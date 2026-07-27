Az EDDA pénzét elvették - Tarr Zoltán szabálytalanságra hivatkozik, amikor visszavont 250 milliót

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere bejegyzésében azt írta: "Jóváhagytam két olyan cég támogatásainak a visszavonását, amely Pataky Attila előadásaira kért korábban támogatást. A cégeknek vissza kell fizetniük ezeket a pénzeket, miután az előző, bukott miniszter saját kereteként használt hírhedt ideiglenes kollégium támogatásainak áttekintése közben újabb furcsaságokra bukkantunk."

Az EDDA támogatását visszavonta Tarr Zoltán/Fotó: Facebook/Pataky Attila

Hozzátette: „2025 végén az NKA említett kollégiuma 100 millió forint támogatást ítélt meg “Az EDDA Musical - A Kör - országos turné” megvalósítására annak ellenére, hogy a támogatást kérvényező cég pár héttel korábban már kapott 10 millió forint támogatást a szóban forgó musical forgalmazására. A két támogatási igény tárgya és programterve is megegyezett tartalmilag. A támogatást kérő ezt a korábbi támogatást nem tüntette fel az igény benyújtásakor, így valótlan adatközléssel befolyásolta a döntést."

Tarr Zoltán utalt arra, hogy a vizsgálat szerint hasonló történt az “EDDA MŰVEK - Aréna 2026 koncert” esetében is, amikor szintén az ideiglenes kollégium kezelésében lévő közpénzből kapott 150 millió forintnyi vissza nem térítendő támogatást a projekt. Úgy fogalmazott: "a támogatási igény benyújtásakor az érintett cég a tervezett jegybevételt mulasztotta el feltüntetni az adatlapon. A több tízezrekért árult jegyekből származó bevétel feltüntetésének hiánya ebben az esetben is valótlan adatközlésnek számít. Mind a 100, mind a 150 millió forintos támogatást visszavontuk. A feltáró munka folyamatosan zajlik. Ahhoz, hogy független és átlátható kulturális rendszer működhessen Magyarországon, szigorúan átvizsgálunk minden egyes támogatást, mert a közpénz átlátható és elszámoltatható elköltése minden egyes magyar ember érdeke."

Hankó Balázs volt kulturális miniszter a múlt héten egy interjúban elmondta, álláspontja szerint minden a hatályos jogszabályok szerint zajlott a támogatások megítélésekor, az NKA munkatársai szabályosan jártak el.