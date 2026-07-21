Senki se veszi komolyan Magyar Péter államcsőd kijelentését – ez jó, de még lehet belőle komoly baj
A hitelesség vált a keddi nap hazai kulcsszavává. A Varga Mihály jegybankja végrehajtotta újabb kamatcsökkentést hitelesnek vették és jutalmazták a pénzügyi piacok, miközben fütyültek Magyar Péter kormányfő parlamenti kijelentésére arról, hogy Magyarország az álamcsőd közelében volt májusban. Erre elvileg reagálnia kellett volna a piacoknak, különösen egy kamatcsökkentés küszöbén, hiszen új információ, miközben a költségvetés helyzetének javulására utaló friss hír nem érkezett.
Mindjárt szükséges egy pontosítás: a piacok már azért sem reagálhattak, mert a média nem számolt be a miniszterelnöki kijelentésről – a Világgazdaságon kívül. Lapunk ugyan a pénzügyi hírek kedvelt szállítója, de csak szelete a magyar sajtónak, a külföldi befektetőkhöz pedig inkább a világhírügynökségek hírei jutnak el.
A befolyásos Bloomberg hírei közt hangsúlyosan szerepeltek a Magyar Nemzeti Bank döntései és megírták, hogy az ügyészség lefoglalta az ellenzéki Fidesz szervereit, négy órával Magyar Péter kijelentései után azonban még nem szerepelt, hogy az ország államcsőd közelében volt.
Államcsőd és forinterősödés: ellentmond a piaci logikának
Előfordul, hogy parlamenti ülések fontos részletei elsikkadnak, az államcsőd felemlítésének híre azonban előbb-utóbb át fog gyűrűzni a médiába és a piacokra, tekintve hogy igen nagy súlyú kijelentésről van szó, ami teljesen új, miközben nincs ellensúlyozó pozitív információ. Súlyos költségvetési helyzetről Magyar Péter és Pártja sűrűn beszélt, az államcsőd azonban teljesen más szint.
Önmagában már az is érdekes azonban, hogyan kerüli el egy ilyen hosszú távra explozív állítás szinte a teljes hazai sajtó figyelmét. A legvalószínűbb magyarázat: biztos, hogy sokan hallották, csak nem vették komolyan: a miniszterelnök annyit csepüli folyamatosan ellenzékét, hogy a megszokott és megunt politikai retorika részének tekintették a kijelentést.
Az,
- hogy egy miniszterelnök hajszál híján államcsődről beszél egy jegybanki kamatcsökkentés küszöbén,
- és közben a forint a rekord szintek irányában erősödik és az állampapírok hozama csökken,
teljes mértékben ellentmond a pénzügyi piacok logikájának.
Ha egy jegybank újabb kamatcsökkentésére érkezik ilyen reakció, az normális: azt jelzi, hogy a piaci résztvevők hitelesnek tartják a Varga Mihály vezette jegybankot, és nem tartanak attól, hogy elsietett lépéseivel inflációs veszélyt vállal.
Ha azonban az épp elkerül államcsőd híre eljut a piacokra, és nincs rá negatív reakció, az arra utal, hogy a befektetők nem tartják hitelesnek az állítást. Beszámolónkban részleteztük, hogy valóban nem hiteles az állítás egy olyan uniós országban, amely hatalmas kereslet mellett tudott eladni állampapírokat és a devizája erősödött és a hitelminősítők befektetésre ajánlják.
Ha azonban örülnénk, hogy Magyar Péter kijelentése várhatóan akkor se dönti be az árfolyamokat, ha eljut a piacokig, ez korai. Az ügynek ugyanis hosszú távra van jelentőssége, és súlyos veszélye.
Késve érkezhet a büntetés, Kármán Andrásnak nem hagy hibázási lehetőséget a kormányfő
Ha egy kormány retorikáját a politikai logika diktálja, azt meg szokták érteni a piacokon, a hitelesség azonban könnyen fakuló holmi a befektetők és a hitelminősítők szemében: ha úgy érzik, felültették őket, azt gyorsan tudják büntetni.
Adott esetben ha azt találják, az euró gyors bevezetésére tett ígéret ugyanúgy politikai retorika volt, mint az államcsőd felemlegetése, villámgyorsan hátraarcot parancsolhatnak a forintnak, a magyar állampapíroknak és részvényeknek. Ehhez akár csak annyi kell, hogy a költségvetés ne úgy teljesítsen, ahogy remélték. Kármán András tehát imádkozhat, hogy a főnöke ne rombolja tovább az ő szavai hietelsségét.
Döbbenetes kijelentést tett Magyar Péter: szerinte államcsőd szélén volt Magyarország májusban – Kósa Lajos ezzel a mondatával egyszer már bedöntötte a forintot
A miniszterelnök döbbenetes kijelentést tett a parlament mai vitájában. Magyar Péter szerint májusban államcsőd szélén volt Magyarország, csak a befektetők optmizmusán múlott, hogy sikerült elkerülni. Emlékezetes, ezzel a mondatával Kósa Lajos 2010-ben kisebb pánikot okozott a befektetők körében.