Lerabolta a forint nyereségét az euró
Nagyot hullámvasutazott hétfőn a forint, az euró reggel 9 körül még messze 360 forint alatt is járt, minimális értéke 358,8 forint volt. Később azonban fordult a piac, az euró erősödése jegyében telt a délután.
Négy óra körül már kevesebb, mint 0,2 százalék volt a forint napi árfolyamnyeresége, a devizapár 360,5 közelében ingadozott.
Nagyjából hasonló pályát írt le a forint árfolyama a többi globális, na meg a régiós fizetőeszközökkel szemben is.
A dollár esetében a mélypont 314,4 forint volt délelőtt, délután 4 körül pedig már újra 316,9 forint körül járt a zöldhasú kurzusa.
A mai nyitásban további forinterősödés mutatkozott, s már 360 alatt járt az euró-forint devizapár. A továbbiakban is az energiaárak alakulása és a közel-keleti fejlemények határozhatják meg a forint mozgásait. A hazai makroadatok közül a héten fontos lesz a második negyedéves GDP első gyorsbecslése, ez azonban vélhetően nem hat majd jelentősen a kurzusra
- írja az Erste.
Az Equilor Befektetési Zrt. szerint pedig a csökkenő olajárak miatt erősödött délelőtt a forint az euróval szemben.
Eközben az euró-dollár keresztárfolyam egy tapodtat sem, illetve egy "tapodtat" mozdult. A devizapár 1,1374-nél mozgolódott hétfő délután.
A hétfői nyitásban még fordulat látszott, erősödött az euró, s a kurzus 1,14 fölé került. Ebben minden bizonnyal szerepet játszott a közel-keleti helyzet enyhülése miatt javuló kockázati étvágy és a csökkenő olajár. A hét legfontosabb eseménye a Fed ülése lesz szerdán. Kamatváltoztatás nem várható, a kommunikáció azonban továbbra is kulcsfontosságú, hiszen szeptemberre a piaci árazások kamatemelést valószínűsítenek
- tette még hozzá az Erste.
Elemzők szerint a momentum indikátorok együttesen az euró lendületének csökkenésére utalnak, és megerősítik a lefelé irányuló tendenciát, miközben az euró-dollár továbbra is a 200 napos mozgóátlag alatt van.
Ez viszont alátámasztja az 1,1400-as érték alá való áttörést, és a további esést a június 24-én elért idei 1,1325-ös mélypont újratesztelése felé.