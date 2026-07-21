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Mol

Ezerrel nyomta az OTP, de irgalmatlanul ment a Mol is

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Történelmi rekorddal búcsúzott a keddi kereskedéstől a BUX. Száguldott az OTP, de nagyon rángatta az istrángokat a Mol is.
Murányi Ernő
2026.07.21, 17:22
Frissítve: 2026.07.21, 17:52

Emelkedéssel indult kedden a kereskedés a Wall Streeten, miután befutott a 3M, a General Motors, a Halliburton és a Charles Schwab második negyedéves gyorsjelentése, mindet a tőzsdenyitás előtt tették közzé. Idehaza ez a kedd az OTP nagy napja volt.

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Ezerrel nyomta az OTP, de irgalmatlanul ment a Mol is / Fotó: Shutterstock AI

Annak ellenére, hogy a közelmúltbeli médiaértesülések szerint a közvetítők fokozott diplomáciai erőfeszítésekkel próbálják az újabb béketárgyalásokat összehozni, Washington és Teherán keményebbnél keményebb légicsapásokkal sújtja egymást. Holott Irán állítólag egy 10 napos tűzszünetet is javasolt a Hormuzi-szoros hajózhatóságának megtárgyalására. Mindez azonban most mind nem számított.

Európában is jellemzően erősödtek a főbb részvényindexek. A piac a meglepően erős gazdasági várakozásoknak köszönhetően kapott lendületet. Az Európai Gazdaságkutató Központ (ZEW) által összeállított hangulatindex júliusban jelentősebben javult, mint ahogy azt a makróelemzők előrejelezték. 

A Perzsa-öbölben a közelmúltban bekövetkezett eszkaláció és az olajárak emelkedése ellenére a megkérdezett piaci szereplők lényegesen optimistábbak lettek

 – írta Thomas Gitzel, a VP Bank vezető közgazdásza a ZEW adataira hivatkozva. Hozzátéve, hogy

valóban, a német gazdaság például a közelmúltban bizonyos ellenálló képességet kezd mutatni.

 A BUX toronymagasan felülteljesített, s végül 1,6 százalékkal, a 143 889 pontos új zárócsúcsig lőtt ki.

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 32,3 milliárd forintot.

A blue chipek közül a befektetők valósággal egymás kezéből kapkodták az új akvizícióját előző este bejelentő OTP részvényeit, a bankpapír árfolyama 3 százalékkal, 46 100 forintig száguldott.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 46 100 HUF 0 / +3,02 %
Forgalom: 23 381 247 800 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Vele tartott a hazai olajpapír is. A Mol kurzusa 2,5 százalékkal, 4328 forintra katapultált, miközben a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 2,8 százalékkal, 91,7 dollárra szökött fel a világpiacon.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 4 328 HUF 0 / +2,46 %
Forgalom: 5 815 432 100 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter viszont nem bírta a nyomást, a gyógyszerrészvény kurzusa 1,3 százalékkal, 11 780 forintra esett.

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 11 780 HUF 0 / -1,26 %
Forgalom: 1 495 271 330 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom papírjai 2664 forinton búcsúztak a kereskedéstől, azaz 1,1 százalékkal emelkedett a záróáruk.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 664 HUF 0 / +1,06 %
Forgalom: 1 047 109 464 HUF
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A kisebb kapitalizációjú cégek részvényei közül a Delta Group tűnt ki, hiszen miután a társaság még hétfőn bejelentette, hogy a 100 százalékos tulajdonában álló leányvállalata, a Delta Technologies Zrt. konzorciumvezetőként megnyert egy a Pécsi Tudományegyetem által indított 350 millió forintos közbeszerzési eljárást, a részvényei a keddi tőzsdezárásra 14,4 százalékkal, 55,9 forintig vágtáztak.   

 DELTA részvény
DELTA részvény17:20:00
Árfolyam: 55,9 HUF 0 / +14,43 %
Forgalom: 62 581 041 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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A forint árfolyama az MNB 25 bázispontos kamatvágása dacára nagyjából ott járt tőzsdezáráskor, mint hétfőn éjszaka, pedig a Varga Mihály jegybankelnök által vezetett monetáris tanács további kamatcsökkentésekre is lehetőséget lát. Az eurót késő délután 361,52 forinton jegyezték a bankközi devizapiacon. 

 

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