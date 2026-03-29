Megreguláznák a turistákat a magyarok egyik kedvenc nyaralóhelyén – súlyos bírságok jöhetnek

A magyarok egyik kedvelt nyaralóhelyének számító Spanyolországban több, szigorúnak mondható szabályozást vezettek be a turistákra vonatkozóan. Egyes helyeken például dohányzási tilalmat léptettek életbe, de előírhatják a megfelelő lábbeli viselését is – ezek be nem tartása pedig súlyos bírságokat vonhat maga után.
2026.03.29., 11:29
Fotó: Unsplash

A napozóágyak órákon át való használatának megakadályozását célzó intézkedésektől kezdve a vape-korlátozásokon át egészen a „bikinitilalom” elnevezésű szabályozásig több rendszabályra is érdemes odafigyelniük a Spanyolországban nyaralóknak, hiszen bizonyos esetekben azok megszegése jelentős bírsággal járhat – hívja fel figyelmet cikkében az Origo.

Spanyolországban több rendszabályt is hoztak a turisták viselkedésére vonatkozóan / Fotó: Unsplash

Dohányzási korlátozások Spanyolországban 

Spanyolország továbbra is fellép a vapelés ellen, és a tiltott területeken történő vapelés büntetései ugyanolyan súlyosak, mint a dohányzásé. Tavaly a nyilvános helyeken bevezették a szabadtéri dohányzás tilalmát, az éttermek és bárok teraszaitól kezdve a strandokig.

A tilalom kiterjed a dohányzásra, a vapelésre, a vízipipára, bármilyen hevített dohánytermékre és a nikotinzacskókra, a bírságok pedig 30 és 2000 euró (körülbelül 12 ezer és 780 ezer forint) között mozognak, bár az első szabálysértés esetén valószínűbb, hogy az alsó határértéket alkalmazzák

– foglalja össze a Mirror.

Érdemes tehát figyelni az erről a tilalomról szóló jelzésekre, mert akár tetemes bírságokba is beleszaladhatunk.

Megfelelő lábbeli viselete autóvezetés közben

Ha mondjuk egy kellemes tengerparti autózást tervezünk a nagy melegben, fennáll a veszélye, hogy ha papucsot viselünk, akkor a pedálokon megcsúszhat a lábunk, ami balesetveszélyes, ennélfogva a szigorú spanyolországi szabályok miatt jelentős bírságot róhatnak ki.

Az ottani közlekedési szabályok olyan lábbeli viselését írják elő, amely lehetővé teszi a pedálok megfelelő működtetését, az kizárja a papucsokat és szandálokat, a magas sarkú cipőket, de mezítláb sem lehet autót vezetni. A hatóság 80 és 200 euró (körülbelül 31 200 és 78 ezer forint) közötti bírságot szabhatnak ki, ha úgy vélik, hogy a vezető nem uralja megfelelően a járművét. Ezért, aki autós kirándulást is tervez Spanyolországban, ne felejtsen el praktikus cipőt is becsomagolni az útra.

Ezeken kívül más előírásokra is fel kell készülniük a spanyol nyaralást tervezőknek, erről itt olvashat bővebben.

 

 

