Száguld a magyar tőzsde, átrobogott történelmi csúcsán a BUX, a Mol, sőt még a PannErgy is

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A forint is izmosodott. Az eurót késő délután 362,8 forint környékén jegyezték a bankközi devizapiacon. A nap korábbi részében még erősebb is volt a magyar fizetőeszköz.

A háttérben tengerentúli hírek fejtették ki áldásos hatásukat. A második negyedéves amerikai GDP alakulása, a Fed kommunikációja, sőt még az inflációs számok is a részvénybefektetések malmára hajtotta a vizet.

Nem csoda, hogy mindhárom vezető amerikai részvényindex pluszban nyitott, illetve a londoni FTSE 100 kivételével az európai tőzsdemutatók is nőttek.