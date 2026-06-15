Ukrajna elérte egy orosz hegedűművész magyarországi koncertjének lemondását, Budapest rangos színpada bezárult az orosz zenész előtt – jelentette az ukrán média. Az eset példátlan itthon és jól mutatja, hogyan változott meg az ukrán befolyás mértéke belföldön.

Ukrajna benyújtotta az első számlát Magyarországnak: mint kés a vajon, úgy ment át az akarata – Putyin erre ugrani fog / Fotó: Elza Low

Az ügyben vállaltan az ukrán diplomácia járta ki a neki megfelelő döntést. Az RBC eglszen pontosan azt írja, hogy Budapesten lemondták Vagyim Repin orosz hegedűművész fellépését a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar koncertszezonjának megnyitóján. Az orosz művész helyett egy magyar zenész lép majd fel.

Külön kiemelték, hogy az orosz művész fellépésének meghiúsulása

Ukrajna magyarországi nagykövetségének erőfeszítéseinek köszönhetően vált lehetségessé.

A rendezvény szervezői ennek hatására teljesen lecserélték a szezonnyitó program főszámát. Az eset kapcsán az ukrán külügyminisztérium is megszólat. Azt hangsúlyozta, hogy az agresszor ország képviselőinek nincs helyük a világ színpadain.

Az orosz kultúra a népirtás és a háborús bűnök kultúrája, amelynek semmi keresnivalója nincs a nemzetközi porondon – fogalmazott egészen pontosan az ukrán külügymi tárca.

Ukrajna benyújtotta az első számlát Magyarországnak: mint kés a vajon, úgy ment át az akarata

Az ukrán diplomáciai vezetés arról is biztosította a közvéleményt, hogy Ukrajna a jövőben is következetesen dolgozni fog az orosz kulturális tér képviselőinek teljes elszigetelésén a világban.

Az orosz művész magyarországi koncertjét a Margitszigeti Színházban rendezték volna, ami az ukrán média értékelése szerint egész Közép-Kelet-Európa egyik legnívósabb szabadtéri színházi helyszíne.

Budapest szívében található. A színház minden nyáron több mint 70 kulturális eseménynek ad otthont egy nagyszabású nyári fesztivál keretében, ahol operát, balettet, musicaleket, valamint klasszikus és kortárs zenét mutatnak be elismert magyar és nemzetközi művészek részvételével – sorolják a cikkben.

A magyarországi fejleményeket végül összekötötték az Oorszországra helyeződő szankciós nyomásal is. Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, az Európai Unióban is újabb nagyszabású csapást készítenek elő az orosz gazdaságra és a hadseregre. A unió vezetői kidolgozták a következő korlátozáscsomagot, amelynek értelmében a megszállók előtt lezárják a beutazást Európába és azon túl is.