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olajfinomító
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aramco
Szaúd-Arábia

Kezd elszabadulni a pokol a Közel-Keleten: lángol az Aramco olajfinomítója, a húszik egyre aktívabbak

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Tovább folytatódnak a harcok Közel-Keleten. Szombaton a jemeni lázadó húszik megtámadták az Amarco finomítóját.
Járdi Roland
2026.07.25, 18:04

Jemenben Iránnal szövetséges húszi fegyveresek szombaton két Vörös-tengeri kikötőben lőttek szaúdi olajlétesítményekre, a Szaúd-Arábia által támogatott erők pedig bombázták a húszikat írja a Reuters.

olajfinomító
Kezd elszabadulni a pokol a Közel-Keleten: lángol az Aramco olajfinomítója, a húszik egyre aktívabbak Fotó: AFP

Kezd elszabadulni a pokol a Közel-Keleten: lángol az Aramco olajfinomítója, a húszik egyre aktívabbak

Yahya Saree, a húszi katonai szóvivő elmondta, hogy a csoport a szaúdi állami olajóriás, az Aramco Jizanban és Yanbuban található telephelyeit vette célba és sikeresen támadta.

A közösségi médiában megosztott és a Reuters által is ellenőrzött videón egy nagy füstoszlop látható, amely a jizáni Aramco finomító irányából emelkedik.

Két ázsiai kereskedelmi forrás azt nyilatkozta, hogy értesültek a jizani üzemanyag- és olajtárolók esetleges kárairól. Az Aramco ugyanakkor nem reagált az incidensekkel kapcsolatos megkeresésekre.

Janbu Szaúd-Arábia fő vörös-tengeri olajkikötője, ahol naponta több millió hordó olajat rakodnak át, és a szaúdi olaj fő kijáratává vált a Hormuzi-szoroson keresztül, amelyet Irán blokád alá vett. Dzsizán, amely a Vörös-tengeren található, a jemeni határ közelében, egy napi 400 000 hordó kapacitású finomító helyszíne.

Légicsapások a húszik ellen

Jemenben a Szaúd-Arábia által támogatott, nemzetközileg elismert kormány légiereje, amely több mint egy évtizede harcol a húszik ellen, légicsapásokat hajtott végre húszi rakéta- és drónindító állomások, valamint fegyverraktárak ellen Marib és al-Dzsawf tartományokban – közölték jemeni tisztviselők a Reuters hírügynökséggel.

Szaúd-Arábia több mint egy évtizede harcol a húszik ellen, mióta az Iránnal szövetséges harcosok elfoglalták Jemen fővárosát, Szanaát, valamint területeket északon és nyugaton, beleértve a Vörös-tenger partvidékét is.

A jemeni polgárháború, amelynek során több százezer ember halt meg a harcokban és az éhínségben, 2022 óta tűzszünet alatt áll. Ez a fegyverszünet azonban ebben a hónapban megszakadt, és a húszik gyakorlatilag csatlakoztak ahhoz a szélesebb körű háborúhoz, amelyet iráni szövetségeseik vívnak az Egyesült Államok és Izrael támadása óta.
 

 


 

 

 

 


 

 

 


 

 

 



 

 

 


 

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