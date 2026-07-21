Titkos német-orosz találkozón tárgyaltak Ukrajnáról, Merz tagad, csak piknik volt?

Ilham Alijev azeri elnök kedden közölte, hogy korábbi magas rangú német és orosz tisztségviselők ebben a hónapban Bakuban tárgyaltak arról, miként lehetne véget vetni Oroszország Ukrajna elleni háborújának – jelenti a Bloomberg.

Merz végighallgathatta, ahogy tárgyalópartnere megerősíti a német-orosz tárgyalás tényét Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ezt az azeri politikus úgy mondta, hogy Friedrich Merz kancellár mellette állt közös sajtótájékoztatójukon.

A területünket a tudtunk nélkül használták fel egy ilyen találkozóra

– mondta a hírügynökségi jelentés szerint. Annyit tett hozzá: „A részleteket nem tudom kommentálni, mivel nem voltunk jelen a találkozón. A repülési adatok alapján azonban kijelenthetem, hogy Bakuban valóban sor került egy titkos egyeztetésre.”

Hogyan lehet repülési adatok alapján megállapítani egy találkozó tényét, ezt talán soha nem fogjuk megtudni, mindenesetre Alijev biztosan nem a levegőbe beszélt: olyan sajtóértesüléseket erősített meg, amelyek részlekről is beszámoltak, beleértve a résztvevők nevét.

Német-orosz tárgyalás: ők voltak a résztvevők

A sajtóértesülések szerint a következők voltak a német-orosz egyeztetés résztvevői:

A német fél:

Ronald Pofalla – Angela Merkel egykori kancelláriaminisztere és a CDU korábbi vezető politikusa.

Matthias Platzeck – az SPD korábbi elnöke és Brandenburg volt miniszterelnöke.

Ralf Stegner – az SPD magas rangú Bundestag-képviselője (de nem egyértelmű, konkrétan Bakuban is ott volt-e).

Stephan Holthoff-Pförtner – CDU-s politikus, Észak-Rajna–Vesztfália korábbi minisztere; őt szintén a kapcsolattartások szélesebb sorozatával hozzák összefüggésbe.

Az orosz fél:

Valerij Fagyejev – Putyin civil társadalmi és emberi jogi elnöki tanácsának elnöke.

Viktor Zubkov – korábbi orosz miniszterelnök és miniszterelnök-helyettes, jelenleg a Gazprom igazgatótanácsának elnöke.

Alekszej Gromiko, az orosz tudományos akadémia Európai Intézetének vezetője.

„Amennyiben ennek a találkozónak az volt a célja, hogy hozzájáruljon az Oroszország és Ukrajna közötti háború befejezéséhez, azt csak üdvözölni tudjuk” – mondta Alijev. Hozzátette, hogy a találkozóra július 12. és 14. között került sor.