Mi történik most a Hormuzi-szorosban, tényleg megindul az olaj? Ne áltassa magát senki, a neheze még hátravan – mutatjuk az amerikai-iráni megállapodás részleteit
Az Egyesült Államoknak és Iránnak több mint két hónapnyi akadozó, feszült tárgyalásra volt szüksége ahhoz, hogy megállapodjanak a harcok leállításáról és a Hormuzi-szoros újranyitásáról. Most következik a neheze.
A vasárnap este – Donald Trump elnök 80. születésnapján – bejelentett ideiglenes megállapodás mindössze 60 napot biztosít arra, hogy a felek rendezzék az iráni atomprogrammal kapcsolatos kérdéseket, amelyek évekig megoldhatatlan problémát jelentettek Trump elődei számára. Az egyetértési memorandumot, amelyet egyelőre nem hoztak nyilvánosságra, június 19-én írják alá hivatalosan.
Veszélyes kockázatok az iráni megállapodás körül
Ez az időbeli rés azt a lehetőséget is felveti, hogy a szöveg részletei még nem véglegesek, és az aláírás akár meg is hiúsulhat. Már most láthatóak eltérések a két fél értelmezésében arról, hogy valójában mit sikerült elérni, miközben az Izrael és Libanon közötti, továbbra is izzó konfliktus szintén a folyamat összeomlásához vezethet.
Trump szerint ez a kezdeti megállapodás egy olyan folyamat első lépése, amely végül békét hoz a térségben. A szkeptikusok ugyanakkor úgy vélik, hogy mindez csupán átmeneti lélegzetvétel lehet, mivel nem világos, hogy bármelyik fél hajlandó-e engedni a legkényesebb kérdésekben:
- mekkora gazdasági könnyítést kapjon Irán,
- mi legyen az atomprogram sorsa, illetve
- hogyan kezeljék az iráni ballisztikus rakétaprogramot.
Nincs kizárva, hogy létrejöhet egy ideiglenes megállapodás a szoros újranyitásáról. Ezen túlmenően azonban egy átfogó egyezség jelenleg nem tűnik reálisnak
– kommentálta a helyzetet Michael O’Hanlon, a Brookings Institution külpolitikai kutatási igazgatója a Bloombergnek.
A Hormuzi-szoros megnyílhat, de a bizalmatlanság továbbra is erős marad
A bizonytalanságot fokozza az Egyesült Államok és Irán közötti mély bizalmatlanság, amelyet az az amerikai gyanú táplál, amely szerint Teherán újraindítja nukleáris programját.
- Trump keményvonalas tanácsadói szerint Irán minden lehetőséget meg fog ragadni a megállapodás aláásására.
- Az iráni vezetők viszont arra emlékeztetnek, hogy az Egyesült Államok a tárgyalások idején kétszer is bombázta az országot, és olyan támadásokat hajtott végre, amelyekben az iráni vezetés jelentős része életét vesztette, köztük Ali Hamenei legfelsőbb vezető és kijelölt utódjának családtagjai is.
Olyan ellenségekkel állunk szemben, amelyek nem hagynak ki egyetlen lehetőséget sem arra, hogy csapást mérjenek az Iszlám Köztársaságra
– mondta Kazem Garibabadi iráni külügyminiszter-helyettes. „Még ha a hatvannapos tárgyalás végleges megállapodáshoz vezet is, Irán továbbra is felkészült marad ellenségeinek bármilyen összeesküvésére” – tette hozzá az iráni politikus.
Az amerikai kongresszus is akadály lehet
További bizonytalansági tényező az amerikai kongresszus szerepe. Több törvényhozó jelezte, hogy bármilyen jelentősebb szankcióenyhítéshez a szenátus jóváhagyására lesz szükség.
Ennek hátterében a 2015-ben elfogadott Irán nukleáris megállapodásának felülvizsgálatáról szóló törvény áll, amelyet annak idején azért vezettek be, hogy korlátozza Barack Obama mozgásterét az iráni atomalku tárgyalásain. Trump 2018-ban kilépett abból a megállapodásból, ami tovább mélyítette a bizalmatlanságot Irán részéről.
Szorosan figyelemmel fogom kísérni az iráni atomprogramról és más kérdésekről szóló további tárgyalásokat
– írta az X közösségi oldalon Lindsey Graham republikánus szenátor, Trump szövetségese és Irán régóta ismert kritikusa. „Némileg aggaszt, hogy Irán értelmezése a megállapodásról eltérni látszik attól, amit az amerikai tárgyalódelegáció állít.”
Kényes kérdések maradtak nyitva
Továbbra sem rendeződött a helyzet azokon a területeken, amelyekre az iráni rezsim amerikai bírálói évek óta választ követelnek. Ezek közé tartozik
- az iráni ballisztikus rakétaprogram, valamint
- hogy Teherán támogatja a Hezbollahot és a Hamászt.
Semmi nem utal arra, hogy a következő tárgyalási fordulóban ezek a kérdések egyáltalán napirendre kerülnének.
Egyetlen centet sem szabad felszabadítani ennek a gyilkos rezsimnek, amíg továbbra is rakétákat fejleszt, támogatja terrorista helyettesítő szervezeteit, és visszatartja az iráni terrorizmus áldozatainak járó pénzeket
– írta a közösségi médiában John Hagee lelkész, befolyásos amerikai közéleti szereplő, aki Trump második beiktatásán is felszólalt.
Netanjahu lehet a legnagyobb bizonytalansági tényező
Még nagyobb bizonytalanságot jelenthet Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, aki régóta kételkedik abban, hogy Washington képes olyan megállapodást kötni Iránnal, amely Izrael számára is elfogadható lenne. Trump az elmúlt napokban egyre nyíltabban fejezte ki elégedetlenségét Netanjahuval szemben. Vasárnap kijelentette, hogy követelte Izraeltől a Libanon elleni támadások leállítását, mivel azok veszélyeztették a tárgyalásokat.
Irán rendkívül pragmatikusan kezelte az egész folyamatot. Tisztában vannak vele, hogy Izrael megpróbálja majd kisiklatni az egyezséget
– mondta Brett Erickson szankciós szakértő, az Obsidian Risk Advisors vezető partnere. „Trumpnak vagy kordában kell tartania Netanjahut, vagy a következő napokban további engedményeket kell tennie Iránnak, hogy visszafogottságra ösztönözze Teheránt” – tette hozzá.
A Hormuzi-szoros működése sincs tisztázva
Nate Swanson, az Atlantic Council vezető kutatója – aki tavalyig az amerikai külügyminisztériumban és a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsában dolgozott iráni ügyeken – további aggodalmaknak adott hangot. Szerinte
a Hormuzi-szoros újranyitásának technikai és jogi részletei – amelyek a június 19-én aláírandó megállapodás központi elemét képezik – még mindig nem véglegesek.
„Igen, a forgalom növekedni fog, de a helyzet továbbra is törékeny” – mondta Swanson.