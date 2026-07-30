Ezt alig lehet elhinni: kiderült az igazi oka, miért kell leállítani a paksi atomerőművet – pofonegyszerűnek látszik a megoldás, de évekbe fog telni

Néhány napon belül teljesen le kell állítani a Paksi Atomerőművet, ha a Duna vízszintje tovább csökken – jelentette be az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. A probléma nem az, hogy nincs elegendő hűtővíz, hanem az, hogy a rekordalacsony vízállás miatt a hűtővíz-szivattyúk már nem tudják ellátni feladatukat.

A Paksi Atomerőmű szerint a blokkok hűtéséhez szükséges szivattyúk már nem képesek ellátni feladatukat. / Fotó: Mártonfai Dénes/MW

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. bejelentette, hogy a következő 24-72 órában végrehajtják a Paksi Atomerőmű teljes leállítását. A lépésre azért van szükség, mert a Duna vízszintje olyan mértékben lecsökkent, hogy a blokkok hűtéséhez szükséges vízkivételi rendszer már nem képes biztonságosan működni. A folyamat tehát nem egy lehetséges forgatókönyv, hanem végrehajtandó műszaki intézkedés.

A társaság hangsúlyozta, hogy nem a vízmennyiség fogyott el. A probléma az, hogy a hűtővíz-szivattyúk szívócsonkjai magasabban helyezkednek el, mint a jelenlegi – és tovább csökkenő – dunai vízszint, ezért a berendezések nem tudják ellátni feladatukat. Emiatt az ország villamosenergia-termelésének közel felét biztosító, mintegy 2000 megawattos erőmű összes blokkját le kell állítani.

Történelmi mélyponton a Duna Paksnál

A közlemény szerint a Duna vízszintje jelenleg már 28 centiméterrel alacsonyabb a 2018-as rekordnál, amely önmagában is több mint egy méterrel a paksi erőmű tervezésekor figyelembe vett százéves minimumszint alatt volt.

Az MVM szerint a rendkívüli helyzet kialakulásának két fő oka van. Az egyik a Duna medrének évtizedek óta tartó mélyülése: a felső szakaszokon épített vízlépcsők visszatartják a hordalékot, miközben a magyarországi szakaszon továbbra is zajlik a hordalékszállítás, amit a korábbi mederkotrások is felerősítettek. Ennek következtében a folyó medre fokozatosan mélyült, a vízszint pedig egyre alacsonyabb lett.

A másik ok a klímaváltozás. Az MVM szerint az idei évben gyakorlatilag elmaradt a szokásos tavaszi magas vízállás, egész évben alacsony volt a Duna vízszintje, a tartós hőség és a csapadékhiány pedig tovább rontotta a helyzetet.

Az extrém hőség és a Duna apadása miatt energiakrízishelyzet alakult ki, amelynek következtében fokozatos teljesítménycsökkentésekre volt szükség Pakson.

Most azonban az MVM közlése szerint a következő szint következik: a rekordalacsony vízállás miatt az atomerőmű teljes termelése leáll.