Kiderült, hol jelentenek leggyakrabban éjszakai száguldozókat Budapesten – vidéken is betelt a pohár, aláírásgyűjtés indult
Budapest több kerületében is rendszeresen felbőgnek a tuningolt autók, de a vidéki városokban is egyre nagyobb veszélyt jelent az éjszakai száguldozás.
A rendőrséghez leggyakrabban a IV., a XIII., a XXII. és a XXIII. kerületből érkeznek éjszakai lakossági bejelentések gyorsulási versenyek vagy hangos autók miatt.
A rendőrség a Világgazdaság megkeresésére közölte, hogy az illegális gyorsulási versenyek nem szerepelnek külön nyilvántartási kategóriaként. Az egyes eseteket a történtektől függően szabálysértésként vagy bűncselekményként rögzítik, ezért arról sem tudtak területi bontású adatokat közölni, hogy az ország mely részein fordul elő leggyakrabban ilyen jogsértés.
Elvennék az autót az életveszélyesen száguldozóktól
Korábban Vitézy Dávid jelentette be, hogy a 200 kilométer per órát meghaladó gyorshajtás, súlyos ittas vezetés vagy a vasúti átjáró tilos jelzésének szándékos megszegése esetén akár a jármű elkobzása is indokolt lehet.
Példaként Ausztriát és Svájcot említette, ahol bizonyos esetekben már alkalmaznak hasonló intézkedést. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy nem kisebb sebességtúllépésekről van szó, hanem olyan szabályszegésekről, amelyek súlyosan veszélyeztetik mások életét.
A közlekedési és beruházási miniszter az Árpád hídon, szimbolikus helyszínen jelentette be a tervezett szigorításokat.
A hídon az elmúlt években több súlyos baleset is történt. Az egyik tragédia során két autó versenyzett egymással, amikor az egyik résztvevő, egy Mercedes sofőrje halálra gázolt egy kerékpárost.
A jármű menetstabilizátorát kikapcsolták,
vezetője pedig a közlekedési szabályok sorát megszegve, legalább 137 kilométer per órás sebességgel száguldott.
A hatóság tapasztalatai szerint a versenyzők jellemzően hosszú, egyenes útszakaszokat választanak. Az illegális versenyzés egyik típusa spontán módon alakul ki: előfordulhat például, hogy a piros lámpánál egymás mellé érkező, nagy teljesítményű autók vezetői hívják ki egymást.
Nem csak Budapesten okoznak gondot a száguldozók: Kaposváron betelt a pohár
A rendőrség közlése szerint Budapesten kívül, a nagyobb városokban arra is akad példa, hogy az autósok egy-egy parkolóban gyűlnek össze.
Kaposváron súlyos közlekedési problémák keserítik meg a belvárosban élők mindennapjait. A belváros lakói szerint rendszeressé vált a gyorshajtás, ezért aláírásgyűjtésbe kezdtek, és állandó traffibox telepítését kérik a hatóságoktól.
A kezdeményezéshez a helyi lakók mellett az utcában működő üzletek tulajdonosai is csatlakoztak.
A hatóság fokozott ellenőrzést ígért, az időszakos sebességmérések azonban az egyik lakó szerinte nem hoztak tartós eredményt.
Egy érintett a Sonline-nak úgy fogalmazott, hogy időszakonként „rettenetes a közlekedés, egyesek padlógázzal hajtanak végig az utcán”. Hozzátette, a véletlenszerű ellenőrzések helyett folyamatos kontrollra lenne szükség, amit egy állandó traffibox biztosíthatna.
A lakók újabb megkeresést küldtek a rendőrségnek és a kaposvári önkormányzatnak.
Nem titkos csoportokban szervezik: így alakulnak ki az illegális utcai versenyek
A rendőrség tájékoztatása szerint kevésbé jellemző, hogy a résztvevők zárt online vagy chatcsoportokban előre egyeztessék a verseny helyét és időpontját. Sokkal gyakrabban lehet találkozni sportos kialakítású, illetve módosított kipufogójuk miatt a kelleténél hangosabb járművekkel közlekedők alkalmi csoportosulásaival.
Csordás Levente szakjogász szerint a járműelkobzás bevezetése visszatartó erővel bírhat, ugyanakkor számos végrehajtási és jogi kérdést kellene tisztázni.
Korábban a Világgazdaság megkeresésére elmondta: a kirívó gyorshajtásoknál gyakran nagy értékű sportautók érintettek, amelyek sok esetben külföldi rendszámúak és nem egyértelmű, hogy kitől lehet elkobozni a járművet, ezért minden esetben vizsgálni kellene a tulajdonosi viszonyokat.
Tapasztalatai szerint az illegális gyorsulási versenyeken jellemzően nem alvilági szereplők, hanem jómódú családok szórakozást kereső fiataljai vesznek részt.
Arról is beszélt, hogy országszerte egyre több az illegális utcai verseny. A kirívó gyorshajtások jellemzően a százmillió forintot meghaladó értékű sportautókhoz köthetők, ezeknél az eseteknél a jelenlegi pénzbírságok sokszor már nem jelentenek érdemi visszatartó erőt.
Hozzátette, Magyarországon jelenleg a nagy teljesítményű személyautók aránya nem éri el az 5 százalékot.
Budapesten az éjszakai lakossági bejelentések leginkább Újpestről, Angyalföld és Újlipótváros térségéből, Budafok-Tétényből, valamint Soroksárról érkeznek.
A rendőrség közlése szerint valamennyi jelzést ellenőrzik.
A hatóság a lakosság segítségét is kéri: aki szervezett gyorsulási versenyt vagy annak előkészületeit észleli, azonnal tegyen bejelentést a 112-es segélyhívó számon, hogy a rendőri egységeket még időben a helyszínre irányíthassák.