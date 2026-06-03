Erre senki se számított: Vitézy Dávid nem várja meg az új KRESZ-t, külön szabályozás jöhet az elektromos rollerekre – videón a bejelentés
„A rolleres balesetek száma és súlyossága miatt nem várhatunk tovább” – fogalmazott Vitézy Dávid a Facebookon.
A közlekedési és beruházási miniszter posztja szerint
a nagy teljesítményű elektromos rollerek szabályozását külön ütemben rendeznék, még a KRESZ átfogó felülvizsgálata előtt.
Hozzátette, hogy a cél világos: biztonságosabb közlekedés a rolleresek, a gyalogosok és minden közlekedőnek.
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