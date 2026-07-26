Kiderült, hol jelentenek leggyakrabban éjszakai száguldozókat Budapesten – vidéken is betelt a pohár, aláírásgyűjtés indult

Budapest több kerületében is rendszeresen felbőgnek a tuningolt autók, de a vidéki városokban is egyre nagyobb veszélyt jelent az éjszakai száguldozás.

Az illegális versenyzés egyik típusa spontán módon alakul ki / Fotó: Mihádák Zoltán /MTI

A rendőrséghez leggyakrabban a IV., a XIII., a XXII. és a XXIII. kerületből érkeznek éjszakai lakossági bejelentések gyorsulási versenyek vagy hangos autók miatt.

A rendőrség a Világgazdaság megkeresésére közölte, hogy az illegális gyorsulási versenyek nem szerepelnek külön nyilvántartási kategóriaként. Az egyes eseteket a történtektől függően szabálysértésként vagy bűncselekményként rögzítik, ezért arról sem tudtak területi bontású adatokat közölni, hogy az ország mely részein fordul elő leggyakrabban ilyen jogsértés.

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Korábban Vitézy Dávid jelentette be, hogy a 200 kilométer per órát meghaladó gyorshajtás, súlyos ittas vezetés vagy a vasúti átjáró tilos jelzésének szándékos megszegése esetén akár a jármű elkobzása is indokolt lehet.

Példaként Ausztriát és Svájcot említette, ahol bizonyos esetekben már alkalmaznak hasonló intézkedést. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem kisebb sebességtúllépésekről van szó, hanem olyan szabályszegésekről, amelyek súlyosan veszélyeztetik mások életét.

A közlekedési és beruházási miniszter az Árpád hídon, szimbolikus helyszínen jelentette be a tervezett szigorításokat.

A hídon az elmúlt években több súlyos baleset is történt. Az egyik tragédia során két autó versenyzett egymással, amikor az egyik résztvevő, egy Mercedes sofőrje halálra gázolt egy kerékpárost.

A jármű menetstabilizátorát kikapcsolták,

vezetője pedig a közlekedési szabályok sorát megszegve, legalább 137 kilométer per órás sebességgel száguldott.

A hatóság tapasztalatai szerint a versenyzők jellemzően hosszú, egyenes útszakaszokat választanak. Az illegális versenyzés egyik típusa spontán módon alakul ki: előfordulhat például, hogy a piros lámpánál egymás mellé érkező, nagy teljesítményű autók vezetői hívják ki egymást.

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A rendőrség közlése szerint Budapesten kívül, a nagyobb városokban arra is akad példa, hogy az autósok egy-egy parkolóban gyűlnek össze.