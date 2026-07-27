Tömegével viszi új üzemébe a kínai munkavállalókat a Debrecenben is termelő CATL – egyre inkább külföldi szakemberekre támaszkodik az európai ipar
Az északkelet-spanyolországi Aragón tartományban épülő gigagyárat a CATL és a Stellantis közös vállalata, a Contemporary Star Energy (CSE) valósítja meg. Jorge Azcón, Aragón elnöke sajtótájékoztatóján közölte, hogy az építkezés során átlagosan mintegy ezer kínai munkavállaló vesz részt a kivitelezésben, akikre szükség van a gyár felépítéséhet – írja a Reuters. A CATL Magyarországon, Debrecenben is jelen van, ahol Európa egyik legnagyobb akkumulátor-gyárát építette fel, melynek teljes termelési felfutására egyelőre várni kell. A kormány eközben szigorítja a vendégmunkások alkalmazását.
Négyezer helyi dolgozót képez ki a CATL és a Stellantis
Jelenleg mintegy ötszáz ember dolgozik a spanyolországi építkezésen, közülük 172-en érkeztek Kínából, elsősorban tervezési, mérnöki és projektirányítási feladatok ellátására. A beruházás előrehaladtával
- a kínai dolgozók száma akár 1700 főre is emelkedhet,
- érkezésük ütemét azonban a vízumok és munkavállalási engedélyek kiadása is befolyásolja.
A 2025 novemberében elindított beruházás már minden szükséges hatósági engedélyt megszerzett a kivitelezés befejezéséhez.
Ám úgy tűnik, a kínai vendégmunkásokra elsősorban az üzem építésénél számítanak. Ugyanis a CSE tervei szerint az üzem teljes kapacitásra történő felfutásához négyezer Aragónban élő munkavállalót képeznek ki. A korábbi tervekkel ellentétben a termelés nem 2026 végén, hanem 2027 első hónapjaiban indulhat el.
A projekt egyszerre támaszkodik külföldi szakértelemre az építkezés során, miközben hosszú távon a helyi munkaerőre építi működését.
Egyre nagyobb kihívás a munkaerőhiány
A spanyol beruházás időzítése azért is figyelemre méltó, mert Európában egyre élesebb vita zajlik a harmadik országból érkező munkavállalók szerepéről.
Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) vezető közgazdásza nemrég arra figyelmeztetett, hogy
Magyarország és Lengyelország a közvélemény nyomására szigorítja az Európai Unión kívülről érkező vendégmunkások foglalkoztatását, miközben a vállalatok már most is egyre nehezebben találnak megfelelő munkaerőt.
A szakértő szerint a kisebb aktív munkaerő-állomány lassabb gazdasági növekedést, alacsonyabb adóbevételeket és egyre nagyobb terheket jelenthet az elöregedő társadalmak számára, mivel a nyugdíj- és egészségügyi rendszerek finanszírozása egyre költségesebbé válik.
Magyarországon is alapkérdés marad a munkaerő
A magyar autóiparban ugyanakkor vállalatonként eltérő a helyzet. A Mercedes-Benz kecskeméti gyárának jelenleg nincs szüksége harmadik országból érkező munkavállalókra, a vállalat létszámigényét szinte teljes egészében magyar dolgozókkal fedezi. A cég magyarországi ügyvezető igazgatója ugyanakkor a Világgazdaságnak arról beszélt, hogy a külföldi munkavállalókra vonatkozó szigorúbb szabályozás a beszállítói körben már okozhat nehézségeket.
A Mercedes ráadásul további ezres nagyságrendű létszámbővítésre készül, amelyet várhatóan a beszállítói hálózat bővülése is követ majd.
A CATL és a Stellantis spanyolországi beruházása, valamint a magyar autóipar tapasztalatai egyaránt azt mutatják, hogy az elektromosjármű-ipar gyors bővülése mellett a megfelelő munkaerő biztosítása továbbra is az európai ipar egyik legfontosabb versenyképességi kérdése marad.