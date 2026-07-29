Rekordmélyen a Duna: veszélybe kerülhetnek az ivóvízkészletek – komoly üzemeltetési kíhívás ez

Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása több magyarországi mérőállomáson. Esztergomnál július 28-án mínusz 27 centimétert mértek, hat centiméterrel kevesebbet a 2018-ban feljegyzett korábbi negatív rekordnál. Pakson július 27-én mínusz 106 centiméterig apadt a folyó, Baja térségében pedig július 29-én már mindössze 3 centiméteres vízállást jelzett az országos vízügyi mérce. Az alacsony dunai vízállás hatással lehet a parti szűrésű ivóvízbázisokra is.

Az alacsony dunai vízállás hatással lehet a parti szűrésű ivóvíz minőségére is Fotó: Kállai Márton

A negatív értékek nem azt jelentik, hogy a folyó mélysége nulla alá csökkent: a vízállást az adott mérce önkényesen meghatározott nullpontjához viszonyítják. A rekordok mégis jól mutatják az apadás rendkívüli mértékét. A Világgazdaság korábbi cikkében mutatott rá, hogy Budapest és Vác között hatalmas mederszakaszok és homokpadok kerültek szárazra, miközben a folyó menti kutak vízszintje is jelentősen csökkenhet.

A Duna vízhozama egyes szakaszokon az ilyenkor jellemző mennyiség alig több mint harmadára esett: a szokásos másodpercenkénti 4700 köbméter helyett csupán mintegy 1650 köbmétert mértek. Az alacsony vízszint már a hajózást, az áruszállítást és az ipari vízkivételt is súlyosan érinti. Pakson két erőművi blokk teljesítményét kellett visszafogni, hogy betartsák a Dunába visszavezetett hűtővízre vonatkozó környezetvédelmi előírásokat.

A folyó biztosítja a kutak utánpótlását

A kisvíz az ivóvízellátást is érzékenyen érintheti, mivel Magyarország ivóvíztermelésének jelentős része parti szűrésű vízbázisokra épül. Ilyen vízbázisról akkor beszélünk, ha a kutakból kitermelt víz utánpótlásának több mint fele egy közeli folyóból vagy más felszíni vízből érkezik.

A Duna vize a meder kavicsos-homokos rétegein keresztül lassan a part menti kutak felé áramlik. A több méter vastag természetes szűrőréteg visszatartja a szennyeződések jelentős részét, így általában jó minőségű nyersvíz kerül a vízművekhez. Budapest és az agglomeráció ellátása szinte teljes egészében ilyen, elsősorban a Szentendrei- és a Csepel-szigeten kialakított kutakra támaszkodik.