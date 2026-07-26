Deviza
EUR/HUF362,45 +0,51% USD/HUF318,67 +0,51% GBP/HUF424,63 +0,55% CHF/HUF389,26 +0,51% PLN/HUF83,97 +0,56% RON/HUF69,47 +0,52% CZK/HUF15,01 +0,52% EUR/HUF362,45 +0,51% USD/HUF318,67 +0,51% GBP/HUF424,63 +0,55% CHF/HUF389,26 +0,51% PLN/HUF83,97 +0,56% RON/HUF69,47 +0,52% CZK/HUF15,01 +0,52%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
drón
lockheed martin
Patriot rakétarendszer
fejlesztés

Új korszakra készül az amerikai fegyvergyártó: mikrohullámú drónvadászt és olcsóbb Patriot rakétát mutatott be a Lockheed Martin

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az utóbbi néhány évben teljesen átalakult a hadviselés. Az orosz-ukrán háborúban, csakúgy, mint a közel-keleti hadszíntéren, a drónoké és precíziós rakétáké a főszerep. Ezekkel az eszközökkel szemben a védekezés technikailag kivitelezhető, azonban a legtöbb esetben az elhárítás költségei nagyságrendekkel magasabbak, mint az offenzívához használt fegyverek és fegyverrendszerek előállításáé. A különbség drónok esetében a legszembetűnőbb, azonban az amerikai Lockheed Martin újítása most áttörést hozhat az ügyben.
Nagy Krisztián
2026.07.26, 06:20

A Lockheed Martin a 2026-os londoni Farnborough-i Nemzetközi Repülési Szakkiállításon mutatott be két olyan fejlesztését, amelyek áttörést hozhatnak a légvédelemben. A vállalat egy olyan drónvadász fegyverrendszert mutatott be, amely képes egyetlen bevetés során akár 50 drónt is működésképtelenné tenni, üzemeltetése pedig költséghatékony.

Mikrohullámú drónvadászt fejlesztett a Lockheed Martin
Mikrohullámú drónvadászt fejlesztett a Lockheed Martin / fotó: Lockheed Martin

Mindemellett bemutattak egy, a Patriot rendszerhez tervezett rakétát, amelynek előállítási költsége legalább 50 százalékkal alacsonyabb, mint a jelenleg alkalmazott elfogó változat.

A drónvadász drón

A Morfius X-Rotor egy földről indítható, több célpont egyidejű megsemmisítésére alkalmas, légi drónelhárító rendszer, amely HPM-fegyverrel (nagy teljesítményű mikrohullámú) van szerelve. A Lockheed Martin szerint egyetlen bevetés során több mint ötven ellenséges drónt képes semlegesíteni.

A Morfiust úgy tervezték, hogy a bevetések után újra felhasználható legyen. A rendszer bármilyen vezetési és irányítási rendszerhez csatlakoztatható, és működéséhez nincs szükség speciális érzékelőre vagy tűzvezető radarra

– közölte a vállalat.

A Morfius új mércét állít fel a drónelhárításban: magas hatékonysággal üzemel, miközben alacsony költségek mellett semmisíti meg a célpontokat.

– fogalmazott Randy Crites, a Lockheed Martin rakéta- és tűzvezetési üzletágának egyik vezetője.

Crites hangsúlyozta, hogy a könnyű, harctéri körülmények között újra felhasználható, nagy teljesítményű mikrohullámú architektúrának köszönhetően a vállalat jelenleg a piacon elérhető leghatékonyabb és legalacsonyabb költségű megoldást kínálja.

A Lockheed Martin azt is bejelentette, hogy felgyorsítja a HPM-fegyverrel felszerelt prototípusok gyártását, hogy a technológia mielőbb bevethető legyen. A rendszert nemrégiben Arizonában, Kaliforniában és Oklahomában is repülési teszteknek vetették alá. A próbák során a Morfius elfogási és célmegsemmisítési képességeit is demonstrálták. A következő hónapokban további tesztek várhatók.

Érkeznek az olcsóbb Patriot rakéták

A Lockheed Martin Londonban egy újabb, olcsóbb Patriot elfogórakétát is bemutatott. A PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE) előállítási költsége fele a PAC-3 MSE változaténak, amelyet az Egyesült Államok és szövetségesei nagy mennyiségben használnak a közel-keleti konfliktusban.

A Patriot rendszert Ukrajna is használja az orosz eszközökkel szemben, Donald Trump elnök pedig nemrégiben arra utalt, hogy az Egyesült Államok engedélyezné Kijevnek, hogy saját maga gyártsa a fegyvert.

A költségcsökkentésre azért van szükség, mert egy PAC-3 elfogórakéta gyártása jelenleg nagyjából négymillió dollárba kerül, míg egy iráni Shahed drón előállítási költsége megközelítőleg 35 ezer dollár. A költségek mellett a szűk gyártási kapacitás is problémát jelent, mivel az egyszerű felépítésű drónok előállítása sokkal gyorsabb ütemben folyik, mint a magas precizitású elfogórakétáké. Ebből kifolyólag kérdéses, hogy az amerikai csapatok készletei megfelelő ütemben pótolhatók-e egy elhúzódó hadművelet esetén.

A PAC-3 ACE-t kisebb méretű légi fenyegetések ellen fejlesztették ki, amelyek lehetnek drónok, cirkálórakéták vagy akár ballisztikus rakéták is.

Az új elfogórakéta kompatibilis lesz a Patriot fegyverrendszerrel, valamint az amerikai hadsereg integrált lég- és rakétavédelmi harcvezetési rendszerével (IBCS) is.

A Patriot fegyverrendszer radarok segítségével észleli és követi a közeledő fenyegetést, kiszámítja annak röppályáját, majd a találkozási pont felé vezeti az elfogórakétát. A célpontot közvetlen ütközéssel, úgynevezett hit-to-kill-eljárással semmisíti meg.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu