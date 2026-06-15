Mi történik most a Hormuzi-szorosban, tényleg megindul az olaj? Ne áltassa magát senki, a neheze még hátravan – mutatjuk az amerikai-iráni megállapodás részleteit

Az Egyesült Államoknak és Iránnak több mint két hónapnyi akadozó, feszült tárgyalásra volt szüksége ahhoz, hogy megállapodjanak a harcok leállításáról és a Hormuzi-szoros újranyitásáról. Most következik a neheze.

Áthaladásra várakozó olajszállítók a Hormuzi-szoros bejáratánál / Fotó: Stringer

A vasárnap este – Donald Trump elnök 80. születésnapján – bejelentett ideiglenes megállapodás mindössze 60 napot biztosít arra, hogy a felek rendezzék az iráni atomprogrammal kapcsolatos kérdéseket, amelyek évekig megoldhatatlan problémát jelentettek Trump elődei számára. Az egyetértési memorandumot, amelyet egyelőre nem hoztak nyilvánosságra, június 19-én írják alá hivatalosan.

Veszélyes kockázatok az iráni megállapodás körül

Ez az időbeli rés azt a lehetőséget is felveti, hogy a szöveg részletei még nem véglegesek, és az aláírás akár meg is hiúsulhat. Már most láthatóak eltérések a két fél értelmezésében arról, hogy valójában mit sikerült elérni, miközben az Izrael és Libanon közötti, továbbra is izzó konfliktus szintén a folyamat összeomlásához vezethet.

Trump szerint ez a kezdeti megállapodás egy olyan folyamat első lépése, amely végül békét hoz a térségben. A szkeptikusok ugyanakkor úgy vélik, hogy mindez csupán átmeneti lélegzetvétel lehet, mivel nem világos, hogy bármelyik fél hajlandó-e engedni a legkényesebb kérdésekben:

mekkora gazdasági könnyítést kapjon Irán,

mi legyen az atomprogram sorsa, illetve

hogyan kezeljék az iráni ballisztikus rakétaprogramot.

Nincs kizárva, hogy létrejöhet egy ideiglenes megállapodás a szoros újranyitásáról. Ezen túlmenően azonban egy átfogó egyezség jelenleg nem tűnik reálisnak

– kommentálta a helyzetet Michael O’Hanlon, a Brookings Institution külpolitikai kutatási igazgatója a Bloombergnek.

A Hormuzi-szoros megnyílhat, de a bizalmatlanság továbbra is erős marad

A bizonytalanságot fokozza az Egyesült Államok és Irán közötti mély bizalmatlanság, amelyet az az amerikai gyanú táplál, amely szerint Teherán újraindítja nukleáris programját.

Trump keményvonalas tanácsadói szerint Irán minden lehetőséget meg fog ragadni a megállapodás aláásására.

Az iráni vezetők viszont arra emlékeztetnek, hogy az Egyesült Államok a tárgyalások idején kétszer is bombázta az országot, és olyan támadásokat hajtott végre, amelyekben az iráni vezetés jelentős része életét vesztette, köztük Ali Hamenei legfelsőbb vezető és kijelölt utódjának családtagjai is.

Olyan ellenségekkel állunk szemben, amelyek nem hagynak ki egyetlen lehetőséget sem arra, hogy csapást mérjenek az Iszlám Köztársaságra

– mondta Kazem Garibabadi iráni külügyminiszter-helyettes. „Még ha a hatvannapos tárgyalás végleges megállapodáshoz vezet is, Irán továbbra is felkészült marad ellenségeinek bármilyen összeesküvésére” – tette hozzá az iráni politikus.