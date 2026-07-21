Ezerrel nyomta az OTP, de irgalmatlanul ment a Mol is
Emelkedéssel indult kedden a kereskedés a Wall Streeten, miután befutott a 3M, a General Motors, a Halliburton és a Charles Schwab második negyedéves gyorsjelentése, mindet a tőzsdenyitás előtt tették közzé. Idehaza ez a kedd az OTP nagy napja volt.
Annak ellenére, hogy a közelmúltbeli médiaértesülések szerint a közvetítők fokozott diplomáciai erőfeszítésekkel próbálják az újabb béketárgyalásokat összehozni, Washington és Teherán keményebbnél keményebb légicsapásokkal sújtja egymást. Holott Irán állítólag egy 10 napos tűzszünetet is javasolt a Hormuzi-szoros hajózhatóságának megtárgyalására. Mindez azonban most mind nem számított.
Európában is jellemzően erősödtek a főbb részvényindexek. A piac a meglepően erős gazdasági várakozásoknak köszönhetően kapott lendületet. Az Európai Gazdaságkutató Központ (ZEW) által összeállított hangulatindex júliusban jelentősebben javult, mint ahogy azt a makróelemzők előrejelezték.
A Perzsa-öbölben a közelmúltban bekövetkezett eszkaláció és az olajárak emelkedése ellenére a megkérdezett piaci szereplők lényegesen optimistábbak lettek
– írta Thomas Gitzel, a VP Bank vezető közgazdásza a ZEW adataira hivatkozva. Hozzátéve, hogy
valóban, a német gazdaság például a közelmúltban bizonyos ellenálló képességet kezd mutatni.
A BUX toronymagasan felülteljesített, s végül 1,6 százalékkal, a 143 889 pontos új zárócsúcsig lőtt ki.
Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 32,3 milliárd forintot.
A blue chipek közül a befektetők valósággal egymás kezéből kapkodták az új akvizícióját előző este bejelentő OTP részvényeit, a bankpapír árfolyama 3 százalékkal, 46 100 forintig száguldott.
Vele tartott a hazai olajpapír is. A Mol kurzusa 2,5 százalékkal, 4328 forintra katapultált, miközben a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 2,8 százalékkal, 91,7 dollárra szökött fel a világpiacon.
A Richter viszont nem bírta a nyomást, a gyógyszerrészvény kurzusa 1,3 százalékkal, 11 780 forintra esett.
A Magyar Telekom papírjai 2664 forinton búcsúztak a kereskedéstől, azaz 1,1 százalékkal emelkedett a záróáruk.
A kisebb kapitalizációjú cégek részvényei közül a Delta Group tűnt ki, hiszen miután a társaság még hétfőn bejelentette, hogy a 100 százalékos tulajdonában álló leányvállalata, a Delta Technologies Zrt. konzorciumvezetőként megnyert egy a Pécsi Tudományegyetem által indított 350 millió forintos közbeszerzési eljárást, a részvényei a keddi tőzsdezárásra 14,4 százalékkal, 55,9 forintig vágtáztak.
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A forint árfolyama az MNB 25 bázispontos kamatvágása dacára nagyjából ott járt tőzsdezáráskor, mint hétfőn éjszaka, pedig a Varga Mihály jegybankelnök által vezetett monetáris tanács további kamatcsökkentésekre is lehetőséget lát. Az eurót késő délután 361,52 forinton jegyezték a bankközi devizapiacon.