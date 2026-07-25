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Vitézy Dávid
déli körvasút
híd
beruházás

Déli Körvasút: a hétvége leglátványosabb mérnöki műveletét mutatta meg Vitézy Dávid – lélegzetállító fotókon a 2500 tonnás acélszörny

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A hétvége leglátványosabb mérnöki műveletének nevezte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a vasúti híd betolását a Soroksári út felett. Ezzel a Déli Körvasút egy fontos mérföldkőhöz érkezett.
Járdi Roland
2026.07.25, 18:29
Frissítve: 2026.07.25, 18:34

"A több mint 2500 tonnás, 109 méter hosszú acélhíd ezekben az órákban kerül a végleges helyére a Soroksári út fölött. A hídszerkezetet hidraulikus emelőkkel emelik meg, önjáró gördülő platformok mozgatják, majd centiméteres pontossággal tolják a helyére" – írta ki Facebbok oldalára Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszer. Szombaton tolják be a helyére a Déli Körvasút egy vadonatúj hídját, ami a tárcavezető szerint azért fontos, mert ez a híd lesz az új Közvágóhíd vasútállomás alapja is, amely a jövőben közvetlen kapcsolatot teremt a vasút, a HÉV, a villamosok és az autóbuszok között.

Déli Körvasú
Déli Körvasút: a hétvége leglátványosabb mérnöki műveletét mutatta meg Vitézy Dávid – lélegzetállító fotókon a 2500 tonnás acélszörny Fotó: Havran Zoltán

Déli Körvasút: a hétvége leglátványosabb mérnöki műveletét mutatta meg Vitézy Dávid – lélegzetállító fotókon a 2500 tonnás acélszörny

A miniszer egy későbbi posztjában már azt írta, hogy "ritka élmény, amikor a szemünk előtt épül meg, amin előtte évekig dolgoztunk".

Ma ez történt velem: elsőként léphettem az új Közvágóhíd állomás peronjára, miután a 2500 tonnás új Soroksári út fölötti híd a helyére került a Közlekedési és Beruházási Minisztérium megbízásából

– mondta, majd hozzátette, hogy ugyanitt a következő ilyen hídszerkezet jövő nyáron kerül mellé, így adódik majd össze a 4 vágányos, két középperonos új állomás. 

Vitézy büszke magára és a kollégária a beruházásért. "7 éve már, hogy a legjobb vasútfejlesztő- és tervező kollégákkal közösen kitaláltuk a Déli Körvasút koncepcióját. Ennek a legfontosabb eleme az új Közvágóhíd állomás, ami a hévekre, villamosokra, buszokra ad új kapcsolatot a Budapestet a körvasúton átszelő távolsági és elővárosi vonatokról. Gyakorlatilag közlekedési és városszerkezeti értelemben ez lesz Budapest belvárosának új déli kapuja". 

Szerinte a beruházás óriási előrelépés ez a magyar és benne a budapesti vasúti közlekedésben. "Számos kritika joggal vethető fel a kivitelező és a közbeszerzési eljárás, annak árszintje kapcsán – de ezt nem feledve azt ettől függetlenül sose tévesszük szem elől, hogy itt legalább egy valóban értelmes és hasznos beruházás épül most" – jegyezte meg.

Déli Körvasút
Helyére került a 2500 tonnár vasúti híd / Forrás: Vitézy Dávid

Két éve indult a beruházás, 2029-ig tart

A Déli körvasút fejlesztése (a budai szakasz fő kivitelezési munkáival) hivatalosan 2024 januárjában indult el, a teljes II. ütem tervezett befejezése pedig a hivatalos támogatási adatok alapján 2029 végére várható, noha a nagyobb vágányzári és menetrendi korlátozásokkal járó főbb fázisok ütemterve 2027 végéig tart.

A beruházás az Érdről, Százhalombattáról vagy Budaörsről ingázóknak gyorsabb, kiszámíthatóbb bejutást, kevesebb várakozást jelent. A mostani két vágány helyett három, egyes szakaszokon négy vágány áll majd a vonatok rendelkezésére. A bővítés lehetővé teszi, hogy az elővárosi vonatok sűrűbben járjanak, akár irányonként és óránként 12 szerelvénnyel. A fejlesztés során Budán öt, Pesten két helyszínen újulnak meg vagy épülnek újjá vasúti hidak.

Déli Körvasút

 

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