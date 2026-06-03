Erre senki se számított: Vitézy Dávid nem várja meg az új KRESZ-t, külön szabályozás jöhet az elektromos rollerekre – videón a bejelentés

„A rolleres balesetek száma és súlyossága miatt nem várhatunk tovább” – fogalmazott Vitézy Dávid a Facebookon.

Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

A közlekedési és beruházási miniszter posztja szerint

a nagy teljesítményű elektromos rollerek szabályozását külön ütemben rendeznék, még a KRESZ átfogó felülvizsgálata előtt.

Hozzátette, hogy a cél világos: biztonságosabb közlekedés a rolleresek, a gyalogosok és minden közlekedőnek.

