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KRESZ
roller
Vitézy Dávid

Erre senki se számított: Vitézy Dávid nem várja meg az új KRESZ-t, külön szabályozás jöhet az elektromos rollerekre – videón a bejelentés

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2026.06.03, 07:59
Frissítve: 2026.06.03, 08:13

„A rolleres balesetek száma és súlyossága miatt nem várhatunk tovább” – fogalmazott Vitézy Dávid a Facebookon.

Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

 A közlekedési és beruházási miniszter posztja szerint 

a nagy teljesítményű elektromos rollerek szabályozását külön ütemben rendeznék, még a KRESZ átfogó felülvizsgálata előtt. 

Hozzátette, hogy a cél világos: biztonságosabb közlekedés a rolleresek, a gyalogosok és minden közlekedőnek.
 

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