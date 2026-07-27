A héten kedden tovább emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is. Előbbi bruttó 2, utóbbi beszerzési ára bruttó 5 forinttal nő majd, írja a Holtankoljak.hu. Ennek értelmében holnaptól 601 forint lesz a benzin ára literenként, a gázolajé pedig 624 forint. Ha átvezetik a kutak az emelést. Ami egyáltalán nem biztos...

Most jelentették be, döntöttek az új üzemanyagárakról Magyarországon: általános drágulás lép életbe keddtől – ennyibe kerülhet a benzin és a dízel Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Egyelőre lenyelik a kereskedők az áremelkedéseket Magyarországon

Annak ellenére, hogy az elmúlt hetekben sorra jelentette be a Mol a nagykereskedelmi árak emelkedését, ebből szinte alig éreztek valamit a magyar autósok. Míg a nagykerár megközelítőleg 40 forinttal emelkedett az elmúlt két hétben, addig a kiskereskedelmi ár esetében ez mindössze 9-10 forintot tett ki, ennek köszönhető, hogy a hétvégén is a legtöbb benzinkúton

a 95-ös benzin literje 595 forintba,

míg a gázolajé 615 forintba került.

Magyarul szép csendben visszatértek a védett üzemanyagárak , annak ellenére, hogy a kormány június végén kivezette őket, és már akkor figyelmeztette mindenki, hogy a döntés elhamarkodott volt.