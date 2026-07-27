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Lerabolta a forint nyereségét az euró

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Leadta délelőtt szerzett előnyét a hazai deviza. Az euró visszapattant a forinttal szemben kialakult reggeli mélypontjáról.
Murányi Ernő
2026.07.27, 16:33
Frissítve: 2026.07.27, 16:54

Nagyot hullámvasutazott hétfőn a forint, az euró reggel 9 körül még messze 360 forint alatt is járt, minimális értéke 358,8 forint volt. Később azonban fordult a piac, az euró erősödése jegyében telt a délután.

europénzdeviza forint
Lerabolta a forint nyereségét az euró / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Négy óra körül már kevesebb, mint 0,2 százalék volt a forint napi árfolyamnyeresége, a devizapár 360,5 közelében ingadozott.

EUR / HUF árfolyam
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Nagyjából hasonló pályát írt le a forint árfolyama a többi globális, na meg a régiós fizetőeszközökkel szemben  is.

A dollár esetében a mélypont 314,4 forint volt délelőtt, délután 4 körül pedig már újra 316,9 forint körül járt a zöldhasú kurzusa.

USD / HUF árfolyam
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A mai nyitásban további forinterősödés mutatkozott, s már 360 alatt járt az euró-forint devizapár. A továbbiakban is az energiaárak alakulása és a közel-keleti fejlemények határozhatják meg a forint mozgásait. A hazai makroadatok közül a héten fontos lesz a második negyedéves GDP első gyorsbecslése, ez azonban vélhetően nem hat majd jelentősen a kurzusra

- írja az Erste.

Az Equilor Befektetési Zrt. szerint pedig a csökkenő olajárak miatt erősödött délelőtt a forint az euróval szemben.

Eközben az euró-dollár keresztárfolyam egy tapodtat sem, illetve egy "tapodtat" mozdult. A devizapár 1,1374-nél mozgolódott hétfő délután.

EUR / USD árfolyam
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A hétfői nyitásban még fordulat látszott, erősödött az euró, s a kurzus 1,14 fölé került. Ebben minden bizonnyal szerepet játszott a közel-keleti helyzet enyhülése miatt javuló kockázati étvágy és a csökkenő olajár. A hét legfontosabb eseménye a Fed ülése lesz szerdán. Kamatváltoztatás nem várható, a kommunikáció azonban továbbra is kulcsfontosságú, hiszen szeptemberre a piaci árazások kamatemelést valószínűsítenek 

- tette még hozzá az Erste.

Elemzők szerint a momentum indikátorok együttesen az euró lendületének csökkenésére utalnak, és megerősítik a lefelé irányuló tendenciát, miközben az euró-dollár továbbra is a 200 napos mozgóátlag alatt van. 

Ez viszont alátámasztja az 1,1400-as érték alá való áttörést, és a további esést a június 24-én elért idei 1,1325-ös mélypont újratesztelése felé.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
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