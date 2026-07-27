M87-es: nem hagyták szó nélkül Vitézy Dávid bejelentését, váratlan helyről szóltak vissza a miniszternek – "Mégis hogyan? Ez teljes képtelenség!"

„Miközben a szakminiszter mellébeszél, személyeskedik és hergel, egy dologról nem beszél: az M87 hogyan fog megvalósulni? Ez a kérdés” – fogalmazott Ágh Péter, fideszes képviselő a Facebookon.

Éles vita robbant ki az M87-es gyorsforgalmi út sorsa miatt / Fotó: Shutterstock

Közlése szerint a Tisza-kormány állította le az M87-es gyorsforgalmi út megvalósítását, miközben nem mutatott be új megoldást a beruházás folytatására. A térség országgyűlési képviselője Facebook-bejegyzésében

teljes képtelenségnek nevezte azt az elképzelést, hogy a közúti fejlesztést a vasút válthatná ki.

A politikus szerint félrevezető a korábbi kormányokra hárítani a felelősséget, mivel neki egyszer már sikerült elérnie a projekt újraindítását. Úgy véli, a beruházás folytatásához ismét valamennyi Vas vármegyei szereplő összefogására szükség van, beleértve a Tisza politikusait is. Emlékeztetett arra, hogy a párt képviselői a választási kampányban több alkalommal is nyilatkoztak az út megépítéséről.

Ágh Péter hangsúlyozta, hogy

az elmúlt időszakban elkészültek a tervek,

lezajlott az engedélyezés,

és a területszerzés is megkezdődött.

Megítélése szerint egy ilyen előkészítettségű beruházást jóval könnyebb befejezni, mint évekkel később az egész folyamatot elölről kezdeni.

A képviselő arra vár választ a kormánytól, hogy mi lesz a projekt következő lépése, mikor írnak ki új eljárást, és mikorra épülhet meg az M87-es. Szerinte minden évnyi késlekedés tovább növeli a beruházás költségeit, miközben az érintett településeket terhelő átmenő forgalom nem csökken.

Kiemelte: a vasút villamosítása nem szünteti meg a közúti tranzitforgalmat, a kamionokat pedig nem lehet egyszerűen vasútra terelni. Ágh Péter ezért pártpolitikától független együttműködést sürgetett az M87-es megépítése érdekében.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy három, folyamatban lévő autópálya-beruházás folytatását ígéri Vitézy Dávid.

A miniszter arról ír, hogy a kormány jogszerűen nyilvánította eredménytelennek az M86–M87-es gyorsforgalmi út Kőszeg–Szombathely–Körmend közötti szakaszának koncessziós tenderét, mivel a beérkezett ajánlatok jelentősen meghaladták az előzetes költségbecsléseket.