Deviza
EUR/HUF360,36 -0,11% USD/HUF316,76 +0,03% GBP/HUF421,76 -0,21% CHF/HUF387,3 -0,15% PLN/HUF83,38 -0,24% RON/HUF68,87 -0,24% CZK/HUF14,91 -0,21% EUR/HUF360,36 -0,11% USD/HUF316,76 +0,03% GBP/HUF421,76 -0,21% CHF/HUF387,3 -0,15% PLN/HUF83,38 -0,24% RON/HUF68,87 -0,24% CZK/HUF14,91 -0,21%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX144 291,06 +0,57% MTELEKOM2 690 +1,56% MOL4 398 -1,73% OTP46 010 +1,37% RICHTER11 780 +1,27% OPUS368 +0,27% ANY6 850 -0,73% AUTOWALLIS144 0% WABERERS4 780 +0,21% BUMIX9 340,6 +0,15% CETOP4 851,32 +0,3% CETOP NTR3 116,42 +0,28% BUX144 291,06 +0,57% MTELEKOM2 690 +1,56% MOL4 398 -1,73% OTP46 010 +1,37% RICHTER11 780 +1,27% OPUS368 +0,27% ANY6 850 -0,73% AUTOWALLIS144 0% WABERERS4 780 +0,21% BUMIX9 340,6 +0,15% CETOP4 851,32 +0,3% CETOP NTR3 116,42 +0,28%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
külföldi munkavállaló
Spanyolország
Stellantis
CATL

Tömegével viszi új üzemébe a kínai munkavállalókat a Debrecenben is termelő CATL – egyre inkább külföldi szakemberekre támaszkodik az európai ipar

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A CATL és a Stellantis közös spanyolországi akkumulátorgyárának építésén átlagosan ezer kínai munkavállaló dolgozik majd, miközben a beruházás hosszú távon négyezer helyi dolgozónak biztosíthat munkát. A CATL-Stellantis-projekt jól mutatja, hogy az európai ipar egyre inkább külföldi szakemberekre támaszkodik a nagyberuházások megvalósításánál – ez különösen annak fényében érdekes, hogy több uniós ország, köztük Magyarország is szigorítja az Európai Unión kívülről érkező vendégmunkások alkalmazását.
VG
2026.07.27, 15:11
Frissítve: 2026.07.27, 15:12

Az északkelet-spanyolországi Aragón tartományban épülő gigagyárat a CATL és a Stellantis közös vállalata, a Contemporary Star Energy (CSE) valósítja meg. Jorge Azcón, Aragón elnöke sajtótájékoztatóján közölte, hogy az építkezés során átlagosan mintegy ezer kínai munkavállaló vesz részt a kivitelezésben, akikre szükség van a gyár felépítéséhet – írja a Reuters. A CATL Magyarországon, Debrecenben is jelen van, ahol Európa egyik legnagyobb akkumulátor-gyárát építette fel, melynek teljes termelési felfutására egyelőre várni kell. A kormány eközben szigorítja a vendégmunkások alkalmazását.

Battery manufacturer CATL in Thuringia
A CATL és a Stellanttis Spanyolországban épít új, közös üzemet (illusztráció)
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Négyezer helyi dolgozót képez ki a CATL és a Stellantis

Jelenleg mintegy ötszáz ember dolgozik a spanyolországi építkezésen, közülük 172-en érkeztek Kínából, elsősorban tervezési, mérnöki és projektirányítási feladatok ellátására. A beruházás előrehaladtával

  • a kínai dolgozók száma akár 1700 főre is emelkedhet, 
  • érkezésük ütemét azonban a vízumok és munkavállalási engedélyek kiadása is befolyásolja.

A 2025 novemberében elindított beruházás már minden szükséges hatósági engedélyt megszerzett a kivitelezés befejezéséhez. 

Ám úgy tűnik, a kínai vendégmunkásokra elsősorban az üzem építésénél számítanak. Ugyanis a CSE tervei szerint az üzem teljes kapacitásra történő felfutásához négyezer Aragónban élő munkavállalót képeznek ki. A korábbi tervekkel ellentétben a termelés nem 2026 végén, hanem 2027 első hónapjaiban indulhat el.

A projekt egyszerre támaszkodik külföldi szakértelemre az építkezés során, miközben hosszú távon a helyi munkaerőre építi működését.

Egyre nagyobb kihívás a munkaerőhiány

A spanyol beruházás időzítése azért is figyelemre méltó, mert Európában egyre élesebb vita zajlik a harmadik országból érkező munkavállalók szerepéről.

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) vezető közgazdásza nemrég arra figyelmeztetett, hogy 

Magyarország és Lengyelország a közvélemény nyomására szigorítja az Európai Unión kívülről érkező vendégmunkások foglalkoztatását, miközben a vállalatok már most is egyre nehezebben találnak megfelelő munkaerőt.

A szakértő szerint a kisebb aktív munkaerő-állomány lassabb gazdasági növekedést, alacsonyabb adóbevételeket és egyre nagyobb terheket jelenthet az elöregedő társadalmak számára, mivel a nyugdíj- és egészségügyi rendszerek finanszírozása egyre költségesebbé válik.

Magyarországon is alapkérdés marad a munkaerő

A magyar autóiparban ugyanakkor vállalatonként eltérő a helyzet. A Mercedes-Benz kecskeméti gyárának jelenleg nincs szüksége harmadik országból érkező munkavállalókra, a vállalat létszámigényét szinte teljes egészében magyar dolgozókkal fedezi. A cég magyarországi ügyvezető igazgatója ugyanakkor a Világgazdaságnak arról beszélt, hogy a külföldi munkavállalókra vonatkozó szigorúbb szabályozás a beszállítói körben már okozhat nehézségeket. 

A Mercedes ráadásul további ezres nagyságrendű létszámbővítésre készül, amelyet várhatóan a beszállítói hálózat bővülése is követ majd.

A CATL és a Stellantis spanyolországi beruházása, valamint a magyar autóipar tapasztalatai egyaránt azt mutatják, hogy az elektromosjármű-ipar gyors bővülése mellett a megfelelő munkaerő biztosítása továbbra is az európai ipar egyik legfontosabb versenyképességi kérdése marad.

Kapcsolódó

Munkaerőpiac

Munkaerőpiac
647 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu