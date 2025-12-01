Árrésstop: mostantól újabb termékek ára zuhant országszerte – itt a teljes lista

A kormány döntése alapján az árrésstop február 28-ig lett meghosszabbítva. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter korábban jelentette be, hogy az intézkedésnek nemcsak az időtartamát hosszabbítják meg, de azt december 1-jétől további 14 élelmiszerre is kiterjesztik.

Árrésstop: mostantól további termékek ára lett olcsóbb / Fotó: Drazen Zigic / Shutterstock

„Mostantól még több terméket vásárolhatnak olcsóbban a családok és a nyugdíjasok” – közölte Zsigó Róbert, a kulturális és innovációs minisztérium parlamenti államtitkára hétfőn a Facebook-oldalára feltöltött videóijában.

A politikus a friss posztjában hangsúlyozta, hogy az üzleteknek továbbra is minden árréscsökkentett terméket meg kell jelölniük. Az államtitkár szerint ez az intézkedés a családokat védi, a megélhetést könnyíti.

„Miközben az árréscsökkentés korlátozza a multik extraprofitját, segíti a családokat” – tette hozzá Zsigó Róbert.

Korábban a Világgazdaság megírta, hogy az élelmiszer-infláció megfékezését célzó javaslat a kiskereskedelmi láncok árrését korlátozza 10 százalékban számos alapvető élelmiszer esetében, de azt később kiterjesztették a háztartási cikkekre is.

A 30 alapvető élelmiszer esetében

a baromfi- és sertéshúsok,

tej és joghurtok,

vaj,

tojás,

étolaj,

liszt,

cukor,

sajt

ára lett olcsóbb.

Később pedig a háztartási cikkeknél a

szappan,

papír kéztörlő henger,

folyékony szappan,

alufólia,

tusfürdő,

kézfertőtlenítő gél,

testápoló,

általános tisztítószer,

fogkefe,

mosogatószer,

fogkrém,

gépi mosogatótabletta,

sampon,

folyékony súrolószer,

egészségügyi betét,

mosópor,

tampon,

folyékony mosószer,

eldobható borotva,

öblítő,

utántöltő borotvafej,

borotvahab,

borotvazselé,

golyós dezodor,

izzadásgátló stift,

dezodor,

hintőpor,

eldobható nadrágpelenka,

toalettpapír,

papír zsebkendő

árát vágták vissza.

Az árrésstop valóban képes volt a drágulás megfékezésére, elemzők szerint mintegy 1,5 százalékkal csökkenti az éves inflációt.

A kormány május végén döntött úgy, hogy augusztus 31-ig meghosszabbítják az árrésstopot, és augusztus 22-én érkezett a bejelentés, hogy ismét meghosszabbítják az intézkedést, november 30-ig.

Újabb élelmiszerekre lett kiterjesztve az árrésstopot

Később pedig – ahogyan az várható volt – az a döntés született, hogy az intézkedés nem ér véget novemberben, az február 28-ig életben marad, illetve az eddiginél több terméket érint.