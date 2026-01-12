Lázár János óriási bejelentése: közel 100 motorvonatot vásárolt a kormány Svájcból
Az utasok kevesebbet fizetnek, a MÁV-osok többet keresnek - így foglalta össze Lázár János építési és közlekedési miniszter az elmúlt a szaktárca élén tett négy évet a közlekedésinfón, amiről azt mondta, hogy lehet, hogy ez az utolsó.
Közlekedésinfó: nehezen viseli a hideget a MÁV
A hóhelyzetre rátérve elmondta, hogy a következő néhány órában két hideg este előtt állunk. A közútnál 12 ezren teljesítettek többlet szolgáltatot az elmúlt napokban. Eddig 50 ezer tonna útszóró sót használtak fel, de folyik a sókészlet feltöltése.
A kövektező 36 órában ugyanis jelentős anyag felhasználására lesz szükség, csütörtökön és pénteken jöhet az enyhülés, előtte még ónos eső is eshet.
Összesen 800 db munkagép vett részt eddig a védekezésben, jelenleg is 300 gép van kint az utakon.
A közlekedési hálózat két dolgot visel nehezen, ezt megtanulhattuk az elmúlt 3 évben, a meleget és a hideget
- mondta Lázár hozzátéve, hogy mindössze 61-63 százalékos menetrendszerűséget biztosított a MÁV január első hetében, annak ellenére, hogy tavaly 80 százalék fölött volt.
Több mint egy milliárd utasa volt a MÁV-nak tavaly
Ugyanakkor hangsúlyozta, a legfontosabb az utas, ez paradigmaválttás volt részéről, ezért kapta a legtöbb kritikát.
"Szeretném jelenteni Magyarországnak, hogy 2025-ben a MÁV és Volán járatain rekordszámú, több mint 1,1 milliárd utazást bonyolítottak le".
Összessen 25 millió bérletet adtak el, amire a rendszerváltás óta nem volt példa. " Az utasok is élvezik, hogy Európa harmadik legolcsóbb szolgáltatását vehetik igénybe", tette hozzá. Felhívta rá a figyelmet, hogy hatályba lépett az új közlekedési alkotmány, 960 olyan településen van, ahol többlet szolgáltatást nyújtanak, miután garantálják, hogy a buszok naponta háromszor járnak.
Jelezte, hogy elolvashatják az új KRESZ-t a közlekedők, január 20-ától nyilvános lesz a teljes szöveg, amit jelenleg az ELTE véleményez. Legharamarabb szeptemberben tervezik bevezetni.
Úgy látja, gondolatvilágában teljes más közlekedési szabályrendszert tartalmaz, eddig 1500 véleményt kaptak. " A szakma írta az új Kresz-t", mondta, annyit elárult, hogy a sebességhatárokhoz nem nagyon nyúlnak, az alkoholtilalom érvényben marad. A legfontosabb szempontnak nevezte a gyengék védelmét.
Kamionmentes települések, Debrecenben is tarifaközösség van
Harmadrészt jelezte azt is, hogy kamionmentessé teszik a magyar településeket, az a céljuk, ha már megépült több száz km gyorsforgalmi, akkor az áruszállítást ott bonyolítsák le.
Lázár János arról is beszélt, hogy két fontos megállapodást kötöttek, az egyiket Budapesttel, a másikat Debrecennel, ennek köszönhetően 810 ezer fő olcsóbban utazhat. "Azonban a másik megállapodás is ilyen fontos", az összes helyközi menetjegyet elfogadják Debrecenben, január elsejétől egy diák, aki megyebérletet vásárol 980 forintért veheti igénybe.
A miniszter kitért a tavalyi 10 pontos vállalására is. Elmondta, hogy 60 milliárd forintos árbevétele volt a MÁV-nak tavaly az év első felében, ebből 734 millió forintot fizettek ki késés biztosításra.
Tavaly 81-83 százalékos pontossággal közlekedtek a MÁV járatai, ami Lázár szerint a késési biztosításnak is köszönhető.
Ezen felül 36 vasútállomás megújítása kezdődött el, de azt is vállalták, hogy a MÁV összes mosdóját felújítják, ennek 80 százalékával végeztek.
Újratárgyalhatják a bérmegállapodást
A miniszter köszönetet mondott a MÁV dolgozóinak, akik korábban rossz anyagi körülmények között végezték a munkájukat. Jelenleg 5500 ember dolgozik a Közútnál, a MÁV-nál és a Volánnal pedig 49 ezren. Amikor átvette a tárca irányítását, a keresetük nem érte el a nemzetgazdasági átlagkeresetet, ma az átlagkeresetük 710 ezer forint, ezzel hosszú évek után elérték, hogy a nemzetgazdasági átlagkereset fölött van a MÁV-ban
Jelezte azt is, hogy felülvizsgálják a MÁV-val kötött bérmegállapodást, ennek oka az idei 11 százalékos minimálbér-emelés, ami jóval magasabb, mint az idei évre rögzített 4,7 százalékos emelés.
Nem zárkózom el attól, hogy nagyon jelentős béremelést kapjanak a dolgozók
- mondta a miniszter, aki szerint az sem kizárt, hogy két számjegyű lesz a MÁV és a Volán csoportban a béremelés mértéke. Azt szeretné, hogy a bérelőnyük megmaradna, a menedzsmentet is abba a irányba tereli, hogy nagyobb vállalást tegyen.
Magyarország autópályák terén beérte Ausztriát, februárban átadják a BUBE-t
Szerinte 2026-ra elérte Magyarország, hogy gyorsforgalmi hálózat terén beértük Ausztriát. 2000 km gyorsforgalmi út rendelkezésre áll, "ez óriási teljesítmény és áldozatvállalás a választópolgárok részéről". Ugyanakkor jelezte, hogy megkezdik Esztergom összekötését az M1-essel, szintén előrehaladott állapotban van az M9-es projekt.
60 milliárd forint értékben zajlik autópály tervezés, szerinte soha ennyi nem zajlott Magyarországon. Ez azért fontos, mert 6-7 év, mire egy gyorsforgalmi megépül a tervezéssel együtt.
1000 km vasutat újítunk fel, a szerződést aláírtuk
- mondta az EIB hitelről, hozzátéve, hogy 8 nagy projektet jelent, ebből újul meg, többek között:
- a Gubacsi-híd,
- a Szeged-Kiskunfélegyháza közötti vasútvonal,
- a lajosmizsei vasútvonal.
Azért fontos a miniszter szerint a vasútvonalak felújítása, mert egy millió autót fognak Magyarországon gyártani, ehhez vasúti kapacitásokra van szükség Szeged, Debrecen, Kecskemét térségében.
Ezzel párhuzamosan jelezte, hogy 3-szor 2-sávon megépül a ferihegyi gyorsforgalmi út 12 km-en, ez 170-180 milliárd forintos beruházás lesz.
A Budapest-Belgrád vasútvonal átadása megkezdődik - jelentette be Lázár János, hozzátéve, hogy a pálya elkészült, a tesztüzem tart, februrár 27-től kezdődik a teherszállítás, ugyanakor a személyforgalmat csak márciusban indítják el. A vasúti pálya kihasználtsága 100 százalékos lesz, már előre megkötötték a szerződéseket. A miniszter szerint Budapest és Kelebia között folyamatos vasúti összeköttetést biztosítanak, Kelebiára és Soltvadkertre két óránként lehet majd eljutni, ezek egy része mindenhol meg fog állni.
Beszélt a Bube átvilágításáról, ez várhatóan február végén kész lesz, nem elégszik meg a mérnökök garanciával, többlet garanciát kért az újvidéki tragédia miatt.
Lázár szerint a kínai technológia sokkal előrébb jár, mint a Siemens, a kínaiak mindenben megfelelnek az uniós szabályoknak.
Folyamatban van az M1-es bővítése is, ami 800 milliárdos beruházás, ez Európa legnagyobb ilyen beruházása. Elismerte, hogy rengeteg kihívást jelent a fejlesztés, emiatt fokozott figyelmet érdemel a következő időszakban is. "Aki ebből kilép, az árt az országnak" - mondta arra, hogy mi van, akkor ha kormányváltás esetén egy új kormány felmondaná a felújítást. Nagy vita volt korábban a beruházásról, de ez óriási üzlet az államnak, az útdíj kasszája jövőre már 1000 milliárd forint lesz, ami azt mutatja Lázár szerint, hogy ezek a beruházások megtérülnek. Ezrt érdemes autópályákat építenie az államnak, ehhez azonban külső tőkére van szükség.
Magyarország abszolút érdeke, hogy autólyákat építsen, ez egy nagyon jó befektetés
- mondta.
Mellékvágányon a pályaudvarok magánosítása
"Állampárti megközelítés uralkodott el, ami szerintem hiba" - mondta a nagy pályaudvarok magánosításáról, amelyek most mellékvágányra kerültek Lázár szerint. Pedig úgy véli, hogy érdemes lenne a magántőként bevonni, hatalmas üzlet lenne a Déli Pályaudvar átalakítása.
Az Állami Számvevőszék a lábát lejárta, hogy megmattolja
- fogalmazott a miniszter.
Svájcból vásárol motorvonatokat a kormány
Összesen 60 újszerű mozdonyt béreltek ki eddig, ami segített a MÁV menetrendszerűségének javulását, ezen felül 100 vasúti kocsit felújítottak. 54 db HÉV-jármű beszerzésére pedig kiírták a tendert, a szentendrei vonalat teljesen felújítják. Azzal számolunk, hogy 10 éven belül 200 ezer férőhelyre lesz szükség - mondta a miniszter, aki bejelentette:
december 31-én 90 motorvonatot vásároltak Svájcból, a szállítását jövő év elején megkezdi a Stadler, aki 15 éves üzemeltetést vállal.
Elsősorban a vidéki térségekbe, Debrecen és Nyíregyháza mellé szánják őket, ezen felül azt tervezik, hogy 100 új motorvonatot vásárolnak Kínából. Ezek 10-15 évesek, mintegy 20 évig használhatják őket majd a magyar utasok.
Nem lesz az inflációra hatással a fuvardíjak emelése
Az érdekképviseletek 70 százalékával megállapodtunk
- mondta Lázár János a fuvarozókkal kapcsolatos vitára, aki szerint az inflációra nem fog érdemben hatást gyakorolni a fuvardíjak emelése. Ugyanakkor jelezte, hogy a kormány a tranzít nem jöhet le az autópályákról, az átmenőforgalom nem hagyhatja el az autópályákat, ez szerinte a magyar állampolgárok érdeke. A második kérdés, hogy az alsóbb rendű utakról hogyan lehet letéríteni a kamionokat.
Úgy látja, sokkal nagyobb probléma, hogy a hatóságok túl nagy szigorral lépnek fel a magyarokkal szemben, és túl kevés szigorral a külföldiekkel szemben.
Szerinte nem az útdíj a legnagyobb probléma, a kisfuvarozókat más dolgok aggasztják, a NAV és a rendőrség kérdése is előkerült, amikor fogadták Orosz Tibort.
Idén 200 milliárdból valósulhatnak meg útfelújítások
Idén 200 milliárd forintból valósulhatnak közútfelújítások - mondta a Világgazdaság kérdésére Lázár János. Tavaly májusban jelent meg a Magyar Közút 600 milliárdos keretszerződése, ezek leghamarabb márciusban indulhatnak el. Úgy látja, hogy a 10 éves beruházási keretprogramban időarányosan jól állnak. Ami a 2026-os útfelújításokat illeti:
- 222 db projekt van a Magyar Közút kezelésében 100 milliárdból,
- 70 db a MÁV kezelésében 65 milliárdból,
- ezekhez jönnek hozzá márciusban a keretszerződésből megvalósuló projektek.
Egy másik kérdésre elmondta, hogy a munkája gyümölcsét 2027-2028-ban, valószínűleg már nem közlekedési miniszterként élvezheti.
Oda kell menni, nem az emberekről, az emberekkel kell beszélni
- mondta Lázár János arra a kérdésre, hogy kire gondolt, amikor azt mondta a Fidesz kongresszusán, hogy szedjék össze magukat. Szerinte nem a politikustársairól szól ez a választás, hanem azokról akik felveszik a munkáshitelt az Otthon Start-ot. Ugyanakkor azt is mondta, hogy szerinte sokan félnek a Fideszben.
"A felmérések elvesztették az értelmüket, senki nem tud semmit, mi lesz a választás napján" - jegyezte meg, szerinte az emberek nem hülyék, nem mondják el a véleményüket, ez lehet jó és lehet rossz a Fidesznek. Példaként emelte ki, hogy Donald Trump egy kutatásban sem vezetett a választások előtt, mégis elnök lett.
Hiba volt
- ismerte el Lázár, korábban szlováknak nevezte a Tisza egyik képviselőjét. Annak nem tulajdonított nagyobb jelentőséget, hogy mikor szerezte meg az állampolgárságát, azonban arra hivatkozott, hogy a helyi közösség őt szlovák származúnak tartotta.
Orbán Balázsról, aki a Fidesz új kampányfőnöke azt mondta, hogy nagyon intelligens, jól látja a kampányt és a politika nehézségeit. Igyekszik betartani mindig amit mond.
Lázár János 10 vállalást tett tavaly januárban a MÁV megújítására
Lázár János építési és közlekedési miniszter szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt tett 10 vállalást a MÁV megújítására. Többek között
- bevezették a késési biztosítást,
- elindították a MÁV mosdófelújítási programját,
- bejelentették használt mozdonyok és motorvonatok beszerzését.
Lázár továbbá azt ígérte, hogy több fontos vasútvonal felújítása is megkezdődik, amihez a Nemzetközi Beruházási Bank ad 1 milliárd eurót, amit a kormány ugyanenyivel kiegészít. Bár úgy tűnt, hogy a hitelből nem lesz semmi, mivel a miniszter állítása szerint a Tisza Párt próbálta akadályozni a hitel jóváhagyását, végül november 26-án azt közölte a tárcavezető, hogy sikeresen lezárultak a tárgyalások.
Megvan a forrás: kezdődhet 1000 kilométer vasúti pálya felújítása, döntött az Európai Beruházási Bank
– jelentette be teljesen váratlanul Lázár János. „Hiába próbáltak kavarni a saját hazájuk ellen a Tisza brüsszeli emberei, hiába helyezte politikai nyomás alá a bank vezetését az Európai Bizottság, végül győzött a józan ész és a közös gazdasági érdek” – kommentálta a fejleményt. A hiteldöntés azért is örömteli, mert ezzel talán még az idén megkezdődhet több fontos vasútvonal fejlesztése, például a
miskolci vagy a szegedi fővonal egy-egy szakaszának felújítása.
Erre egyértelmű szükség van. Magyarországon körülbelül 6500 kilométer vasútvonal van használatban, amelyből 1200 kilométernyit felújítottak ugyan az elmúlt 15 évben, azonban 50 százalékuk még mindig sebességkorlátozott a pályák állapota miatt. A minisztérium számításai szerint csak a szinten tartáshoz évente 90 kilométernyit kellene átépíteni, tehát nem elegendők az EU-s források.
Ugyancsak Lázár vállalása volt a használt motorvonatok beszerzése, amelyeket Kínából és Svájcból tervez vásárolni a kormány. A Stadler GTW motorvonatokról, amelyek kiváló választást jelentenének a MÁV-nak, korábban itt írtunk.