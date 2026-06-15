Miközben a Tisza-kormány az uniós bírságok megszüntetésének lehetőségeit keresi, és egyeztetéseket folytat Brüsszellel, Pósfai Gábor belügyminiszter hétfőn világossá tette, hogy Magyarország továbbra sem támogatja az Európai Unió migrációs paktumát annak jelenlegi formájában. A kormány egy fontos részletben nyitottnak mutatkozik, ami arra utal, hogy a teljes elutasítás helyett bizonyos elemekben elképzelhető az együttműködés az uniós partnerekkel.

Megszólalt a belügyminiszter a migrációs paktumról: Magyarország egyetlen elemre mondana igent, minden másról hallani sem akar / Fotó: AFP

Pósfai Gábor az Országgyűlés európai ügyek bizottságának ülésén közölte: Magyarország nem készített tagállami végrehajtási tervet a migrációs paktumhoz, és a jövőben sem tervezi ilyen dokumentum benyújtását. A miniszter szerint a paktum három fő szolidaritási eleme közül a kvótarendszer és a pénzügyi hozzájárulás továbbra sem elfogadható Budapest számára.

A kormány álláspontja szerint

egyedül a technikai segítségnyújtás lehet olyan eszköz, amelyről érdemben lehet tárgyalni.

Ez azt jelenti, hogy Magyarország elvileg hajlandó lenne szakmai vagy operatív támogatást nyújtani azoknak az uniós tagállamoknak, amelyek jelentős migrációs nyomással szembesülnek. Ennek azonban fontos feltétele van: az érintett ország hozzájárulása is szükséges ahhoz, hogy ilyen együttműködés létrejöhessen.

A belügyminiszter szerint a luxemburgi bel- és igazságügyi tanácsülésen már történtek előzetes, tapogatózó jellegű egyeztetések erről a lehetőségről, de konkrét megállapodás nem született. Ez arra utal, hogy a magyar kormány bizonyos keretek között kész lehet részt venni a migráció kezelésében, ugyanakkor továbbra is elutasítja a menedékkérők kötelező elosztását vagy az ehhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségeket.

Magyarország továbbra is elutasítja a migrációs paktum legfontosabb elemeit

Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján a migrációs politika és az uniós bírságok kérdését állította a középpontba. A miniszterelnök arról beszélt , hogy Magyarországot az európai bíróság ítélete nyomán már mintegy egymilliárd euró (körülbelül 400 milliárd forint) terheli migrációs ügyekben. Az összeg egy 200 millió eurós (mintegy 80 milliárd forintos) átalánybírságból és a napi egymillió eurós (nagyjából 400 millió forintos) kényszerítő bírságból áll.