Már az osztrákok sem a régiek, egyre többet szemetelnek – nem is akárhol

Egyre nagyobb kihívást jelent a szomszédunkban az autópályák és gyorsforgalmi utak mentén felhalmozódó illegális hulladék – írja a Kisalföld. Az autópályakezelő, ASFINAG munkatársai tavaly országszerte mintegy 8900 tonna szemetet gyűjtöttek össze az osztrák autópályákról és gyorsforgalmi utakról. Burgenland a tartományok összehasonlításában a negatív példák között szerepel: itt több hulladékot találtak, mint egy évvel korábban.

Ausztriában is rengeteg szemetet hagynak az autópályák mellett/Fotó: Pexels

Az ASFINAG közlése szerint 2025-ben 471 tonna illegálisan elhelyezett hulladékot gyűjtöttek össze az utak mentéről és a pihenőhelyekről, ami 60 tonnával haladja meg az előző évi mennyiséget. Az útfenntartóknak már nem csupán műanyag palackokat és háztartási hulladékot kell összeszedniük, hanem rendszeresen építési törmeléket, kidobott bútorokat és egyéb nagyméretű hulladékokat is eltávolítanak.

Országos szinten ugyan enyhe javulás látható, hiszen a tavalyi közel 8900 tonna valamivel kevesebb a 2024-ben regisztrált, 9000 tonnát meghaladó mennyiségnél, több tartományban azonban romlott a helyzet.

Burgenland mellett Karintiában, Salzburgban, Vorarlbergben és Bécsben is nőtt az illegálisan lerakott hulladék mennyisége.

Az osztrák autópálya-kezelő szerint a probléma nem csupán környezetvédelmi kérdés. A szemét összegyűjtése rendkívül veszélyes feladat, mert a hulladék közel egynegyedét a dolgozóknak kézzel kell összeszedniük a nagy forgalmú utak közvetlen közelében. Ez egyszerre jelent komoly munkabiztonsági kockázatot és jelentős többletköltséget az útfenntartóknak.

Nálunk sem jobb a helyzet az utak mentén

A jelenség Magyarországon sem ismeretlen. Az elmúlt években a Magyar Közút többször is arra hívta fel a figyelmet, hogy az utak mentén illegálisan lerakott hulladék elszállítása százmilliós nagyságrendű kiadást jelent, miközben a közlekedők felelőtlensége miatt a szemét rövid idő alatt újratermelődik. Az osztrák adatok ugyanakkor azt mutatják, hogy még a szigorú hulladékgazdálkodási szabályairól ismert országokban sem sikerült felszámolni az utak menti illegális hulladéklerakást.