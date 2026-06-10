Ukrajna és Magyarország tíz vitás pontban már megállapodott, egy kérdésben azonban továbbra sincs egyezség a két ország között. Ukrán értesülések szerint Magyar Péterék ennek ellenére jelezték, hogy támogatják az ukrán uniós csatlakozási tárgyalások következő szakaszának megnyitását, vagyis a fennmaradó konfliktust későbbre halasztanák.

Erről nem beszélt Magyar Péter, most kiderült: óriási engedményt tett Magyarország Ukrajnának a színfalak mögött – nem is kezdődhetne el Zelenszkijék uniós csatlakozása / Fotó: NurPhoto via AFP

Ukrán sajtóértesülések szerint a két fél legutóbbi technikai egyeztetésein a magyar fél által korábban megfogalmazott tizenegy követelésből tízben sikerült közös álláspontra jutni. A nyitva maradt kérdés a nemzeti kisebbségek parlamenti képviselete, vagyis az, hogy az ukrajnai magyarok és más kisebbségi közösségek milyen garanciákat kapjanak a törvényhozásban való részvételre.

Ez a kérdés közvetlenül kapcsolódik az uniós csatlakozási tárgyalások első fejezetcsoportjához, mely a jogállamiság, a demokrácia, az emberi jogok és a kisebbségi jogok témakörét foglalja magában. Ennek ellenére a felek úgy döntöttek, hogy a problémát nem tekintik olyan akadálynak, mely megakaszthatná a tárgyalási folyamatot.

A kompromisszum lényege, hogy Magyarország támogatná az első tárgyalási klaszter megnyitását, miközben a vitás kérdés rendezését későbbre halasztják.

Kijev és Budapest közösen az Európa Tanácshoz és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezethez fordulna annak érdekében, hogy nemzetközi jogi és gyakorlati útmutatást kapjanak a kisebbségi parlamenti képviselet lehetséges modelljeiről.

Ez azért figyelemre méltó fejlemény, mert az elmúlt években a magyar kormány rendre azt hangsúlyozta, hogy az ukrajnai magyar kisebbség jogainak helyreállítása nélkül nem támogatja Ukrajna európai integrációját. A mostani megoldás ugyanakkor arra utal, hogy Budapest kész lehet külön kezelni az uniós tárgyalások megindítását és a még nyitott kisebbségi vitákat.

Nem csak a magyar kisebbség kérdéses

Diplomáciai források szerint Bulgária is felvethet még kifogásokat a bolgár kisebbség jogainak érvényesülésével kapcsolatban. Szófia elsősorban az ukrajnai bolgár közösség oktatási lehetőségeinek bővítését és a bolgár nyelv használatának támogatását szeretné napirenden tartani.