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Diósgyőri vár
fejlesztés

Megszólalt a Tisza Magyarország legszebb várának a sorsáról: visszabontani nem lehet: „Nem árulok zsákbamacskát, több milliárd kell még, hogy meg tudja nyitni a kapuit”

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Bár a Diósgyőri vár szerkezetileg elkészült, a megnyitásához még további milliárdos nagyságrendű beruházásra lesz szükség. A projekt befejezéséhez elengedhetetlen a kormányzati segítség.
VG
2026.07.13, 07:46
Frissítve: 2026.07.13, 08:05

A Diósgyőri vár ugyan szerkezetileg elkészült, a megnyitáshoz azonban még jelentős fejlesztésekre és további milliárdos nagyságrendű forrásra lesz szükség – erről számolt be Facebook-oldalán Czipa András.

Diósgyőri vár
Megszólalt a Tisza a Diósgyőri vár sorsáról / Fotó: Czipa András / Facebook

A tiszás politikus azt írta, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik a választókerületében található, elakadt beruházásokat, amelyek közé a Diósgyőri vár fejlesztése is tartozik. 

Elmondása szerint egy nyugalmazott mérnökökkel szervezett találkozó alkalmával lehetősége nyílt arra is, hogy bejárja a vár jelenleg nem látogatható részeit.

A látottakat úgy összegezte, hogy egyszerre találkozott „grandiózus terekkel és végtelen lehetőségekkel”, ugyanakkor egy befejezetlen, elhagyatott beruházás képét is látta.

Czipa András szerint a vár épülete ugyan elkészült, azonban a működéshez szükséges infrastruktúra még messze nincs kész.

Több milliárdot kell még a Diósgyőri várba injektálni, hogy meg tudja nyitni a kapuit

 – fogalmazott bejegyzésében.

A politikus úgy véli, a mielőbbi megnyitás érdekében kormányzati segítségre lesz szükség. Hozzátette, nem kívánja az előző, a várért felelős miniszteri biztos munkáját értékelni, inkább a jelenlegi feladatokra szeretne koncentrálni.

Mint írta, a vár jelenlegi állapotán már nem lehet változtatni, ezért a cél az, hogy a rendelkezésre álló adottságokból hozzák ki a lehető legtöbbet.

Czipa András szerint azon fog dolgozni, hogy a Diósgyőri vár ismét megnyithassa kapuit a látogatók előtt, és újra Miskolc egyik meghatározó kulturális és turisztikai központjává váljon. 

A tervek szerint a felújított diósgyőri vár 2026 harmadik, legkésőbb negyedik negyedévében tárja ki kapuit a látogatók előtt, immár új tartalommal, de a régi büszkeséggel.

A fejlesztést és nagyszabású rekonstrukciós munkát az Épkar Zrt. és az FK Raszter Zrt. konzorciuma kivitelezi a Modern Városok Program keretében Miskolcon, ezáltal hamarosan újra be lehet majd járni az évszázadokkal ezelőtt felépített erődítményt.  

Korábban Szvoboda László, a vár attrakcióit tervező team vezetője szerint a cél egy életképes, fenntartható és látványos turisztikai attrakció megalkotása, amely egyszerre szolgálja a város érdekeit és a látogatók élményét.

„Széles a skála egy várrom és a teljes újjáépítés között. Miskolc városa letette a voksát a teljes kiépítés mellett, és ezzel új korszakot nyitott – mondta el a főépítész.

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