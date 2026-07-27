Most jelentették be, döntöttek az új üzemanyagárakról Magyarországon: általános drágulás lép életbe keddtől – ennyibe kerülhet a benzin és a dízel
A héten kedden tovább emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is. Előbbi bruttó 2, utóbbi beszerzési ára bruttó 5 forinttal nő majd, írja a Holtankoljak.hu. Ennek értelmében holnaptól 601 forint lesz a benzin ára literenként, a gázolajé pedig 624 forint. Ha átvezetik a kutak az emelést. Ami egyáltalán nem biztos...
Egyelőre lenyelik a kereskedők az áremelkedéseket Magyarországon
Annak ellenére, hogy az elmúlt hetekben sorra jelentette be a Mol a nagykereskedelmi árak emelkedését, ebből szinte alig éreztek valamit a magyar autósok. Míg a nagykerár megközelítőleg 40 forinttal emelkedett az elmúlt két hétben, addig a kiskereskedelmi ár esetében ez mindössze 9-10 forintot tett ki, ennek köszönhető, hogy a hétvégén is a legtöbb benzinkúton
- a 95-ös benzin literje 595 forintba,
- míg a gázolajé 615 forintba került.
Magyarul szép csendben visszatértek a védett üzemanyagárak , annak ellenére, hogy a kormány június végén kivezette őket, és már akkor figyelmeztette mindenki, hogy a döntés elhamarkodott volt.
Bár holnap emelkednek a nagykereskedelmi árak, a totemoszlopokon tapasztalható literenkénti árakat tovább fékezheti az is , hogy a Brent nyersolaj határidős jegyzése magyar idő szerint hétfő délután 89,99 dollárra esett hordónként, tehát a technikailag fontosnak tartott 90 dolláros támaszszint alatt van. Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) ára 83,5 dollár dollár hordónként. Mindkét referenciafajta közel egyhetes mélypontra süllyedt, ezzel megszakítva az előző három hét emelkedő trendjét a piacokon.
A Brent árfolyama korábban elérte a 100 dollárt hordónként, miután a konfliktus – amely visszavetette a Hormuzi-szoroson keresztüli olajszállításokat – átterjedt a Vörös-tenger térségére is. Ez akadályozta a világ legnagyobb olajexportőrének számító Szaúd-Arábia ázsiai exportját a Báb-el-Mandeb-szoroson keresztül.
Érzékeny marad az olajpiac
Több piaci elemző ugyanakkor arra számít, hogy
- az olajpiac továbbra is érzékeny marad a közel-keleti szállítási kockázatokra, valamint
- az orosz–ukrán háború okozta ellátási bizonytalanságokra.
A UOB elemzői szerint: „Miután a közel-keleti konfliktus a Vörös-tenger térségére is kiterjedt, miközben ukrán drónok orosz hajókat és finomítókat támadtak. Egy tartós ellátási zavar magas szinten tarthatja az olajárakat, és tovább növelheti a globális inflációs kockázatokat.”
Ukrajna közlése szerint a hétvégén több orosz olajipari létesítményt is támadás ért.
Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, Magyar Péter miniszterelnök a heti kormányszóvivői tájékoztatón is beszélt az üzemanyagár helyzetről. Elmondta, hogy az elmúlt hetekben a nagykereskedelmi ár emelkedett, de a kiskereskedelmi árak nem, vagy csak egy-két forinttal nőttek.
Oroszország mindezek mellett meghosszabbította a benzinexport tilalmát az év végéig, és egyelőre a dízelkivitel is korlátozott. Ezért a várható áremelkedések miatt nehéz időszak vár a magyar autósokra. Ezért Magyar Péter szerint nem kell azon meglepődni, hogy ha van vagy lesz áremelkedés a következő hetekben, de egyáltalán nem lesz olyan drasztikus, mint ami az Orbán-kormány alatt volt. Ehhez képest hétfőn reggel 4 százalékos mérséklődést látni az olajárakban.