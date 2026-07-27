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állampapír
ÁKK

Állampapír: mindenki figyel, két aukcióra is sor kerül napokon belül – ezt lehet tudni a kamatokról

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Jön a Zöld Magyar Államkötvény és a diszkont kincstárjegyek rábocsátása is.
VG
2026.07.27, 16:46
Frissítve: 2026.07.27, 16:47

Nem kevesebb mint 10 milliárd forint értékben rábocsátással dob piacra zöld magyar államkötvényeket csütörtökön a Magyar Állam - közölte az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) hétfő délután.

ákk állampapír
Állampapír: két aukcióra is sor kerül csütörtökön / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

A 2051/G sorozatszámú kötvényeket eredetileg 2021. április 28-án bocsátották ki harmincéves futamidővel, azaz 2051-ben járnak le. A 10 000 forintos címletekben kibocsátott dematerializált értékpapírokra az aukciós ajánlatokat július 30-án 11.00 óráig lehet benyújtani. Az aukció típusa klasszikus aukció lesz.

A felhalmozott, kamattal növelt aukciós nettó árfolyam a rábocsátás és egyben a teljesítés napján, az augusztus 5-én 1,0849 százalék lesz.

A Zöld Magyar Államkötvény fix kamatozású, éves kamatfizetésű, a kamat mértéke évi 4,00 százalék. A kamatfizetésre minden év április 28-án kerül sor. A névértéket az ÁKK lejáratkor egy összegben fizeti vissza. esedékes. A kötvényeket a kibocsátó a lejárat előtt nem váltja vissza.

A Zöld Magyar Államkötvény kibocsátásából befolyó összeg a központi költségvetés hiányának részbeni finanszírozását, valamint az államháztartás központi alrendszere adósságának megújítását szolgálja akként, hogy a befolyó összeget a kibocsátó Magyarország központi költségvetésében található 

olyan kiadások finanszírozására vagy újra-finanszírozására szándékozik felhasználni, amelyek előmozdítják az alacsony szén-dioxid kibocsátású, az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes és környezetileg fenntartható gazdaságra való áttérést a Zöld Kötvény Keretprogrammal összhangban.

Szintén csütörtökön jön a D270623 sorozatszámú - eredetileg június 24-én kibocsátott - diszkont kincstárjegyek rábocsátása is 30 milliárd forintos értékben, ugyancsak klasszikus aukció formájában. A rábocsátás és egyben a teljesítés napja augusztus 5., míg  lejárat napja 2027. június 23. lesz. 

A névérték visszafizetése lejáratkor, egy összegben esedékes. A diszkont kincstárjegyeket a kibocsátó lejárat előtt nem váltja vissza. 

A diszkont kincstárjegyek kibocsátásából befolyó összeg a központi költségvetés hiányának részbeni finanszírozására, valamint az államháztartás központi alrendszere adósságának megújítására szolgál. A diszkont kincstárjegyek által megtestesített adósság az államadósság részét képezi.

Mindkét állampapírfajtát devizabelföldi és devizakülföldi természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek is megvásárolhatják. A devizakülföldiek az értékpapírokat a hatályos devizajogszabályok rendelkezései szerint vehetik meg és ruházhatják át.  

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