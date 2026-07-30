Még csak kérés, de mit tegyünk akkor, ha kötelező lesz visszafogni a fogyasztásunkat? Csodák nincsenek, de lehet könnyebb a hőség alatt

Elsődleges, hogy a jól szigetelt falak és nyílászárók sokkal hatékonyabban tartják kint a meleget is. Igyekezzünk megakadályozni, hogy a kinti meleg bejusson a lakásba, ezért napközben tartsuk zárva az ablakokat és a sötétítőket; erre a redőny, zsaluzia vagy külső napellenző a leghatékonyabb.

Ha nincs redőny, az ablaküvegre kívülről helyezett fényvisszaverő fólia vagy egy világos lepedő is rengeteg hőt képes felfogni.

Csak késő este, éjszaka vagy hajnalban nyissunk ‒ lehetőleg több, egymással szemközt lévő ‒ ablakot, amikor a külső hőmérséklet a benti alá süllyed.

A párolgás hőt von el a környezetéből, ami hűti a levegőt, így ha benedvesített textíliát akasztunk a nyitott ablak elé éjszaka, vagy a ventilátor mögé, ezzel is mérsékelhető a hőmérséklet. Ugyanakkor napközben zárt ablakoknál kerüljük a teregetést, mert a magas páratartalom miatt melegebbnek érezzük a levegőt.

Nem is gondolnánk, hogy a hagyományos izzók is rengeteg hőt bocsátanak ki, így ha sok van belőlük, érdemes azokat LED-es fényforrásra cserélni. Illetve a használaton kívüli tévék, számítógépek és töltők készenléti állapotban is hőt termelnek, tehát megfontolandó ezek áramtalanítása is.

Eddig tartottak a filléres trükkök, melyek nagyobb beruházást és életritmusunk megváltoztatást sem feltétlenül igénylik.

Ugyanakkor, ami energiafogyasztásunkra kevésbé, de mindennapjaink szervezésére komoly hatással lehet például a sütés és főzés olyan időpontra halasztása, amikor kevésbé van meleg.

Ám ennek kapcsán könnyen belátható, hogy kevesen fognak az éjszaka közepén vagy a korahajnali órákban szakácskodni, amikor van néhány hűvös óra.

Fotó: Vémi Zoltán / Vémi Zoltán

A klímaberendezés használatánál nemcsak az energiafelhasználás a szempont, de saját jóllétünk is

Ezzel el is érkeztünk témánk legérzékenyebb pontjához; azaz a légkondicionáló berendezések használatához, amihez köztudottan elektromos áramra van szükség, és a magas szintű politikai tanácsok szerint kerülni kellene üzemeltetésüket éppen azokban az órákban, amikor a lakás a legmelegebb, és jellemzően az emberek otthon is tartózkodnak.

A szakemberek iránymutatása szerint a benti és a kinti hőmérséklet különbsége maximum 6-8 Celsius-fok legyen a sokkhatás elkerülésére, azaz a kinti 35 Celsius-fokban a benti klímát állítsuk 26-27 Celsius-fokra, ne alacsonyabbra.

A lamellákat irányítsuk a plafon felé, hiszen a hideg levegő magától lefelé fog süllyedni. Soha ne irányítsuk a hideg levegőt közvetlenül a lakásban tartózkodókra.

Ne kapcsolgassuk ki-be a gépet! Ha a klíma folyamatosan megy alacsony fokozaton, kevesebb áramot fogyaszt, mintha a teljesen átforrósodott lakást kellene újra lehűtenie.

A ventilátor sebességét állítsuk „Auto” üzemmódba, így a gép a kívánt hőfok elérése után magától visszaveszi a teljesítményt a minimumra, fenntartva a hőmérsékletet.

Ha a levegő nagyon fülledt, kapcsoljunk párátlanító módra, ugyanis a szárazabb levegőt a testünk sokkal hűvösebbnek és elviselhetőbbnek érzi, még magasabb hőfokon is.

A legfontosabb kérdés mégis az, hogy meddig szabályozhatjuk saját lakásunk hőmérsékletét, ugyanis egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy már az egészen közeli jövőben kicsavarhatják kezünkből a klímaberendezés távirányítóját. A kormányfői nyilatkozat alapján kicsit sem életidegen feltételezés, hogy előbb-utóbb hasonló szabályozást vezethetnek be a háztartások számára is, mint amit most készít elő a kormányzat a nagy ipari üzemek részére.