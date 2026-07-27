Nagyot hullámvasutazott hétfőn a forint, az euró reggel 9 körül még messze 360 forint alatt is járt, minimális értéke 358,8 forint volt. Később azonban fordult a piac, az euró erősödése jegyében telt a délután.

Lerabolta a forint nyereségét az euró / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Négy óra körül már kevesebb, mint 0,2 százalék volt a forint napi árfolyamnyeresége, a devizapár 360,5 közelében ingadozott.