Az utasok kevesebbet fizetnek, a MÁV-osok többet keresnek - így foglalta össze Lázár János építési és közlekedési miniszter az elmúlt a szaktárca élén tett négy évet a közlekedésinfón, amiről azt mondta, hogy lehet, hogy ez az utolsó.

Lázár János óriási bejelentése: közel 100 motorvonatot vásárolt a kormány Svájcból /Fotó: Lázár János / Facebook

Közlekedésinfó: nehezen viseli a hideget a MÁV

A hóhelyzetre rátérve elmondta, hogy a következő néhány órában két hideg este előtt állunk. A közútnál 12 ezren teljesítettek többlet szolgáltatot az elmúlt napokban. Eddig 50 ezer tonna útszóró sót használtak fel, de folyik a sókészlet feltöltése.

A kövektező 36 órában ugyanis jelentős anyag felhasználására lesz szükség, csütörtökön és pénteken jöhet az enyhülés, előtte még ónos eső is eshet.

Összesen 800 db munkagép vett részt eddig a védekezésben, jelenleg is 300 gép van kint az utakon.

A közlekedési hálózat két dolgot visel nehezen, ezt megtanulhattuk az elmúlt 3 évben, a meleget és a hideget

- mondta Lázár hozzátéve, hogy mindössze 61-63 százalékos menetrendszerűséget biztosított a MÁV január első hetében, annak ellenére, hogy tavaly 80 százalék fölött volt.

Több mint egy milliárd utasa volt a MÁV-nak tavaly

Ugyanakkor hangsúlyozta, a legfontosabb az utas, ez paradigmaválttás volt részéről, ezért kapta a legtöbb kritikát.

"Szeretném jelenteni Magyarországnak, hogy 2025-ben a MÁV és Volán járatain rekordszámú, több mint 1,1 milliárd utazást bonyolítottak le".

Összessen 25 millió bérletet adtak el, amire a rendszerváltás óta nem volt példa. " Az utasok is élvezik, hogy Európa harmadik legolcsóbb szolgáltatását vehetik igénybe", tette hozzá. Felhívta rá a figyelmet, hogy hatályba lépett az új közlekedési alkotmány, 960 olyan településen van, ahol többlet szolgáltatást nyújtanak, miután garantálják, hogy a buszok naponta háromszor járnak.

Jelezte, hogy elolvashatják az új KRESZ-t a közlekedők, január 20-ától nyilvános lesz a teljes szöveg, amit jelenleg az ELTE véleményez. Legharamarabb szeptemberben tervezik bevezetni.

Úgy látja, gondolatvilágában teljes más közlekedési szabályrendszert tartalmaz, eddig 1500 véleményt kaptak. " A szakma írta az új Kresz-t", mondta, annyit elárult, hogy a sebességhatárokhoz nem nagyon nyúlnak, az alkoholtilalom érvényben marad. A legfontosabb szempontnak nevezte a gyengék védelmét.