Száguld a magyar tőzsde, átrobogott történelmi csúcsán a BUX, a Mol, sőt még a PannErgy is
Miután szerdán a Mol állított fel új rekordot - amit amúgy csütörtökön is megismételt - egy nappal később a BUX is nekidurálta magát, és 1 százalékos emelkedéssel meg sem állt 146 453 pontig, amilyen magasságban még sohasem járt azelőtt. Nem mellesleg az eddigi csúcsérték 145 899 pont volt, ergo több mint 550 ponttal sikerült túlszárnyalnia a mércét.
Az azonnali részvényforgalom megközelítette a 20,8 milliárd forintot.
A blue chipek közül ma az OTP rángatta az istrángokat a legnagyobb elánnal. A bankrészvények árfolyama 1,4 százalékkal, 46 890 forintig lőtt ki.
A Mol 4500 forintos záróárfolyama viszont minden eddigi rekordját megdöntötte, ám csupán 0,3 százalékos volt az emelkedés. Az sem volt ugyanakkor akadály, hogy az olajárak gyengültek a hét negyedik napján, legalábbis a pesti kicsengetésig.
A Richter részvényei eközben 0,3 százalékkal, 11 740 forintra erősödtek.
A Magyar Telekom 2750 forinton hagyta el a parkettet, azaz 0,8 százalékkal került feljebb.
A kisebb kapitalizációjú cégek részvényei közül megint csak kitűnt a PannErgy, amely a Molhoz hasonlóan már zsinórban második napja döntögeti a rekordokat. Az új záróárfolyam-csúcs 2760 forint, ahová 2,2 százalékos ralival jutott el a papír.
Nagyot ment a 4iG is, a technológiai részvény 5,4 százalékkal, 1779 forintig vágtázott.
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A forint is izmosodott. Az eurót késő délután 362,8 forint környékén jegyezték a bankközi devizapiacon. A nap korábbi részében még erősebb is volt a magyar fizetőeszköz.
A háttérben tengerentúli hírek fejtették ki áldásos hatásukat. A második negyedéves amerikai GDP alakulása, a Fed kommunikációja, sőt még az inflációs számok is a részvénybefektetések malmára hajtotta a vizet.
Nem csoda, hogy mindhárom vezető amerikai részvényindex pluszban nyitott, illetve a londoni FTSE 100 kivételével az európai tőzsdemutatók is nőttek.