Ilyet is ritkán látni: Kazahsztán elnöke szemtől szembe megmondta Putyinnak, itt az idő, hogy befejezze a háborút – videó

Létrejöhet egy ukrajnai békemegállapodás, ha a két fél befagyasztja a konfliktust és újraindítja a tárgyalásokat – ezt modta Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnök szombaton, amikor találkozott Vlagyimir Putyin orosz államfővel, írja a Reuters.

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A találkozóra a szibériai Omszk városában megrendezett orosz-kazah fórumon került sor, ahol a kazah elnök méltatta Putyin „kiváló diplomáciai rugalmasságát”. Tokajev azonban ennél is tovább ment, egyenesen megmondta az orosz államfőnek a véleményét.

Ha elmondhatom szerény véleményemet, mivel erről kérdeztek, talán itt az ideje befagyasztani ezt a konfliktust, és elindítani az Isztambul 2.0-s képletet

– mondta a kazah elnök, aki hozzátette, hogy fiatal oroszok és ukránok halnak meg, ezt a „testvéri népek génállományának” károsodásának nevezve, és kijelentette, hogy a harcoknak véget kell vetni, mert azok csak a közös ellenségeiknek kedveznek.

Moszkva és Kijev részt vett az isztambuli tárgyalásokon röviddel Oroszország 2022 eleji, majd 2025-ös teljes körű inváziója után, bár a megbeszélések nem hoztak áttörést.

„A nagyhatalmak, köztük Oroszország (biztonsági) garanciáival előreléphetünk egy régóta várt béke felé” – mondta Tokajev, aki hozzátette „ennek véget kell vetni.”