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Berlin

Halálos áldozata is van a berlini Pride-on történt gázolásnak – nagy erőkkel keresik az elkövetőt

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Fehér kisbusz hajtott a tömegbe a berlini felvonulás közelében. A Pride-on elkövetett gázolásnak halálos áldozata is van. A gyanúsítottat körözik.
VG/MTI
2026.07.26, 08:27

Egy 21 éves, iszlamista körökből ismert férfit köröz a német rendőrség a berlini Pride-felvonuláson szombat este elkövetett gázolásos támadás miatt – közölte Florian Nath rendőrségi szóvivő vasárnap.

Berlini Pride felvonulás gázolás terrorcselekmény
Jármű hajtott a tömegbe berlini Pride közelében / Fotó: Claire Série / Hans Lucas / AFP

A támadó egy fehér kisbusszal hajtott a tömegbe, többeket elgázolt, egy nő a helyszínen életét vesztette. A tizenhat sérült közül három állapota életveszélyes, nyolcé pedig súlyos. Az incidens a német főváros Tiergarten nevű parkjában történt. A Christopher Street Day rendezvényt tíz órakor megszakították.

A német hatóságok szerint a merénylő járműve egy fának hajtott. A sofőr elhagyta a támadás helyszínét, jelenleg feltehetően a német főváros egy másik negyedében lehet.

A tett háttere egyelőre nem ismert, Kai Wegner berlini polgármester a szabad és világra nyitott német társadalom elleni támadásról beszélt.

A DPA német hírügynökség úgy értesült, hogy a rendőrség által Abdul B. néven azonosított gyanúsítottat májusban engedték ki egy javítóintézetből, és a családja Berlinben él.

Terror

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