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vízállás
paksi atomerőmű
vízhiány

Ezt alig lehet elhinni: kiderült az igazi oka, miért kell leállítani a paksi atomerőművet – pofonegyszerűnek látszik a megoldás, de évekbe fog telni

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Az erőmű szerint a rendkívüli helyzetet nem a vízhiány, hanem a vízkivételi rendszer műszaki korlátai idézik elő. A Duna történelmi mélypontra süllyedt vízállása miatt elkerülhetetlenné vált a Paksi Atomerőmű teljes leállítása.
VG
2026.07.30, 18:46
Frissítve: 2026.07.30, 18:52

Néhány napon belül teljesen le kell állítani a Paksi Atomerőművet, ha a Duna vízszintje tovább csökken – jelentette be az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. A probléma nem az, hogy nincs elegendő hűtővíz, hanem az, hogy a rekordalacsony vízállás miatt a hűtővíz-szivattyúk már nem tudják ellátni feladatukat.

paksduna alacsonymlegaszály
A Paksi Atomerőmű szerint a blokkok hűtéséhez szükséges szivattyúk már nem képesek ellátni feladatukat. / Fotó: Mártonfai Dénes/MW

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. bejelentette, hogy a következő 24-72 órában végrehajtják a Paksi Atomerőmű teljes leállítását. A lépésre azért van szükség, mert a Duna vízszintje olyan mértékben lecsökkent, hogy a blokkok hűtéséhez szükséges vízkivételi rendszer már nem képes biztonságosan működni. A folyamat tehát nem egy lehetséges forgatókönyv, hanem végrehajtandó műszaki intézkedés.

A társaság hangsúlyozta, hogy nem a vízmennyiség fogyott el. A probléma az, hogy a hűtővíz-szivattyúk szívócsonkjai magasabban helyezkednek el, mint a jelenlegi – és tovább csökkenő – dunai vízszint, ezért a berendezések nem tudják ellátni feladatukat. Emiatt az ország villamosenergia-termelésének közel felét biztosító, mintegy 2000 megawattos erőmű összes blokkját le kell állítani.

Történelmi mélyponton a Duna Paksnál

A közlemény szerint a Duna vízszintje jelenleg már 28 centiméterrel alacsonyabb a 2018-as rekordnál, amely önmagában is több mint egy méterrel a paksi erőmű tervezésekor figyelembe vett százéves minimumszint alatt volt.

Az MVM szerint a rendkívüli helyzet kialakulásának két fő oka van. Az egyik a Duna medrének évtizedek óta tartó mélyülése: a felső szakaszokon épített vízlépcsők visszatartják a hordalékot, miközben a magyarországi szakaszon továbbra is zajlik a hordalékszállítás, amit a korábbi mederkotrások is felerősítettek. Ennek következtében a folyó medre fokozatosan mélyült, a vízszint pedig egyre alacsonyabb lett.

A másik ok a klímaváltozás. Az MVM szerint az idei évben gyakorlatilag elmaradt a szokásos tavaszi magas vízállás, egész évben alacsony volt a Duna vízszintje, a tartós hőség és a csapadékhiány pedig tovább rontotta a helyzetet.

Az extrém hőség és a Duna apadása miatt energiakrízishelyzet alakult ki, amelynek következtében fokozatos teljesítménycsökkentésekre volt szükség Pakson. 

Most azonban az MVM közlése szerint a következő szint következik: a rekordalacsony vízállás miatt az atomerőmű teljes termelése leáll.

A társaság kiemelte, hogy a nukleáris biztonság nincs veszélyben. Az álló blokkok hűtéséhez már lényegesen kisebb vízmennyiség szükséges, ezt szükség esetén az Országos Vízügyi Főigazgatósággal együttműködésben telepített Pajtás szivattyúk biztosítják. Közben már megkezdődött a vízkivételi rendszer átalakítása is: a szívócsöveket mélyebbre helyezik, így a tervek szerint néhány éven belül a jelenleginél is alacsonyabb dunai vízállás mellett is fenntartható lesz a villamosenergia-termelés.

Rendkívüli: Magyar Péter energiakrízis-helyzetet hirdetett, hétfőtől léphet életbe Magyarországon – „Önkorlátozásra lesz szükség"

A rekordalacsony dunai vízállás miatt teljesen leállítják a Paksi Atomerőművet. Magyar Péter mindenkitől felelős energiafelhasználást kér a súlyosabb következmények elkerülése érdekében.

 

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