Deviza
EUR/HUF362,71 -0,25% USD/HUF314,86 -0,69% GBP/HUF423,91 0% CHF/HUF390,93 +0,27% PLN/HUF84,2 +0,16% RON/HUF69,15 -0,37% CZK/HUF14,98 -0,42% EUR/HUF362,71 -0,25% USD/HUF314,86 -0,69% GBP/HUF423,91 0% CHF/HUF390,93 +0,27% PLN/HUF84,2 +0,16% RON/HUF69,15 -0,37% CZK/HUF14,98 -0,42%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX146 453,37 +0,95% MTELEKOM2 750 +0,81% MOL4 500 +0,27% OTP46 890 +1,41% RICHTER11 740 +0,34% OPUS352 +0,28% ANY6 790 +2,41% AUTOWALLIS143 -1,04% WABERERS4 730 -0,42% BUMIX9 390,38 +0,8% CETOP4 904,1 +0,9% CETOP NTR3 140,82 +0,9% BUX146 453,37 +0,95% MTELEKOM2 750 +0,81% MOL4 500 +0,27% OTP46 890 +1,41% RICHTER11 740 +0,34% OPUS352 +0,28% ANY6 790 +2,41% AUTOWALLIS143 -1,04% WABERERS4 730 -0,42% BUMIX9 390,38 +0,8% CETOP4 904,1 +0,9% CETOP NTR3 140,82 +0,9%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
paksi atomerőmű
energiahelyzet
Magyar Péter

Rendkívüli: Magyar Péter energiakrízis-helyzetet hirdetett, hétfőtől léphet életbe Magyarországon – „Önkorlátozásra lesz szükség"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A rekordalacsony dunai vízállás miatt teljesen leállítják a Paksi Atomerőművet. Magyar Péter mindenkitől felelős energiafelhasználást kér a súlyosabb következmények elkerülése érdekében.
VG
2026.07.30, 17:26
Frissítve: 2026.07.30, 18:06

Rendkívüli videóüzenetben jelentkezett be a MAVIR Országos Irányító Központjából Magyar Péter miniszterelnök, aki szerint a Paksi Atomerőmű történetében először teljes leállás következhet be a Duna rekordalacsony vízállása miatt. A kormány rendkívüli intézkedésekre készül, miközben a lakosságot és a nagy ipari fogyasztókat is energia-megtakarításra kéri.

Hungariak Parliament Due To Vote On 17th Constitutional Amendment Magyar Péter
Magyar Péter szerint minden fogyasztó együttműködésére szükség lesz a következő napokban / Fotó: NurPhoto via AFP

Magyar Péter: hétfőtől energiakrízis-helyzet alakulhat ki

A miniszterelnök közleménye szerint a Duna rekordalacsony vízállása miatt a Paksi Atomerőmű történetében először előfordulhat, hogy valamennyi blokkot le kell állítani.

A kormányfő szerint ezzel mintegy 2000 megawatt hazai termelőkapacitás eshet ki, miközben a rendkívüli hőség miatt rekordközeli szintre emelkedett a villamosenergia-igény. A Duna vízállása Paksnál már meghaladta a korábbi történelmi minimumot, és az előrejelzések alapján a következő hetekben további apadás várható.

Az elmúlt hetekben már többször is csökkenteni kellett a Paksi Atomerőmű teljesítményét a Duna alacsony vízhozama és magas vízhőmérséklete miatt. 

Szerdán már megkezdődött a 3-as blokk leállítása is, miután a vízállás Paksnál mínusz 118 centiméterre süllyedt.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy egy Duna menti erőmű műszaki meghibásodás miatt kiesett a termelésből, ami további 400 megawatt kapacitás elvesztését jelenti. Állítása szerint a MAVIR a következő napokban a délutáni és esti csúcsidőszakban akár húszszázalékos fogyasztásnövekedéssel számol.

A kormány első lépésként arra kéri a legnagyobb ipari áramfogyasztókat – köztük az akkumulátorgyárakat, autógyárakat, vegyi üzemeket és cementgyárakat –, hogy önként mérsékeljék energiafelhasználásukat a 17 és 22 óra közötti időszakban.

Ezzel párhuzamosan olyan szabályozás előkészítése is megkezdődött, amely szükség esetén lehetővé teheti egyes nagyfogyasztók kötelező, ütemezett lekapcsolását. 

A kormány szerint ugyanakkor először minden rendelkezésre álló hazai tartalékot mozgósítanak, növelik az importot, és csak ezt követően kerülhet sor további korlátozásokra.

A lakosságtól azt kérik, hogy lehetőség szerint ne a délutáni és esti csúcsidőszakban használják a nagy energiaigényű berendezéseket. Külön felhívták a figyelmet az elektromos autók töltésének elhalasztására és a légkondicionálók takarékos használatára.

Magyar Péter közölte azt is, hogy létezik egy előre kidolgozott rotációs áramszüneti terv, amelyet azonban kizárólag végső esetben alkalmazna a rendszerirányító. Hangsúlyozta, hogy a kórházak, a szociális intézmények és más kritikus infrastruktúrák ilyen helyzetben is kiemelt védelmet élveznek.

Cikkünk folyamatosan frissül.

 

Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: még ma leállhat a teljes paksi atomerőmű, 2000 megawatt áram esik ki – innen szerez energiát Magyarország

Teljesen leállíthatják a Paksi Atomerőművet a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. A helyzetet tovább súlyosbítja a Dunamenti Erőmű meghibásodása, így összesen 2400 megawattnyi kapacitás eshet ki.

 

Energiaválság

Energiaválság
1745 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu