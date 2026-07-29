Nem csak az amerikai, de az európai bankok is halálra keresték magukat a tőzsdei turbulenciákon

Az UBS, Európa legnagyobb vagyonkezelője 17 százalékos növekedésről számolt be a második negyedéves nettó nyereségben, amely elérte a 2,8 milliárd dollárt. Az eredményeket a befektetési bank rekordbevételének és az ügyfelek élénk aktivitásának köszönhetően sikerült javítani.

Degeszre kereste magát a UBS a Credit Suisse integrációjával / Fotó: AFP

A svájci bank befektetési üzletága minden korábbinál magasabb második negyedéves bevételt ért el, elsősorban a részvénykereskedésnek köszönhetően. Az üzletág alaptevékenységből származó adózás előtti nyeresége több mint kétszeresére, 1,2 milliárd dollárra nőtt.

Hatalmasat kaszált a UBS a Credit Suisse felvásárlásával

A vagyonkezelési üzletág 36 milliárd dollárnyi nettó új vagyont vonzott,

ami közel 2 milliárd dollár alaptevékenységből származó adózás előtti nyereséget eredményezett.

Az UBS emellett további 1,1 milliárd dollárnyi költségmegtakarítást ért el a 2023-ban felvásárolt Credit Suisse integrációja révén.

Ezzel az összesített megtakarítás 12,6 milliárd dollárra emelkedett, miközben a bank az egyesülés utolsó szakaszába lépett.

Az eredmények összhangban vannak a Wall Street-i riválisok, köztük a Goldman Sachs és a JP Morgan teljesítményével, amelyek szintén kiemelkedő negyedéves nyereséget értek el, miután a piaci volatilitás fellendítette a részvénykereskedést.

Az UBS új, 3 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási programot is bejelentett, miután ebben a hónapban lezárta előző programját. A bank közölte, hogy a következő három hónapban legalább 1 milliárd dollár értékben vásárol vissza saját részvényeket.

A Deutsche Bank is ismertette második negyedéves eredményeit:

a nettó nyereség 10 százalékkal, 1,9 milliárd euróra emelkedett a június 30-ával zárult három hónapban

az egy évvel korábbi 1,7 milliárd euróról,

jelentősen felülmúlva az elemzői várakozásokat.

A növekedés motorja a befektetési banki üzletág volt, amelynek adózás előtti nyeresége 59 százalékkal, 1,3 milliárd euróra emelkedett. A kötvény-, kamat- és hiteltermékek kereskedéséből származó bevételek növekedése meghaladta a legtöbb amerikai versenytárs teljesítményét. Ugyanakkor a részvénykereskedési és tanácsadási üzletág visszafogottabban bővült, ami tükrözi, hogy

a Deutsche Bank 2019-ben kivonult a részvénypiaci üzletág jelentős részéből.

A költségek 8 százalékkal, 5,3 milliárd euróra nőttek, míg a hitelveszteségekre képzett céltartalékok 9 százalékkal, 460 millió euróra emelkedtek. Mindkét adat nagyjából megfelelt az elemzői konszenzusnak. A magasabb kiadásokat részben az indiai lakossági banki üzletág értékesítéséhez kapcsolódó egyszeri költségek, részben a megnövekedett beruházási ráfordítások okozták.