Erről eddig nem volt szó: teljesen átalakulhatnak a trafikok Magyarországon, már a Tiszánál van a jogalkotási kezdeményezés – így módosítanák a dohányboltok működését

Jogalkotási kezdeményezéssel fordult Csatári Ernőhöz, a térség tiszás országgyűlési képviselőjéhez Siófok polgármestere.

Teljesen átalakulhatnak a trafikok Magyarországon / Fotó: Lurdy Ház

Lengyel Róbert azt szeretné elérni, hogy a nemzeti dohányboltok ne élvezzenek kivételezett helyzetet az alkoholárusítás szabályozásában, valamint hosszabb távon az alkoholtartalmú italok értékesítése is kikerüljön a trafikok tevékenységi köréből. A politikus a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy hivatalos levélben juttatta el javaslatait a választókerület országgyűlési képviselőjének.

A polgármester szerint a jelenlegi helyzet igazságtalan, mivel a dohányboltokra nem vonatkoznak azok az önkormányzati rendeletek, amelyek számos településen korlátozzák vagy tiltják az éjszakai alkoholeladást. Mint írta, miközben az élelmiszerüzletek és a benzinkutak kötelesek betartani ezeket a szabályokat, a trafikok továbbra is árusíthatnak szeszes italokat az éjszakai órákban. Véleménye szerint ez nemcsak versenyhátrányt okoz más kereskedelmi szereplőknek, hanem gyengíti az önkormányzatok szabályozási lehetőségeit is.

A polgármester a dohányboltok kialakulásának körülményeire is utalt. Emlékeztetett arra, hogy a dohány-kiskereskedelem állami újraszabályozása idején számos korábbi vállalkozó elveszítette értékesítési jogát.

Teljesen átalakulhatnak a trafikok Magyarországon

Lengyel Róbert szerint emellett több balatoni településen, köztük Siófokon is megfigyelhető, hogy

egyes dohányboltok gyakorlatilag „kiülős-kiállós” italfogyasztó helyekként működnek, ami szerinte nincs összhangban a trafikhálózat eredeti rendeltetésével.

A kezdeményezés két fő elemet tartalmaz.

Egyrészt azt, hogy a dohányboltokra is maradéktalanul vonatkozzanak a helyi önkormányzatok alkoholeladást szabályozó rendeletei, másrészt pedig azt, hogy a trafikok fő tevékenysége kizárólag a dohánytermékek értékesítése legyen, alkoholt pedig ne forgalmazhassanak.

„Most ennek az áldatlan állapotnak a megszüntetését kezdeményezem, mégpedig konkrét javaslatok megfogalmazásával” – írta a polgármester. Csatári Ernő, a térség tiszás országgyűlési képviselője a kommentek között reagált, támogatásáról biztosítva a kezdeményezést. „Köszönöm a kezdeményezést és a részletes javaslatot. Fontosnak tartom, hogy minden kereskedelmi szereplőre azonos szabályok vonatkozzanak, és megvizsgálom, milyen jogalkotási lehetőségek vannak a felvetett problémák kezelésére. A választókerület lakóinak nyugalma és a tisztességes versenyfeltételek biztosítása közös érdekünk” – írta.