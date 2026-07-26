Dánia megoldja: egy egész idényre bespájzolja a zöldáramot

Az energiacégek jelenleg a villamos energia tárolásának drága és rossz hatékonyságú változatai közül választhatnak világszerte, ráadásul az akkumulátorokban így félretett áram viszonylag rövid ideig áll rendelkezésre. Az áram hosszabb időtávra szivattyús-tározós vízerőművekben, illetve hidrogénben „tehető félre". Az előbbi ellen rendre környezetvédelmi aggályok merülnek fel az erőteljes természetátalakítás miatt, az utóbbi még gyerekcikőben jár, de már Magyarországon is tesztelik, Dániában pedig már a gyakorltaban is bevetnék.

A magyar Akvamarin projekt a zöldhidrogén biztonságos föld alatti tárolását vizsgálja/Fotó: Kurucz Árpád

Az energia hidrogénben történő tárolásának első lépése már általánosnak mondható: a nap- és a szélerőművek által a termelés időpontjában felesleges villamos energiával a vizet oxigénre és hidrogénre bontják. Az energia (nem túl magas hatásfokkal) később azáltal nyerhető vissza, hogy később a hidrogént „elégetik", azaz hő felszabadulása mellett visszaalakítják vízzé. Vagyis a hidrogén előállítása és a vele történő energiatermelés is karbonmentes.

Természetesen a hidrogén bármilyen energiával előállítható. A nap- és a szélenergia hasznosítása azért került előtérbe, mert az előállításuk nem a kereslethez igazodik, hanem a napsütéstől és a szélviszonyoktól függ. Emiatt e létesítmények kis kihasználtsággal, ingadozva, pazarlóan, máskor pedig sehogy sem működnek.

Ipari méretekben tárolnák a hidrogént

A dániai megoldásban az újdonság a vízbontás utáni második lépésben, az erősen korrodáló hidrogén tárolásában rejlik. Dániában erre speciális tartályok helyett földalatti gáztárolókat használnának. Ehhez átalakítanák a korábban az északi-tengeri földgáz tárolására használt lille torupi és stenlille-i létesítményeket. A munka már folyik. Az 1,3 milliárd eurós Power-to-X nevű projekt sikere esetén már ipari célra is alkalmas mennyiségű gáz tárolható majd a föld alatt, akár hosszú hónapokra is. (A projektnek része más tiszta üzemanyagok előállítása is.) ára összpontosít.

Messze nem kézenfekvő a megoldás

A hidrogén és a földgáz egymástól jelentősen eltérő tulajdonságai miatt nem alapértelmezés a hidrogén földalatti tárolókban történő őrzése. A fő gond a hidrogénmolekula rendkívül kis méretéből, illetve abból adódik, hogy a gáz reakcióba léphet a tárolóban lévő baktériumokkal.