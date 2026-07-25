Amióta a mozgókép képes történeteket mesélni, időről időre előkerül Odüsszeusz bolyongása: készült belőle némafilm, nagyszabású olasz kalandfilm, többórás televíziós sorozat, amerikai miniszéria, modern déli zenés átirat és kisebb művészfilmes feldolgozás is. Az Odüsszeia-produkciók sikere azonban nagyon eltérő volt: akadt köztük országos tévés esemény, mozis kasszasiker, kultuszfilm és súlyos pénzügyi bukás. Christopher Nolan változatát ezért nem az teszi különlegessé, hogy ismét filmre vitte az eposzt, hanem az, hogy minden korábbinál nagyobb költségvetéssel tette ezt, és nem csak pénzügyi, hanem kimagasló kritikai sikert is magáénak tudhat.

Az Odüsszeia már Nolan előtt is aranybánya volt, de Homérosz neve nem mindig hozott kasszasikert – dollármilliós bukások és nézői tömegek fémjelzik Odüsszeusz hazatérését / Fotó: AFP

A Universal körülbelül 250 millió dollárt, mintegy 79,7 milliárd forintot fordított az új Odüsszeia gyártására. A film népszerűsítésére további mintegy 125 millió dollárt, hozzávetőleg 39,9 milliárd forintot költhetett a stúdió, így a bemutató előtti teljes ráfordítás elérhette a 375 millió dollárt. A film már a nyitóhétvégén 264,1 millió dollárt, körülbelül 84,2 milliárd forintot hozott világszerte . Ebből 124,5 millió dollár Észak-Amerikában, 139,6 millió dollár pedig más piacokon folyt be. Ez Nolan eddigi legerősebb globális bemutatkozása lett, és meghaladta az Oppenheimer első hétvégéjének eredményét is.

A Box Office Mojo július 22-én,

szűk egy héttel a premier után már 303,98 millió dolláros, mintegy 97 milliárd forintos globális bevételnél jár az Odüsszeia.

Mivel a film gyártási és népszerűsítési költsége összesen 375 millió dollár, ezért ahhoz, hogy igazán nyereséges legyen, ezt az összeget kellene megugrania a bevételnek. A kritikusok fogadtatása ehhez erős alapot ad. A Rotten Tomatoeson a film 429 értékelés után 94 százalékos kritikai mutatón állt, a hitelesített nézői értékelések 97 százaléka pedig pozitív volt. Az amerikai közönségkutatásban A osztályzatot kapott, miközben az IMAX-vetítésekre szóló jegyek több piacon előre elfogytak a nyitóhétre.

Egyelőre nehéz megmondani, hol fog megállni a bevétel, de azért nagyjából meg lehet becsülni. A nyitás ereje, a jó kritikák, az IMAX iránti kereslet és a közönség kedvező visszajelzései alapján

850 millió és 900 millió dollár közötti végső globális bevétel tűnik reálisnak.

Nolan előző filmje, az Oppenheimer 975 millió dolláros összbevételnél állt meg, ezért egyelőre nehéz elképzelni, hogy az Odüsszeia átüsse az egymilliárd dolláros álomhatárt. A magasabb eredmény mellett szól, hogy az IMAX három hétre kiemelten Nolan filmjének adta termeit, a prémium vetítések magasabb jegyárai pedig növelik a kasszát. A filmnek a második hét végéig nincs azonos méretű közvetlen versenytársa, a következő jelentős kihívó, a Pókember: Egy vadonatúj nap július 30-án érkezik.