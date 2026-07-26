Halálos áldozata is van a berlini Pride-on történt gázolásnak – nagy erőkkel keresik az elkövetőt

Egy 21 éves, iszlamista körökből ismert férfit köröz a német rendőrség a berlini Pride-felvonuláson szombat este elkövetett gázolásos támadás miatt – közölte Florian Nath rendőrségi szóvivő vasárnap.

Jármű hajtott a tömegbe berlini Pride közelében / Fotó: Claire Série / Hans Lucas / AFP

A támadó egy fehér kisbusszal hajtott a tömegbe, többeket elgázolt, egy nő a helyszínen életét vesztette. A tizenhat sérült közül három állapota életveszélyes, nyolcé pedig súlyos. Az incidens a német főváros Tiergarten nevű parkjában történt. A Christopher Street Day rendezvényt tíz órakor megszakították.

A német hatóságok szerint a merénylő járműve egy fának hajtott. A sofőr elhagyta a támadás helyszínét, jelenleg feltehetően a német főváros egy másik negyedében lehet.

A tett háttere egyelőre nem ismert, Kai Wegner berlini polgármester a szabad és világra nyitott német társadalom elleni támadásról beszélt.

A DPA német hírügynökség úgy értesült, hogy a rendőrség által Abdul B. néven azonosított gyanúsítottat májusban engedték ki egy javítóintézetből, és a családja Berlinben él.