Ez a nap is eljött: órákon belül törvényt alkot az Országgyűlés Orbán Viktor ellen, Magyar Péter nagy beszédre készül – máris megváltoztatja az alaptörvényt a Tisza

Elfogadhatja az alaptörvény tizenhatodik módosítását hétfőn az Országgyűlés. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, amelyre a frakcióvezetők válaszolhatnak, a miniszterelnöknek pedig viszonválaszra lesz lehetősége.

Hétfőn zárul az Országgyűlés tavaszi ülésszaka / Fotó: AFP

A kormányfő napirend előtti felszólalását követően a frakciók napirend előtti felszólalásai következnek.

A parlament igazolhatja Szucsigán László román nemzetiségi szószóló mandátumát. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által az áprilisi választásra állított nemzetiségi lista első helyén Tát Margit szerepelt, de ő lemondott a nemzetiségi szószólói mandátumáról. A listán második Szucsigán Lászlót a Nemzeti Választási Bizottság jelölte ki szószólónak, miután az országos önkormányzat nem élt jelölési jogával.

A hétfői ülésen interpellációk is lesznek. Utána pedig megvitatják, majd szavaznak az alaptörvény tizenhatodik, a Tisza Párt két képviselője által kezdeményezett módosításáról, amelynek alapján a miniszterelnök legfeljebb összesen – megszakításokkal együtt – nyolc évig kormányozhatja az országot.

Fontos döntésekkel zárulhat az Országgyűlés tavaszi ülésszaka

Módosítják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló országgyűlési határozatot, hogy a Mi Hazánk frakciója jelölhessen annak élére elnököt. Toroczkai László elnök-frakcióvezető június 1-jén a parlamentben kifogásolta, hogy nem lehet ő a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottság elnöke, Magyar Péter miniszterelnök erre reagálva kijelentette, hogy a Mi Hazánk elnöke fogja vezetni a testületet. A vizsgálóbizottság felállításáról szóló országgyűlési határozat módosítását követően meg is választják a bizottság tagjait és tisztségviselőit.

Döntés várható Toroczkai László mentelmi ügyében is.

Megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, majd fél órán keresztül kérdéseket tehetnek fel a képviselők a kormány tagjainak.

Az Országgyűlés tavaszi ülésszaka hétfőn zárul. Az országgyűlési törvény szerint a parlament évenként két rendes ülésszakot tart: minden év február elsejétől június tizenötödikéig, illetve szeptember elsejétől december tizenötödikéig.