Július 23-án jelentős pszichológiai küszöbértéket léptek át az európai piacokon folytatott kereskedés során. A holland TTF határidős ára március 19. óta először haladta meg a 750 dollárt 1000 köbméterenként. A nyarat történelmileg az alacsony árak és a szisztematikus tartalékfelhalmozás időszakának tekintették, de most a tendencia megfordult – írja elemzésében az Izvesztyija.

Ez már nem játék: Oroszországból üzenték meg, Európa nincs biztonságban, a kontinens elvágta magát az olcsó földgáztól - erre nem gondolt Von der Lwyen a szankciók bevezetésekor /Fotó: Stringer / Reuters

Ez már nem játék: Oroszországból megüzenték, brutális energiaválság elé néz Európa – öldöklő harc lehet télen a földgázért Ázsiával

Az orosz lap szerint a földalatti gáztárolókkal kapcsolatos problémák mélységét különösen a norvég Equinor vállalat vezetőségének nyilatkozata hozta felszínre, amely jelenleg az Európai Unió legnagyobb gázszállítója.

A vállalat vezérigazgatója, Anders Opedal elismerte, hogy Európa valószínűleg kudarcot vall a fűtési szezonra való felkészülésre vonatkozó saját tervei megvalósításában. Egy uniós irányelv előírja, hogy a földalatti gáztárolókat november 1-jéig 80 százalékban fel kell tölteni. Jelenleg ez a szám hetek óta 54 százalék körül mozog.

A Európai Gázinfrastruktúra Szövetsége iparági szövetség adatai szerint a tárolási kapacitás görbéje idén az ötéves átlag alá esett, és közeledik a 2021-es történelmi mélypontokhoz.

Márpedig az alacsony tartalékok komoly kockázatokat jelentenek, ugyanis minél kevesebb földgázt tárolnak egy földalatti tározóban, annál alacsonyabb a nyomás. A tél közepén, amikor súlyos fagyok vannak, egy alacsony töltöttségű rendszer esetleg nem képes biztosítani a magas napi üzemanyag-termelést, hogy fedezze a kereslet hirtelen megugrását. Ez azt jelenti, hogy az EU nélkülözheti a januári és februári hőmérsékleti mélypontok kiegyenlítésére alkalmas kulcsfontosságú technológiai tartalékát.

Norvégia, amely Oroszország csővezeték-piacról való kivonulása után az energiabiztonság kulcsfontosságú garantálójának szerepét vette át, termelési és szállítási kapacitásának határán működik. A Gassled csővezeték-rendszer teljes kapacitással működik. Az Equinornak azonban nincs elegendő szabad kapacitása a szivattyúzás gyors növelésére és a tengeri szállítás hiányának kompenzálására. A norvég tengeri platformokon tervezett őszi karbantartás, amely hagyományosan a szállítmányok lokális csökkenését okozza, további áremelkedéseket fog okozni a szinte üres tárolólétesítmények miatt.