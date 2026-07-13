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Csak most derült ki: sokan eleshetnek a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatástól, hiába járna nekik – egy banánhéjon csúszhatnak el, de van megoldás

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Az egyszülős családok is jogosultak lehetnek a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásra, de csak akkor, ha a Magyar Államkincstár egyedülálló szülőként tartja őket nyilván. Érdemes ellenőrizni a nyilvántartásban szereplő adatokat.
VG
2026.07.13, 07:01
Frissítve: 2026.07.13, 07:34

Bejegyzésében Sopov Ildikó Éva  arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyszülős családok is jogosultak lehetnek a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásra, ugyanakkor sokan eleshetnek tőle, ha nem szerepelnek megfelelően a Magyar Államkincstár nyilvántartásában.

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Sokan eleshetnek a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatástó / Fotó: Pixvio / Shutterstock

A Tisza Párt politikusa a bejegyzésében azt írta, hogy a kampány során számos olyan szülővel találkozott, aki egyedül neveli gyermekét, és arról számolt be neki, hogy a jelenlegi szabályozás nem minden esetben veszi figyelembe az egyszülős családok mindennapi nehézségeit.

Sopov szerint ugyanakkor fontos tudni, hogy az egyszülős családok is igénybe vehetik az iskolakezdési támogatást, azonban a Magyar Államkincstár csak azokat tudja egyedülálló szülőként kezelni, akik a magasabb összegű családi pótlékra egyedülállóként vannak nyilvántartásba véve.

Arra kérte az érintetteket, hogy 

ellenőrizzék, milyen adatok szerepelnek róluk a nyilvántartásban, és ha szükséges, kezdeményezzék a változás bejelentését. 

Ezt többféleképpen is megtehetik: 

  • Ügyfélkapun keresztül, 
  • személyesen a kormányablakokban 
  • vagy a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatán.

„Ha egyedül neveled a gyermeked, érdemes ellenőrizni, hogy egyedülálló szülőként nyilvántartásban vagy-e, és szükség esetén bejelenteni ezt a Magyar Államkincstárnál” – írta bejegyzésében.

A politikus végül arra kérte követőit, hogy osszák meg a tájékoztatást, hogy minél több érintett családhoz eljusson az információ.

A kormány számításai szerint ez összesen mintegy 400 ezer magyar gyermeket érint.

A támogatást két részletben fizetik ki:

  • Az első, 50 ezer forintos összeget a Magyar Államkincstár legkésőbb 2026. augusztus 24-ig utalja át, így a családok még a tanév kezdete előtt megvásárolhatják a szükséges tanszereket, ruházatot vagy egyéb iskolai felszereléseket.
  • A második 50 ezer forint novemberben érkezik utalvány formájában, amelyet kizárólag a gyermekek iskoláztatásával kapcsolatos kiadásokra lehet felhasználni.

A kabinet hangsúlyozta, hogy a támogatás teljes összege adómentes, és végrehajtás alá sem vonható.

A kormány indoklása szerint Magyarországon nem fordulhat elő, hogy egy gyermek pusztán családja anyagi helyzete miatt rosszabb esélyekkel kezdje meg a tanévet. 

A kabinet ezért olyan támogatási rendszert vezet be, amelyet a meglévő szociális jogosultságokra épít, így az érintetteknek nem kell külön kérelmet benyújtaniuk.

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