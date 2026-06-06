Vlagyimir Putyin a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum plenáris ülésén szokatlanul részletesen beszélt az ukrajnai háború hátteréről és az orosz–ukrán kapcsolatok kulisszái mögött zajló eseményekről. Az orosz elnök szerint Volodimir Zelenszkij nemrég egy orosz üzletember közvetítésével próbált találkozót kezdeményezni vele, miközben Kijev állítólag olyan műveletekről is tájékoztatta Moszkvát, amelyek Putyin rezidenciáját vették célba. Az állításokat az orosz fél ismertette, független megerősítés egyelőre nem érkezett.

Putyin kitálalt Zelenszkijről, soha nem hallott titkokat árult el: így támadták meg a palotáját – az ukrán elnök egy orosz oligarchával szervezkedett / Fotó: Anadolu via AFP

Putyin szerint a történet előzménye egy Zelenszkij által nyilvánosságra hozott levél volt, amelyet az orosz elnök sértő hangvételűnek nevezett. A Kreml vezetője azt mondta: ha az ukrán fél a nyilvánosság elé vitte a vitát, akkor ő is megoszt néhány, eddig nem ismert részletet.

Orosz üzletemberen keresztül üzent Zelenszkij?

Putyin beszámolója szerint mintegy három héttel ezelőtt egy, az orosz üzleti élethez kötődő személy arról tájékoztatta, hogy meghívást kapott Kijevbe. Az elnök állítása szerint az üzletember találkozott Zelenszkijjel az ukrán elnöki rezidencián, ahol többek között azt a kérést kapta, hogy szervezzen személyes találkozót közte és Putyin között.

Az orosz elnök szerint a találkozó május 21-én történt.

Másnap azonban egy olyan katonai incidens következett be, amely szerinte tovább rontotta a helyzetet, ezért jelenleg nem látja értelmét egy személyes egyeztetésnek.

Putyin ugyanakkor nem zárta ki teljesen a párbeszéd lehetőségét. A fórum után Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója arról beszélt, hogy ha Zelenszkij Moszkvába szeretne utazni, Putyin kész lenne tárgyalni vele – írja az Interfax.

Putyin rezidenciáját is célba vehették

Az orosz elnök egy másik, eddig nem ismert állítást is megfogalmazott. Elmondása szerint az ukrán fél korábban információkat adott át arról, hogy csapást terveznek mérni a Valdajban található elnöki rezidenciára.

Putyin szerint az ukránok azt is jelezték, hogy tisztában vannak azzal: ő akkor éppen nem tartózkodik a helyszínen.

Az orosz elnök ennek ellenére értetlenül áll az állítólagos támadás célja előtt, és azt mondta, máig nem világos számára, miért volt szükség egy ilyen akcióra.

Az orosz vezetés korábban is többször vádolta Ukrajnát azzal, hogy közvetlenül oroszországi célpontokat támad, köztük stratégiai infrastruktúrát vagy magas rangú vezetőkhöz kapcsolódó létesítményeket.