Bitang jó fél évet zárt a BUX, de van-e még potenciál a hazai blue chipekben?

Minden várakozást meghaladó első fél évet zárt idén a Budapesti Értéktőzsde, a BUX-index 111 032 ponton zárta 2025-öt, s innen június 30-ig egészen 139 892 pontig tartott a menet, azaz 26 százalékos emelkedéssel büszkélkedhet a pesti börze vezető tőzsdemutatója. A szintén nagyot ralizó forintra tekintettel pedig dollárban vagy euróban mérve még gyorsabb volt a száguldás.

Bitang jó fél évet zárt a BUX, de van-e még potenciál a blue chipekben? / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A BUX

Ezzel a BUX a világ legjobban teljesítő részvényindexei közé került, globálisan is csupán a japán Nikkei 225 előzte meg mintegy 35 százalékos emelkedéssel, míg például simán maga mögé utasította a 20,6 százalékkal feljebb került amerikai Russel 2000 indexet, illetve a Nasdaq 100-at is, mely kereken 20 százalékkal nőtt.

Európában is egyedül a szintén plusz 26 százalékkal teljesítő román BET-index bírta a tempót a BUX-szal, a harmadik helyezett milánói (FTSE MIB) tőzsdemutató 19,7 százalékos növekedésével már meglehetősen nagy előnyt hagyott az élen száguldó duónak.

Ráadásul a globális élvonalat jelentő teljesítményére még rátett egy lapáttal a magyar tőzsde, hiszen július 3-án, pénteken 143 072 ponttal állított fel új rekordot az index, a rákövetkező hétfő délelőtt pedig már 143 607 pontig futott a BUX.

Az OTP az élen

A vezető magyar tőzsdemutató persze főként az OTP teljesítményét tükrözi, hiszen a legnagyobb magyar bank részvényeinek az adásvétele nagyjából átlagosan a BÉT forgalmának 50-60 százalékát teszi ki.

A tavaly május óta Csányi Péter vezérigazgató irányításával működő pénzintézet részvényei a folyamatosan érkező egyre magasabb elemzői célárak támogatásával a tavaly év végi 35 100 forintos záróárról a fél év végére 45 950 forintra drágultak, ami kis híján 30 százalékos emelkedést jelent. Ez sem volt elég azonban, július elején a bankpapír 46 970 forinton új árfolyamrekordot állított fel.

S mindezt úgy érte el a csoport, hogy az idei évtől emelkedő különadók következtében éves bázison 6 százalékkal mintegy 177 milliárd forintra esett vissza a konszolidált nettó profitja az első negyedévben, s a bank következő külföldi akvizícióját még mindig sűrű homály fedi.