A magyar hadsereg váratlanul bejelentette, mit szállítottak el az ukránok Ferihegyről a világ legnagyobb repülőgépével: ezért kellett az Antonov a honvédségnek

Jelentős nemzetközi megmérettetés előtt áll a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Role 2 tábori kórháza: az állomány részt vesz az Észtországban megrendezett Vigorous Warrior 2026 katona-egészségügyi gyakorlaton, ahol egyidejűleg NATO-minősítő eljáráson is bizonyíthatja felkészültségét.

Az Antonov–124 Ruszlán teherszállító repülőgép / Fotó: Antonov Company / Facebook

A Honvedelem.hu portál tudósítása szerint a NATO Katona-egészségügyi Kiválósági Központ által kétévente megrendezett Vigorous Warrior a szövetség egyik legjelentősebb katona-egészségügyi gyakorlata, amelyen rendszerint 25–30 ország 2500–3000 katonája és szakembere mutatja be és teszteli egészségügyi képességeit. A Magyar Honvédség részéről az, a korábban nemzeti CREVAL minősítést szerzett Mobil Biológiai Laboratórium is részt vesz a gyakorlaton, amely nemcsak hazai környezetben bizonyított már, hanem nemzetközi szinten is.

A Role 2 tábori kórház kontingense számára ugyanakkor a gyakorlat különösen fontos, hiszen a tapasztalatszerzés mellett a cél, hogy sikeresen megfeleljenek a NATO egészségügyi értékelési és minősítési rendszere (MEDEVAL) követelményeinek. A minősítés megszerzését két évvel ezelőtt tűzték ki célul, azóta a Role 2 tábori kórház működtetését többször is gyakorolták Bakonykútiban. Az idei, hazai szervezésű Spatula 2026 gyakorlat során a szakemberek a korábbi évekhez hasonlóan a gyakorlati működést, valamint a telepítés és üzemeltetés részleteit is tesztelték. A Role 2 tábori kórház állománya logisztikai és támogató, illetve egészségügyi szakmai végzettséggel rendelkező katonákból áll. Az egészségügyi állományban aneszteziológiai és intenzív terápiás, sürgősségi, belgyógyászati, valamint sebészeti-traumatológiai szakterületen dolgozó szakemberek teljesítenek szolgálatot.

A gyakorlat során várható feladatok kapcsán a konkrét forgatókönyvek nem nyilvánosak, de a résztvevőknek várhatóan tömeges sérültellátási helyzetekben kell helytállniuk többnemzeti környezetben

A gyakorlatra történő kitelepülés önmagában is komoly logisztikai feladatot jelent. A Role 2 képességhez tartozó eszközök és szakanyagok mozgatása hónapokon át tartó szervezőmunkát igényelt. Bus Ádám alezredes, a Role 2 parancsnoka a Honvedelem.hu-nak elmondta, hogy a szükséges engedélyek és dokumentációk előkészítésével már közel éve megkezdődött a felkészülés a szállításra és kitelepülésre, majd januártól hozzáláttak az eszközök fizikai összeállításához és csomagolásához. A Spatula 2026 gyakorlat tapasztalatai alapján pontosították az eljárásrendeket és kijavították a feltárt hiányosságokat, hogy a Vigorous Warrior 2026 gyakorlat során már minden feladatot gördülékenyen és szabályosan tudjanak végrehajtani.