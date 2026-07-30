Ha a magyar EU-pénz nem is jön, Ukrajnához megint hozzávágtak pár eurómilliárdot: Putyin aligha örül majd, ha megtudja, mire kell

A háborús Ukrajna gyorsabban számíthat az EU-pénzekre, mint Magyarország, amelyről miniszterelnöke a parlamentben azt állította: az államcsőd közeléből mentették ki. Miközben az előző kormány idején visszatartott EU-pénzek a budapesti és brüsszeli ígéretek ellenére egyelőre nem érkeznek, a nem EU-tag Ukrajna csütörtökön újabb szép pénzcsomagot kapott. Vlagyimir Putyin orosz elnök aligha örül, ha megtudja, mire szolgál a pénz.

Ukrajna EU-pénzeket kap nagyhatótávolságú drónokra – egy ilyen csapott le erre az áruházi raktárra Szentpétervárnál Fotó: Anadolu via AFP

Az Európai Bizottság a mai napon 3,47 milliárd eurót folyósított Ukrajnának – tudatták közleményükben, amiből azt is megtudhattuk, hogy ez még csak a kezdet. A finanszírozást

Ukrajna sürgős katonai szükségleteire válaszul nyújtják,

mivel az országnak továbbra is támogatásra van szüksége ahhoz, hogy megvédje magát Oroszország agressziós háborújával szemben.

Nem új pénzről van szó, abból a 90 milliárd eurós keretből folyósították, amelyet Orbán Viktor kormánya még blokkolt – miközben nem jött az orosz olaj Ukrjanán keresztül a Barátság vezetéken –, Magyar Péter kormánya azonban hozzájárult, miközben a megrongált vezetéket a kijevi bejelentés szerint megjavították.

Ukrajna EU-pénzei rendre érkeznek, robbannak az orosz finomítók és raktárak

A Budapest és Brüsszel, illetve Kijev közti kibékülési csomag része volt az is, hogy az Orbán idején jogállami aggályok miatt visszatartott eurómilliárdokat kiutalják, ha augusztus végére Magyar Péter kormány teljesíti a feltételeket. A Tisza-kormány időközben nagy lendülettel megkezdte a demokratikus fékek és ellensúlyok felszámolását, ami ellen nem érkezett kifogás Brüsszelből, így bizonnyal nem ezért nem érkeztek a Magyarországnak járó pénzek.

Európát védik együtt Fotó: Hans Lucas via AFP

Ukrajna szükségletei eközben nem szenvedhetnek késedelmet.

"A 90 milliárd eurós hitelcsomagunk keretében történő új folyósítással segítünk Ukrajnának megvédeni népét. Védelmi iparunkat is közelebb hozzuk egymáshoz, egyesítve Európa ipari léptékét Ukrajna páratlan innovációjával" – idézte a közlemény Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét.

Ez az új Drone Deal formát öltött. És hagyja, hogy ez az új támogatás egyértelmű üzenetet küldjön: minden orosz támadás megerősíti Ukrajna eltökéltségét, hogy szabad legyen, és eltökéltségünket, hogy kiálljunk Ukrajna mellett, ameddig csak szükséges

– fűzte hozzá.