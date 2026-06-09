Elkésett a munkából a légiirányító, nem tudott leszállni a Ryanair londoni járata – már Budapestet emlegették, kezdtek pánikolni az utasok
Közel negyedórát körözött Eszék felett a Ryanair Londonból érkező szombat éjszakai járata, mert a szolgálatba beosztott légi forgalmi irányító nem érkezett meg időben a munkahelyére – írta az Index.hr internetes portál kedden.
Az utasok beszámolói szerint a fedélzeten egyre nőtt a feszültség, miután a gép nem kezdte meg a leszállást, hanem Eszék térségében várakozott. A személyzet azt is jelezte: ha nem sikerül rendezni a helyzetet, a járatot Budapestre irányíthatják át.
A Horvát Légi Forgalmi Irányítás (HKZP) elismerte, hogy egy munkavállaló mulasztása okozott fennakadást a járat fogadásakor. Közlésük szerint elszigetelt esetről van szó, amelyet az előírt eljárások szerint gyorsan kezeltek.
A szervezet hangsúlyozta, hogy a repülés biztonsága nem került veszélybe. A gép végig kapcsolatban állt a zágrábi körzeti légi forgalmi irányító központtal, és annak felügyelete alatt maradt. A járat végül biztonságosan leszállt Eszéken.
A HKZP szerint a késés 12 perc volt, az utasok ugyanakkor azt mondták, hogy a gép mintegy húsz percig várakozott a levegőben. A légi forgalmi irányítás belső vizsgálatot indított, és fegyelmi intézkedéseket helyezett kilátásba. A HKZP sajnálatát fejezte ki az okozott fennakadás miatt.
Felvásárlást fontolgat az Air France–KLM, ez teljesen átrendezheti az európai légi közlekedést
Az Air France–KLM vezérigazgatója, Ben Smith jelezte, hogy nyitott lenne egy esetleges EasyJet-felvásárlási ajánlatban való részvétel megfontolására. Kijelentette, hogy megfontolná az amerikai Castlelake megkeresését, ha a befektetési társaság konkrét javaslattal állna elő.