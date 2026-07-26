Kamerák figyelik minden mozdulatát – mégis egyre többen imádják ezt a patikát

Lisszabonban, a Parque das Nações városrészben megnyílt egy teljesen automatizált parapatika, ahol nincsenek pénztárak, sorban állás vagy kiszolgáló személyzet a vásárláshoz. Az üzlet működését kamerák, szenzorok és mesterséges intelligencia irányítja, a dolgozók csak az áruk feltöltése miatt lépnek be – írja az Euronews.

Nincs sorban állás vagy kiszolgáló személyzet a vásárláshoz/Fotó: THICHA SATAPITANON / Shutterstock

A vásárlási folyamat egyszerű, de nem árt az óvatosság

A Pharma&Go célja, hogy a gyógyszerészek idejét felszabadítsa a klinikai feladatokra, miközben a vásárlók gyorsan és önállóan juthatnak hozzá a recept nélkül megvásárolható termékekhez. A belépéshez elegendő egy bankkártyát használni, amelyet a rendszer a vásárláshoz társít.

A vásárlási folyamat egyszerű:

a belépés után a mesterséges intelligencia a kamerák és érzékelők segítségével követi, hogy a vevő mely termékeket viszi magával, majd a távozáskor automatikusan levonja azok árát a belépéskor regisztrált kártyáról. A rendszer lehetővé teszi, hogy a vásárlók saját tempójukban nézelődjenek, vagy akár egy percen belül elintézzék a bevásárlást.

Az üzlet nyitása óta folyamatosan nő a vásárlók száma. A technológia hibaaránya 2 százalék alatti, és a legtöbb problémát nem a rendszer, hanem a vásárlók viselkedése okozza. Előfordult például, hogy egy férfi udvariasságból nyitva tartotta az ajtót egy mögötte érkező nőnek, így a mesterséges intelligencia mindkettejük vásárlását az ő bankkártyájához rendelte.

Bár az üzletet eredetileg a fiatalabb, technológia iránt nyitott vásárlóknak szánták, a tapasztalatok szerint az idősebb korosztály is könnyen használja a rendszert. Az akadálymentes kialakítás és a gyors, sorban állás nélküli vásárlás számukra is vonzó.

A mintegy 90 négyzetméteres üzletet a Sensei és a Glintt Life együttműködésében, magánforrásból hozták létre. A fejlesztők szerint csalódást okozott, hogy projektjük nem kapott támogatást a portugál helyreállítási alap mesterséges intelligenciát ösztönző pályázatán, ugyanakkor bíznak a technológia további fejlődésében.

A kínálatban jelenleg a gyógyszertárakban megszokott, recept nélkül megvásárolható termékek – például dermokozmetikumok, babaápolási cikkek, étrend-kiegészítők és szájápolási termékek – szerepelnek, míg a vényköteles és a vény nélkül kapható gyógyszerek egy része egyelőre nem érhető el.