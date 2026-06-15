Az Európai Unió azonnali lépéseket vár az Egyesült Államok és Irán között létrejött tűzszüneti megállapodás végrehajtásában. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hétfőn kijelentette, hogy a megállapodásnak lehetővé kell tennie a Hormuzi-szoros azonnali újranyitását, ami nemcsak a Közel-Kelet stabilitása, hanem a világgazdaság szempontjából is kulcsfontosságú fejlemény lenne. A bejelentés azért különös jelentőségű, mert a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonalának működése hónapok óta bizonytalanságot okoz az olajpiacokon.

Megszólalt Ursula von der Leyen az amerikai–iráni alku után: most dőlhet el Európa energiasorsának egyik kulcskérdése / Fotó: Európai Bizottság / Facebook

Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy a most bejelentett egyezség elsődleges feladata a szabad hajózás helyreállítása. Ursula von der Leyen szerint a Hormuzi-szoros zavartalan működése alapvető feltétele a regionális stabilitásnak és a globális gazdaság működésének. Hozzátette, hogy a megállapodás egy szélesebb körű közel-keleti békefolyamat előtt is megnyithatja az utat – írja a Reuters.

Hasonlóan nyilatkozott Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke is, aki a francia közrádiónak adott interjújában jó hírnek nevezte a fegyvernyugvásról szóló megállapodást. A piacok első reakciója szintén pozitív volt:

az olajárak csökkenésnek indultak, miután amerikai és iráni tisztségviselők közölték, hogy sikerült egyezségre jutni a háború lezárásáról és a szoros újranyitásáról.

A megállapodás ugyanakkor egyelőre csak ideiglenes jellegű. Az Egyesült Államoknak és Iránnak több mint két hónapnyi feszült tárgyalásra volt szüksége ahhoz, hogy eljussanak a mostani kompromisszumig, amely mindössze hatvan napot biztosít a legnehezebb kérdések rendezésére. A hivatalos aláírásra június 19-én kerülhet sor, de a dokumentum részleteit egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A háttérben továbbra is számos konfliktusforrás húzódik. Nem született végleges megállapodás az iráni atomprogram jövőjéről, a ballisztikus rakétákról vagy az esetleges amerikai szankciók enyhítéséről. Elemzők szerint jelenleg inkább a Hormuzi-szoros működésének helyreállítása tűnik reális célnak, míg egy átfogó politikai rendezés továbbra is távolinak látszik.