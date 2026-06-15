Ukrajna benyújtotta az első számlát Magyarországnak: mint kés a vajon, úgy ment át az akarata – Putyin erre ugrani fog
Ukrajna elérte egy orosz hegedűművész magyarországi koncertjének lemondását, Budapest rangos színpada bezárult az orosz zenész előtt – jelentette az ukrán média. Az eset példátlan itthon és jól mutatja, hogyan változott meg az ukrán befolyás mértéke belföldön.
Az ügyben vállaltan az ukrán diplomácia járta ki a neki megfelelő döntést. Az RBC eglszen pontosan azt írja, hogy Budapesten lemondták Vagyim Repin orosz hegedűművész fellépését a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar koncertszezonjának megnyitóján. Az orosz művész helyett egy magyar zenész lép majd fel.
Külön kiemelték, hogy az orosz művész fellépésének meghiúsulása
Ukrajna magyarországi nagykövetségének erőfeszítéseinek köszönhetően vált lehetségessé.
A rendezvény szervezői ennek hatására teljesen lecserélték a szezonnyitó program főszámát. Az eset kapcsán az ukrán külügyminisztérium is megszólat. Azt hangsúlyozta, hogy az agresszor ország képviselőinek nincs helyük a világ színpadain.
Az orosz kultúra a népirtás és a háborús bűnök kultúrája, amelynek semmi keresnivalója nincs a nemzetközi porondon – fogalmazott egészen pontosan az ukrán külügymi tárca.
Ukrajna benyújtotta az első számlát Magyarországnak: mint kés a vajon, úgy ment át az akarata
Az ukrán diplomáciai vezetés arról is biztosította a közvéleményt, hogy Ukrajna a jövőben is következetesen dolgozni fog az orosz kulturális tér képviselőinek teljes elszigetelésén a világban.
Az orosz művész magyarországi koncertjét a Margitszigeti Színházban rendezték volna, ami az ukrán média értékelése szerint egész Közép-Kelet-Európa egyik legnívósabb szabadtéri színházi helyszíne.
Budapest szívében található. A színház minden nyáron több mint 70 kulturális eseménynek ad otthont egy nagyszabású nyári fesztivál keretében, ahol operát, balettet, musicaleket, valamint klasszikus és kortárs zenét mutatnak be elismert magyar és nemzetközi művészek részvételével – sorolják a cikkben.
A magyarországi fejleményeket végül összekötötték az Oorszországra helyeződő szankciós nyomásal is. Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, az Európai Unióban is újabb nagyszabású csapást készítenek elő az orosz gazdaságra és a hadseregre. A unió vezetői kidolgozták a következő korlátozáscsomagot, amelynek értelmében a megszállók előtt lezárják a beutazást Európába és azon túl is.
Az új uniós szankciók emellett most először érintik majd
- az orosz halászatot,
- kiterjesztik az Orosz Föderáció árnyék-olajflottája elleni korlátozásokat,
- és további mintegy 170 magán- és jogi személy vagyonát fagyasztják be.
Az április 12-i magyarországi kormányváltást követően feltűnő az ukrán-magyar közeledés.
A Tisza-kormány feloldotta a magyar vétót Kijev uniós csatlakozása elől, különösen gyors megállapodás született a kárpátaljai kisebbségről (mégha hiányos is), hozzájárult az ukrán fegyverpénzek kifizetéséhez a békekeretből és az orosz szankciók szokatlan, egy éves meghosszabbítását is támogatta.
Közben az ukrán aranykonvoj botrányában egyre inkább úgy tűnik, hogy mindenben az ukránoknak kedvező fordulat következik be, Paks II. atomerőmű építése pedig megkérdőjeleződött az orosz érintettség miatt.
Ezek mind olyan fejlemények, amelyek korábban elképzelhetetlennek tűntek. Az orosz művész kitiltása illeszkedik ebbe a sorozatba.