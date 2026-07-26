Új korszakra készül az amerikai fegyvergyártó: mikrohullámú drónvadászt és olcsóbb Patriot rakétát mutatott be a Lockheed Martin

A Lockheed Martin a 2026-os londoni Farnborough-i Nemzetközi Repülési Szakkiállításon mutatott be két olyan fejlesztését, amelyek áttörést hozhatnak a légvédelemben. A vállalat egy olyan drónvadász fegyverrendszert mutatott be, amely képes egyetlen bevetés során akár 50 drónt is működésképtelenné tenni, üzemeltetése pedig költséghatékony.

Mikrohullámú drónvadászt fejlesztett a Lockheed Martin / fotó: Lockheed Martin

Mindemellett bemutattak egy, a Patriot rendszerhez tervezett rakétát, amelynek előállítási költsége legalább 50 százalékkal alacsonyabb, mint a jelenleg alkalmazott elfogó változat.

A drónvadász drón

A Morfius X-Rotor egy földről indítható, több célpont egyidejű megsemmisítésére alkalmas, légi drónelhárító rendszer, amely HPM-fegyverrel (nagy teljesítményű mikrohullámú) van szerelve. A Lockheed Martin szerint egyetlen bevetés során több mint ötven ellenséges drónt képes semlegesíteni.

A Morfiust úgy tervezték, hogy a bevetések után újra felhasználható legyen. A rendszer bármilyen vezetési és irányítási rendszerhez csatlakoztatható, és működéséhez nincs szükség speciális érzékelőre vagy tűzvezető radarra

– közölte a vállalat.

A Morfius új mércét állít fel a drónelhárításban: magas hatékonysággal üzemel, miközben alacsony költségek mellett semmisíti meg a célpontokat.

– fogalmazott Randy Crites, a Lockheed Martin rakéta- és tűzvezetési üzletágának egyik vezetője.

Crites hangsúlyozta, hogy a könnyű, harctéri körülmények között újra felhasználható, nagy teljesítményű mikrohullámú architektúrának köszönhetően a vállalat jelenleg a piacon elérhető leghatékonyabb és legalacsonyabb költségű megoldást kínálja.

A Lockheed Martin azt is bejelentette, hogy felgyorsítja a HPM-fegyverrel felszerelt prototípusok gyártását, hogy a technológia mielőbb bevethető legyen. A rendszert nemrégiben Arizonában, Kaliforniában és Oklahomában is repülési teszteknek vetették alá. A próbák során a Morfius elfogási és célmegsemmisítési képességeit is demonstrálták. A következő hónapokban további tesztek várhatók.

Érkeznek az olcsóbb Patriot rakéták

A Lockheed Martin Londonban egy újabb, olcsóbb Patriot elfogórakétát is bemutatott. A PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE) előállítási költsége fele a PAC-3 MSE változaténak, amelyet az Egyesült Államok és szövetségesei nagy mennyiségben használnak a közel-keleti konfliktusban.

A Patriot rendszert Ukrajna is használja az orosz eszközökkel szemben, Donald Trump elnök pedig nemrégiben arra utalt, hogy az Egyesült Államok engedélyezné Kijevnek, hogy saját maga gyártsa a fegyvert.

A költségcsökkentésre azért van szükség, mert egy PAC-3 elfogórakéta gyártása jelenleg nagyjából négymillió dollárba kerül, míg egy iráni Shahed drón előállítási költsége megközelítőleg 35 ezer dollár. A költségek mellett a szűk gyártási kapacitás is problémát jelent, mivel az egyszerű felépítésű drónok előállítása sokkal gyorsabb ütemben folyik, mint a magas precizitású elfogórakétáké. Ebből kifolyólag kérdéses, hogy az amerikai csapatok készletei megfelelő ütemben pótolhatók-e egy elhúzódó hadművelet esetén.

A PAC-3 ACE-t kisebb méretű légi fenyegetések ellen fejlesztették ki, amelyek lehetnek drónok, cirkálórakéták vagy akár ballisztikus rakéták is.

Az új elfogórakéta kompatibilis lesz a Patriot fegyverrendszerrel, valamint az amerikai hadsereg integrált lég- és rakétavédelmi harcvezetési rendszerével (IBCS) is.