Ezt nem akarta Szijjártó Péter: hiába adta a legolcsóbb ajánlatot, óriási üzletet bukott el a BYD – inkább törölték a teljes közbeszerzést

Hiába adta a legkedvezőbb ajánlatot a BYD Europe a csehországi Decín elektromosbusz-tenderén, a kínai gyártó végül nem jutott megrendeléshez. A közlekedési vállalat ugyanis nem hirdetett győztest, hanem az egész, közel 3 milliárd forintos közbeszerzést visszavonta – írta a Magyarbusz.

A kínai BYD közel 13 millió cseh koronával adott olcsóbb ajánlatot legközelebbi riválisánál, mégsem nyert / Fotó: bangoland / Shutterstock

Hiába a legkedvezőbb ajánlat, végül nem sikerült megszereznie első jelentős csehországi buszmegrendelését a BYD Europe-nak.

A kínai gyártó a Decín városi közlekedési vállalat (DPMD) által kiírt tenderen egyértelműen a legalacsonyabb árat kínálta, a közlekedési cég azonban végül nem hirdetett nyertest, hanem megszüntette az egész közbeszerzési eljárást.

A nyílt tender 17 darab, 12–13 méteres alacsonypadlós elektromos autóbusz beszerzéséről szólt. A közbeszerzés becsült értéke nettó 192,562 millió cseh korona volt, miközben a BYD Europe 189,507 millió koronás ajánlatot adott, vagyis még a becsült összegnél is olcsóbban vállalta volna a teljesítést.

A második legkedvezőbb ajánlatot a cseh SOR Libchavy nyújtotta be 202,3 millió cseh koronáért, míg a Daimler Buses Ceska republika, a Solaris, a MAN Truck & Bus Czech Republic és az Iveco Czech Republic ennél is magasabb árat ajánlott. A BYD ajánlata csaknem 13 millió koronával volt kedvezőbb a második helyezetténél, a legdrágább pályázathoz képest pedig több mint 34 millió koronás különbséget jelentett.

Külön figyelemre méltó, hogy a közbeszerzési dokumentáció szerint valamennyi ajánlat érvényes volt, egyetlen pályázót sem zártak ki.

A DPMD ezúttal is engedte az Európai Gazdasági Térségen kívüli gyártók indulását, ugyanakkor előírta, hogy az autóbuszok uniós eredetű alkatrészeinek aránya érje el az 50 százalékot. Mivel a BYD ajánlata érvényesnek bizonyult, ezt a feltételt is teljesítette.

A közlekedési vállalat végül nem a pályázatokkal kapcsolatban talált problémát. Indoklása szerint a rendelkezésre álló állami támogatást a lehető legnagyobb mértékben szeretné kihasználni, ezért módosítaná a beszerzés műszaki tartalmát, vagyis a megvásárolni kívánt elektromos buszok darabszámát és összetételét. Mivel erre az ajánlattételi határidő lejárta után már nincs lehetőség, a teljes közbeszerzést visszavonta, és várhatóan új eljárást ír ki.