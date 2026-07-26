Új pályára állítja ásványvíz-üzletágát a Nestlé: külön cégbe kerül a Perrier és a S.Pellegrino
A Nestlé jelentős átalakításba kezd. A vállalat a Platinum Equity befektetési társasággal közösen, fele-fele arányban új céget alapít, amelybe átszervezi ásványvizes és prémium italos üzletágát. A tranzakcióval a svájci élelmiszeripari óriás mintegy 3 milliárd euróhoz juthat, miközben a befektetők által régóta szorgalmazott stratégia mentén egyre inkább a gyorsabban növekvő, magasabb nyereséget termelő márkákra összpontosít — írja a Reuters.
A vállalat csütörtökön közzétette második negyedéves gyorsjelentését is, amely a várakozásokat enyhén felülmúló eredményeket hozott. Ennek nyomán a Nestlé felfelé módosította idei növekedési előrejelzését.
Új cégbe kerülnek a legismertebb Nestlé ásványvízmárkák
A Nestlé és a Platinum Equity közös vállalata Peranel néven működik majd. Az új vállalat több mint 30 márkát fog össze, amelyek 120 országban vannak jelen. Ide tartozik többek között a S.Pellegrino, a Perrier, az Acqua Panna, valamint a Nestlé Pure Life és számos helyi ásványvízmárka.
A Nestlé közlése szerint az új vállalat értékét 4,9 milliárd euróra becsülték, az ügylet eredményeként pedig a cég mintegy 3 milliárd euró készpénzbevételre számít. A pénzügyi konstrukció részleteit ugyanakkor nem ismertették.
A lépés nem előzmény nélküli, mivel a vállalat már 2024-ben elkezdte keresni a lehetőségét annak, hogy stratégiai partnert vonjon be európai vízüzletágába, miközben megtartja a részleges tulajdonjogot. A Reuters már tavaly beszámolt arról, hogy a Nestlé ennek érdekében a Rothschild befektetési bankot bízta meg egy lehetséges partnerség vagy részleges értékesítés előkészítésével.
A befektetők a nyereségesebb üzletágakat keresik
Az elmúlt években egyre több fogyasztási cikkeket gyártó vállalat – köztük az Unilever és a Reckitt – kezdte leépíteni vagy értékesíteni azokat az üzletágait, amelyek ugyan stabilak, de kisebb növekedési potenciállal rendelkeznek.
A Nestlé ásványvizes üzletága ugyan nyereséges, de elmarad a vállalat húzómárkáitól – például a Nescafétól és a KitKattől – mind a nyereségesség, mind a növekedési potenciál tekintetében. Az új vezérigazgató, Philipp Navratil kinevezése óta ezért arra törekszik, hogy a vállalat erőforrásait a legerősebb, legnagyobb növekedési lehetőséget kínáló márkákra összpontosítsa.
A második negyedévben a Nestlé organikus árbevétele 3,7 százalékkal bővült, ezzel kis mértékben felülmúlva az elemzői várakozásokat. A növekedéshez az áremelések és az értékesített mennyiség emelkedése egyaránt hozzájárult. Az árak átlagosan 1,9, az értékesítési volumen pedig 1,8 százalékkal nőtt.
A kedvező adatok alapján a Nestlé módosította idei előrejelzését is. A korábbi körülbelül 3 százalék helyett már 3–4 százalékos organikus árbevétel-növekedést vár 2026-ra.
Olcsóbb kávé és kakaó segítheti az év második felét
A vállalat arra számít, hogy az év második felében tovább javulhat a működési eredményessége, elsősorban azért, mert csökkentek a kávé és a kakaó világpiaci árai. Mivel ezek a Nestlé számos kulcstermékének – köztük a Nescafé és több csokoládémárka – legfontosabb alapanyagai. Az alacsonyabb beszerzési költségek érdemben javíthatják a nyereségességet.
Ugyanakkor új kockázatok is megjelentek. A Nestlé szerint a közel-keleti konfliktus miatt emelkedtek a szállítási és energiaköltségek, amelyek elsősorban az ázsiai, óceániai és afrikai üzletágakat érintik. A pénzügyi igazgató, Anna Manz ugyanakkor jelezte, hogy a második félévre gyakorolt pénzügyi hatást egyelőre nem tudják számszerűsíteni.