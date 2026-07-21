Senki se veszi komolyan Magyar Péter államcsőd kijelentését – ez jó, de még lehet belőle komoly baj

A hitelesség vált a keddi nap hazai kulcsszavává. A Varga Mihály jegybankja végrehajtotta újabb kamatcsökkentést hitelesnek vették és jutalmazták a pénzügyi piacok, miközben fütyültek Magyar Péter kormányfő parlamenti kijelentésére arról, hogy Magyarország az álamcsőd közelében volt májusban. Erre elvileg reagálnia kellett volna a piacoknak, különösen egy kamatcsökkentés küszöbén, hiszen új információ, miközben a költségvetés helyzetének javulására utaló friss hír nem érkezett.

Államcsőd szélére került Magyarország – állítja a kormányfő, erre azonban a füle botját se mozdítja senki Fotó: NurPhoto via AFP

Mindjárt szükséges egy pontosítás: a piacok már azért sem reagálhattak, mert a média nem számolt be a miniszterelnöki kijelentésről – a Világgazdaságon kívül. Lapunk ugyan a pénzügyi hírek kedvelt szállítója, de csak szelete a magyar sajtónak, a külföldi befektetőkhöz pedig inkább a világhírügynökségek hírei jutnak el.

A befolyásos Bloomberg hírei közt hangsúlyosan szerepeltek a Magyar Nemzeti Bank döntései és megírták, hogy az ügyészség lefoglalta az ellenzéki Fidesz szervereit, négy órával Magyar Péter kijelentései után azonban még nem szerepelt, hogy az ország államcsőd közelében volt.

Államcsőd és forinterősödés: ellentmond a piaci logikának

Előfordul, hogy parlamenti ülések fontos részletei elsikkadnak, az államcsőd felemlítésének híre azonban előbb-utóbb át fog gyűrűzni a médiába és a piacokra, tekintve hogy igen nagy súlyú kijelentésről van szó, ami teljesen új, miközben nincs ellensúlyozó pozitív információ. Súlyos költségvetési helyzetről Magyar Péter és Pártja sűrűn beszélt, az államcsőd azonban teljesen más szint.

Önmagában már az is érdekes azonban, hogyan kerüli el egy ilyen hosszú távra explozív állítás szinte a teljes hazai sajtó figyelmét. A legvalószínűbb magyarázat: biztos, hogy sokan hallották, csak nem vették komolyan: a miniszterelnök annyit csepüli folyamatosan ellenzékét, hogy a megszokott és megunt politikai retorika részének tekintették a kijelentést.

Az,

hogy egy miniszterelnök hajszál híján államcsődről beszél egy jegybanki kamatcsökkentés küszöbén,

és közben a forint a rekord szintek irányában erősödik és az állampapírok hozama csökken,

teljes mértékben ellentmond a pénzügyi piacok logikájának.