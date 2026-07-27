M87-es: nem hagyták szó nélkül Vitézy Dávid bejelentését, váratlan helyről szóltak vissza a miniszternek – "Mégis hogyan? Ez teljes képtelenség!"
„Miközben a szakminiszter mellébeszél, személyeskedik és hergel, egy dologról nem beszél: az M87 hogyan fog megvalósulni? Ez a kérdés” – fogalmazott Ágh Péter, fideszes képviselő a Facebookon.
Közlése szerint a Tisza-kormány állította le az M87-es gyorsforgalmi út megvalósítását, miközben nem mutatott be új megoldást a beruházás folytatására. A térség országgyűlési képviselője Facebook-bejegyzésében
teljes képtelenségnek nevezte azt az elképzelést, hogy a közúti fejlesztést a vasút válthatná ki.
A politikus szerint félrevezető a korábbi kormányokra hárítani a felelősséget, mivel neki egyszer már sikerült elérnie a projekt újraindítását. Úgy véli, a beruházás folytatásához ismét valamennyi Vas vármegyei szereplő összefogására szükség van, beleértve a Tisza politikusait is. Emlékeztetett arra, hogy a párt képviselői a választási kampányban több alkalommal is nyilatkoztak az út megépítéséről.
Ágh Péter hangsúlyozta, hogy
- az elmúlt időszakban elkészültek a tervek,
- lezajlott az engedélyezés,
- és a területszerzés is megkezdődött.
Megítélése szerint egy ilyen előkészítettségű beruházást jóval könnyebb befejezni, mint évekkel később az egész folyamatot elölről kezdeni.
A képviselő arra vár választ a kormánytól, hogy mi lesz a projekt következő lépése, mikor írnak ki új eljárást, és mikorra épülhet meg az M87-es. Szerinte minden évnyi késlekedés tovább növeli a beruházás költségeit, miközben az érintett településeket terhelő átmenő forgalom nem csökken.
Kiemelte: a vasút villamosítása nem szünteti meg a közúti tranzitforgalmat, a kamionokat pedig nem lehet egyszerűen vasútra terelni. Ágh Péter ezért pártpolitikától független együttműködést sürgetett az M87-es megépítése érdekében.
Korábban a Világgazdaság megírta, hogy három, folyamatban lévő autópálya-beruházás folytatását ígéri Vitézy Dávid.
A miniszter arról ír, hogy a kormány jogszerűen nyilvánította eredménytelennek az M86–M87-es gyorsforgalmi út Kőszeg–Szombathely–Körmend közötti szakaszának koncessziós tenderét, mivel a beérkezett ajánlatok jelentősen meghaladták az előzetes költségbecsléseket.
Vitézy bírálta Ágh Péter országgyűlési képviselőt, aki szerinte 11 éve ígérgeti a beruházás megvalósítását, miközben korábban maga is annak a kormányzatnak volt az államtitkára, amely 2022-ben leállította a projektet.
A miniszter szerint Ágh Péter korábban beruházási államtitkárként sem tudta előmozdítani a projektet, miközben a fejlesztések leállításáról 2022-ben éppen Lázár János döntött.
A miniszter visszautasította azokat a kritikákat is, amelyek szerint hivatalba lépése óta autópálya-fejlesztéseket állított volna le.
Állítása szerint az ellenzéki és kormánypárti bírálók olyan projekteket emlegetnek – például az M100-as és az M76-os gyorsforgalmi utat –, amelyeket még évekkel ezelőtt függesztettek fel.
Befellegzett az autópálya-építéseknek? Már az első előkészített beruházást leállította a Tisza-kormány
A tárcavezető szerint a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv az ékes bizonyítéka annak, hogy lezárult az elmúlt években látott vasútrombolás korszaka Magyarországon.
Mivel a miniszter közismerten vasútpárti, így a bejelentése úgy is értelmezhető, hogy az autópálya-építéseknek Magyarországon jó időre befellegzett.
Ennek egyik első jele lehet, hogy törölte az első autópálya-építést Magyarországon a Tisza-kormány. Néhány hónappal ezelőtt mutatták be az M87-es autóút kiviteli terveit, ami Szombathelyt és Kőszeget hivatott összekötni.
Hónapokkal ezelőtt a területszerzés kapcsán a vételi ajánlatokat is kiküldték már, és koncessziós jellegű kivitelezési eljárás került kiírásra.
Majd újabb fejlemény derült ki a projekttel kapcsolatban, ugyanis Strompová Viktória, a Tisza Párt országgyűlési képviselője a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a Baross Gábor vasútfejlesztési terv ismertetése után kitért az M87-es autóútfejlesztési projektre is, amelyet a jelenlegi kormány leállított, mivel túlárazás gyanúja merült fel.
Több, korábban előkészített gyorsforgalmiút-fejlesztés jövője is bizonytalanná vált a kormányváltást követően.
A Tisza Párt választási programja öt kiemelt közúti fejlesztést nevezett meg: az M0-s nyugati szektorának előkészítését, az M200–M8-as és az M9-es megvalósítását, Zalaegerszeg gyorsforgalmi bekötését, valamint az M49-es befejezését a román határig.
Az elmúlt években ugyanakkor már mintegy 800 kilométer gyorsforgalmi út épült Magyarországon, ezért a közlekedési tárca a további hálózatbővítés helyett a meglévő utak karbantartását és kapacitásnövelését helyezheti előtérbe.