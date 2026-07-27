Tömegével viszi új üzemébe a kínai munkavállalókat a Debrecenben is termelő CATL – egyre inkább külföldi szakemberekre támaszkodik az európai ipar

Az északkelet-spanyolországi Aragón tartományban épülő gigagyárat a CATL és a Stellantis közös vállalata, a Contemporary Star Energy (CSE) valósítja meg. Jorge Azcón, Aragón elnöke sajtótájékoztatóján közölte, hogy az építkezés során átlagosan mintegy ezer kínai munkavállaló vesz részt a kivitelezésben, akikre szükség van a gyár felépítéséhet – írja a Reuters. A CATL Magyarországon, Debrecenben is jelen van, ahol Európa egyik legnagyobb akkumulátor-gyárát építette fel, melynek teljes termelési felfutására egyelőre várni kell. A kormány eközben szigorítja a vendégmunkások alkalmazását.

A CATL és a Stellanttis Spanyolországban épít új, közös üzemet (illusztráció)

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Négyezer helyi dolgozót képez ki a CATL és a Stellantis

Jelenleg mintegy ötszáz ember dolgozik a spanyolországi építkezésen, közülük 172-en érkeztek Kínából, elsősorban tervezési, mérnöki és projektirányítási feladatok ellátására. A beruházás előrehaladtával

a kínai dolgozók száma akár 1700 főre is emelkedhet,

érkezésük ütemét azonban a vízumok és munkavállalási engedélyek kiadása is befolyásolja.

A 2025 novemberében elindított beruházás már minden szükséges hatósági engedélyt megszerzett a kivitelezés befejezéséhez.

Ám úgy tűnik, a kínai vendégmunkásokra elsősorban az üzem építésénél számítanak. Ugyanis a CSE tervei szerint az üzem teljes kapacitásra történő felfutásához négyezer Aragónban élő munkavállalót képeznek ki. A korábbi tervekkel ellentétben a termelés nem 2026 végén, hanem 2027 első hónapjaiban indulhat el.

A projekt egyszerre támaszkodik külföldi szakértelemre az építkezés során, miközben hosszú távon a helyi munkaerőre építi működését.

Egyre nagyobb kihívás a munkaerőhiány

A spanyol beruházás időzítése azért is figyelemre méltó, mert Európában egyre élesebb vita zajlik a harmadik országból érkező munkavállalók szerepéről.

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) vezető közgazdásza nemrég arra figyelmeztetett, hogy

Magyarország és Lengyelország a közvélemény nyomására szigorítja az Európai Unión kívülről érkező vendégmunkások foglalkoztatását, miközben a vállalatok már most is egyre nehezebben találnak megfelelő munkaerőt.

A szakértő szerint a kisebb aktív munkaerő-állomány lassabb gazdasági növekedést, alacsonyabb adóbevételeket és egyre nagyobb terheket jelenthet az elöregedő társadalmak számára, mivel a nyugdíj- és egészségügyi rendszerek finanszírozása egyre költségesebbé válik.