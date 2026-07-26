Deviza
EUR/HUF362,45 +0,51% USD/HUF318,67 +0,51% GBP/HUF424,63 +0,55% CHF/HUF389,26 +0,51% PLN/HUF83,97 +0,56% RON/HUF69,47 +0,52% CZK/HUF15,01 +0,52% EUR/HUF362,45 +0,51% USD/HUF318,67 +0,51% GBP/HUF424,63 +0,55% CHF/HUF389,26 +0,51% PLN/HUF83,97 +0,56% RON/HUF69,47 +0,52% CZK/HUF15,01 +0,52%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
patika
gyógyszertár
mesterséges intelligencia

Kamerák figyelik minden mozdulatát – mégis egyre többen imádják ezt a patikát

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kamerákra, szenzorokra és mesterséges intelligenciára épülő, teljesen automatizált parapatika nyílt Lisszabonban. A vásárlók személyzet, pénztár és sorban állás nélkül intézhetik a vásárlást. Az innovatív rendszer célja, hogy a gyógyszerészeket mentesítse a kereskedelmi feladatok alól, miközben gyorsabb és kényelmesebb vásárlási élményt kínál.
VG
2026.07.26, 06:56

Lisszabonban, a Parque das Nações városrészben megnyílt egy teljesen automatizált parapatika, ahol nincsenek pénztárak, sorban állás vagy kiszolgáló személyzet a vásárláshoz. Az üzlet működését kamerák, szenzorok és mesterséges intelligencia irányítja, a dolgozók csak az áruk feltöltése miatt lépnek be – írja az Euronews.

Nincs sorban állás vagy kiszolgáló személyzet a vásárláshoz
Nincs sorban állás vagy kiszolgáló személyzet a vásárláshoz/Fotó: THICHA SATAPITANON / Shutterstock

A vásárlási folyamat egyszerű, de nem árt az óvatosság

A Pharma&Go célja, hogy a gyógyszerészek idejét felszabadítsa a klinikai feladatokra, miközben a vásárlók gyorsan és önállóan juthatnak hozzá a recept nélkül megvásárolható termékekhez. A belépéshez elegendő egy bankkártyát használni, amelyet a rendszer a vásárláshoz társít.

A vásárlási folyamat egyszerű:

a belépés után a mesterséges intelligencia a kamerák és érzékelők segítségével követi, hogy a vevő mely termékeket viszi magával, majd a távozáskor automatikusan levonja azok árát a belépéskor regisztrált kártyáról. A rendszer lehetővé teszi, hogy a vásárlók saját tempójukban nézelődjenek, vagy akár egy percen belül elintézzék a bevásárlást.

Az üzlet nyitása óta folyamatosan nő a vásárlók száma. A technológia hibaaránya 2 százalék alatti, és a legtöbb problémát nem a rendszer, hanem a vásárlók viselkedése okozza. Előfordult például, hogy egy férfi udvariasságból nyitva tartotta az ajtót egy mögötte érkező nőnek, így a mesterséges intelligencia mindkettejük vásárlását az ő bankkártyájához rendelte.

Bár az üzletet eredetileg a fiatalabb, technológia iránt nyitott vásárlóknak szánták, a tapasztalatok szerint az idősebb korosztály is könnyen használja a rendszert. Az akadálymentes kialakítás és a gyors, sorban állás nélküli vásárlás számukra is vonzó.

A mintegy 90 négyzetméteres üzletet a Sensei és a Glintt Life együttműködésében, magánforrásból hozták létre. A fejlesztők szerint csalódást okozott, hogy projektjük nem kapott támogatást a portugál helyreállítási alap mesterséges intelligenciát ösztönző pályázatán, ugyanakkor bíznak a technológia további fejlődésében.

A kínálatban jelenleg a gyógyszertárakban megszokott, recept nélkül megvásárolható termékek – például dermokozmetikumok, babaápolási cikkek, étrend-kiegészítők és szájápolási termékek – szerepelnek, míg a vényköteles és a vény nélkül kapható gyógyszerek egy része egyelőre nem érhető el.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu