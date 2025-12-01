Árrésstop: mostantól újabb termékek ára zuhant országszerte – itt a teljes lista
A kormány döntése alapján az árrésstop február 28-ig lett meghosszabbítva. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter korábban jelentette be, hogy az intézkedésnek nemcsak az időtartamát hosszabbítják meg, de azt december 1-jétől további 14 élelmiszerre is kiterjesztik.
„Mostantól még több terméket vásárolhatnak olcsóbban a családok és a nyugdíjasok” – közölte Zsigó Róbert, a kulturális és innovációs minisztérium parlamenti államtitkára hétfőn a Facebook-oldalára feltöltött videóijában.
A politikus a friss posztjában hangsúlyozta, hogy az üzleteknek továbbra is minden árréscsökkentett terméket meg kell jelölniük. Az államtitkár szerint ez az intézkedés a családokat védi, a megélhetést könnyíti.
„Miközben az árréscsökkentés korlátozza a multik extraprofitját, segíti a családokat” – tette hozzá Zsigó Róbert.
Korábban a Világgazdaság megírta, hogy az élelmiszer-infláció megfékezését célzó javaslat a kiskereskedelmi láncok árrését korlátozza 10 százalékban számos alapvető élelmiszer esetében, de azt később kiterjesztették a háztartási cikkekre is.
A 30 alapvető élelmiszer esetében
- a baromfi- és sertéshúsok,
- tej és joghurtok,
- vaj,
- tojás,
- étolaj,
- liszt,
- cukor,
- sajt
ára lett olcsóbb.
Később pedig a háztartási cikkeknél a
- szappan,
- papír kéztörlő henger,
- folyékony szappan,
- alufólia,
- tusfürdő,
- kézfertőtlenítő gél,
- testápoló,
- általános tisztítószer,
- fogkefe,
- mosogatószer,
- fogkrém,
- gépi mosogatótabletta,
- sampon,
- folyékony súrolószer,
- egészségügyi betét,
- mosópor,
- tampon,
- folyékony mosószer,
- eldobható borotva,
- öblítő,
- utántöltő borotvafej,
- borotvahab,
- borotvazselé,
- golyós dezodor,
- izzadásgátló stift,
- dezodor,
- hintőpor,
- eldobható nadrágpelenka,
- toalettpapír,
- papír zsebkendő
árát vágták vissza.
Az árrésstop valóban képes volt a drágulás megfékezésére, elemzők szerint mintegy 1,5 százalékkal csökkenti az éves inflációt.
A kormány május végén döntött úgy, hogy augusztus 31-ig meghosszabbítják az árrésstopot, és augusztus 22-én érkezett a bejelentés, hogy ismét meghosszabbítják az intézkedést, november 30-ig.
Újabb élelmiszerekre lett kiterjesztve az árrésstopot
Később pedig – ahogyan az várható volt – az a döntés született, hogy az intézkedés nem ér véget novemberben, az február 28-ig életben marad, illetve az eddiginél több terméket érint.
Gulyás akkor úgy fogalmazott, hogy az indokolatlan áremelések nem részei a normális piaci profitnak és kereskedelemnek, és a legfontosabb élelmiszerekre és háztartási cikkekre vonatkozó szabályozás mindenkit érint.
December elsejétől az alábbi termékekkel bővült az árrésstop:
- a marha-fehérpecsenye,
- marhafelsál,
- sertésmájas, sertésmájkrém,
- félkemény sajt,
- sajtkrém, kenhetősajt,
- alma,
- körte,
- szilva,
- szőlő,
- fejeskáposzta,
- paradicsom,
- vöröshagyma,
- zöldpaprika,
- bébiétel.
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) augusztus végén közleményében jelezte, hogy nem tett és nem is tesz javaslatot az árréscsökkentés kivezetésére, mivel a versenyhatóság vizsgálataiból és az online árfigyelő adatai szerin, hogy az árréscsökkentés segített a fogyasztóknak.
Érzékelhető a tartós és érdemi árcsökkenés
A kormány lényegében haszonárstopot vezetett be az elszabaduló élelmiszerárak megfékezésére. A kereskedők az árrésből fedezik a működési költségeket (munkabér, rezsi, karbantartások), az adókat, illetve ebből termelik ki a profitot is. Ez az, aminek a mértékéből vissza akart venni a kormány.
A nemzetgazdasági minisztérium szerint az árrésstop bevezetése óta tartós és érdemi árcsökkenést eredményezett:
- a drogériákban átlagosan több mint 27 százalékkal,
- az élelmiszerüzletekben pedig 20 százalékkal lettek olcsóbbak az érintett termékek.
A minisztérium közlése szerint a kormányi önkéntes árkorlátozást harcolt ki a bankok, a biztosítótársaságok a telekommunikációs cégek és a gyógyszeripari szereplők esetében is.
Felmerül a kérdés, hogy az árréskorlátozás miatti csökkentés ellensúlyozása nem jelenik-e meg más termékekben, amelyek nem tartoznak a haszonárstop körébe.
Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza úgy véli, valamekkora drágítás nem elképzelhetetlen, az áthárítás mértéke egy nulla és 100 közötti skálán vélhetően nem nulla és nem 100 lesz, vagyis nem lehet mondani, hogy egyik termék ára sem fog változni, és azt sem, hogy mindegyik másik terméké vagy termékköré módosulni fog.