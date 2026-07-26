Már nem csak az eső hiánya okoz aszályt: kár a jégkármérséklőt okolni, egészen más ok húzodik meg a háttérben

Az éghajlatváltozás alapvetően alakítja át az európai aszályok természetét: egyre kevésbé kizárólag a csapadékhiány, és mindinkább a rendkívüli hőség miatt felgyorsuló párolgás szárítja ki a termőföldeket. A folyamat különösen súlyos kockázatot jelent a magyar kukorica-, napraforgó- és takarmánytermelésre, és felértékeli a vízvisszatartás, az öntözés, valamint a talaj nedvességvesztését mérséklő gazdálkodás szerepét. Az extrém hőség vált az európai aszály egyik legfontosabb hajtóerejévé – állapította meg a World Weather Attribution (WWA) nemzetközi kutatócsoport július 23-án közzétett elemzése.

Az extrém hőség vált az európai aszály egyik legfontosabb hajtóerejévé Fotó: AFP

A kutatók arra jutottak, hogy az idei tavaszi és kora nyári csapadékhiány önmagában nem kapcsolható egyértelműen az emberi eredetű éghajlatváltozáshoz. A magasabb hőmérséklet miatt megnövekedett párolgási igény azonban már egyértelműen a globális felmelegedés hatását mutatja.

A különbség mezőgazdasági szempontból meghatározó. Meteorológiai aszályról akkor beszélünk, ha egy térségben a szokásosnál kevesebb csapadék hullik. A mezőgazdasági aszály viszont azt jelenti, hogy a talajban már nincs elegendő, a növények által felvehető nedvesség. Ennek kialakulásában nemcsak az számít, mennyi eső érkezik, hanem az is, hogy a hőség, a napsütés, a száraz levegő és a szél milyen gyorsan vonja ki a vizet a talajból és a növényzetből.

Extrém hóség szárítja a talajt, tizenegyszer valószínűbb lett a kelet-európai aszály

A WWA szerint az ideihez hasonló mezőgazdasági talajaszály az éghajlatváltozás következtében Nyugat-Európában mintegy ötször, Kelet-Európában pedig tizenegyszer vált valószínűbbé. A nyugati térségben az április és június közötti talajnedvességi állapotok a jelenlegi éghajlaton körülbelül ötévente fordulhatnak elő. A keleti régióban a januártól júniusig felhalmozódott nedvességhiány nagyjából tizenöt évente várható.

Még látványosabb a változás, ha a légkör párologtató hatását vizsgáljuk. Az április–júniusi, rendkívül magas potenciális párolgással jellemezhető időjárás Nyugat-Európában körülbelül nyolcvanszor, a január–júniusi kelet-európai állapot pedig negyvenszer lett valószínűbb az iparosodás előtti, mintegy 1,4 Celsius-fokkal hűvösebb éghajlathoz képest. A párologtató hatás intenzitása nyugaton mintegy 7, keleten 8 százalékkal emelkedett.