv késedelme miatt, megfordítani a hajót az óceánon, és Sanghajba vagy a Tokiói-öbölbe küldeni.
Az Argus Media szerint várhatóan mindössze 13 LNG-szállítmány kirakodása történik Franciaországban júliusban – ez az elmúlt öt év legalacsonyabb havi adata. Az augusztusra tervezett nagy kapacitású tartályhajók közül pedig nyolc már irányt váltott, és Ázsia felé veszi az irányt. Figyelembe véve, hogy egy szabványos LNG-szállítmány elegendő LNG-t tartalmaz 40 000 háztartás egyéves ellátására, az egyes hajók vesztesége rendkívül jelentős.
Az időjárás is közbeszólt
A külső kihívások súlyosbították az európai belföldi kereslet növekedését. A kontinensen júliusban végigsöpört szélsőséges hőhullámok csúcsterhelést okoztak az elektromos hálózaton a légkondicionáló rendszerek széles körű elterjedése miatt mind a kereskedelmi, mind a lakóépületekben. Mindezek a felhívások a légkondicionálók használatának leállítására, látszólag az éghajlati okok miatt, valójában legalább valamiféle szóbeli beavatkozási kísérletek a nem tervezett keresletnövekedés ellen.
Ugyanakkor a klímaváltozás súlyosan érintette Franciaország atomenergia-iparát, amely a régió legerősebb nukleáris energiaipara. A reaktorok hűtésére használt folyók felmelegedése miatt az EDF kénytelen volt több erőművében csökkenteni a termelést, hogy megfeleljen a meleg víz víztestekbe történő kibocsátására vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak. Az ebből eredő alapterhelési termelési hiányt gáztüzelésű hőerőművekkel pótolják. Lényegében a télen szükséges erőforrást most az elektromos hálózat jelenlegi igényeinek kielégítésére használják fel.
Több forgatóköny jöhet
Az orosz lap több forgatókönyvet is azonosít. Az első elmélet viszonylag enyhe telet feltételez. Azonban még ha a hőmérséklet továbbra is a normális felett marad (ami megmentette Európát 2023-ban és 2024-ben), az alacsony készletek megfosztják a piacot egy lengéscsillapítótól. Bármilyen helyi zavar – egy atlanti vihar, amely késlelteti az Egyesült Államokból érkező tankereket, műszaki meghibásodás a norvég talapzaton vagy munkássztrájk Ausztráliában – jelentős áremelkedéseket idézne elő. A következő télen a 750–900 dolláros 1000 köbméterenkénti ártartomány válhat normává.
A második forgatókönyv egy időjárási stresszteszt. Ha Európában és Ázsiában egybeesik egy hideg tél, a rendelkezésre álló LNG-szállítmányokért folytatott verseny még intenzívebbé válik.
Az ázsiai fogyasztók továbbra is olyan szintre emelik az árakat, amelyen az európai kereskedők a működő tőke és a hitelkeretek hiánya miatt elkezdik megtagadni a vásárlásokat. Ebben az esetben a TTF árfolyamai áttörhetik az 1500 dolláros határt.
Ha ez a forgatókönyv valósul meg, az európai szabályozó hatóságoknak a piaci árképzésről az irányelves fogyasztási normákra kell áttérniük. Elsőbbséget élveznek majd a háztartások és a szociális infrastruktúra. A legnagyobb kihívások várhatóan az EU energiaigényes iparágára várnak, amely már most is nehéz időket él át.