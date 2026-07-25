"A több mint 2500 tonnás, 109 méter hosszú acélhíd ezekben az órákban kerül a végleges helyére a Soroksári út fölött. A hídszerkezetet hidraulikus emelőkkel emelik meg, önjáró gördülő platformok mozgatják, majd centiméteres pontossággal tolják a helyére" – írta ki Facebbok oldalára Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszer. Szombaton tolják be a helyére a Déli Körvasút egy vadonatúj hídját, ami a tárcavezető szerint azért fontos, mert ez a híd lesz az új Közvágóhíd vasútállomás alapja is, amely a jövőben közvetlen kapcsolatot teremt a vasút, a HÉV, a villamosok és az autóbuszok között.

Déli Körvasút: a hétvége leglátványosabb mérnöki műveletét mutatta meg Vitézy Dávid – lélegzetállító fotókon a 2500 tonnás acélszörny Fotó: Havran Zoltán

Déli Körvasút: a hétvége leglátványosabb mérnöki műveletét mutatta meg Vitézy Dávid – lélegzetállító fotókon a 2500 tonnás acélszörny

A miniszer egy későbbi posztjában már azt írta, hogy "ritka élmény, amikor a szemünk előtt épül meg, amin előtte évekig dolgoztunk".

Ma ez történt velem: elsőként léphettem az új Közvágóhíd állomás peronjára, miután a 2500 tonnás új Soroksári út fölötti híd a helyére került a Közlekedési és Beruházási Minisztérium megbízásából

– mondta, majd hozzátette, hogy ugyanitt a következő ilyen hídszerkezet jövő nyáron kerül mellé, így adódik majd össze a 4 vágányos, két középperonos új állomás.

Vitézy büszke magára és a kollégária a beruházásért. "7 éve már, hogy a legjobb vasútfejlesztő- és tervező kollégákkal közösen kitaláltuk a Déli Körvasút koncepcióját. Ennek a legfontosabb eleme az új Közvágóhíd állomás, ami a hévekre, villamosokra, buszokra ad új kapcsolatot a Budapestet a körvasúton átszelő távolsági és elővárosi vonatokról. Gyakorlatilag közlekedési és városszerkezeti értelemben ez lesz Budapest belvárosának új déli kapuja".

Szerinte a beruházás óriási előrelépés ez a magyar és benne a budapesti vasúti közlekedésben. "Számos kritika joggal vethető fel a kivitelező és a közbeszerzési eljárás, annak árszintje kapcsán – de ezt nem feledve azt ettől függetlenül sose tévesszük szem elől, hogy itt legalább egy valóban értelmes és hasznos beruházás épül most" – jegyezte meg.